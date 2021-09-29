Поэт Дельфинов и друзья. «Спокойный»

Поэт Александр Дельфинов имеет непосредственное отношение к музыке: он участвовал в создании регги-группы «Джа дивижн», дружил с участниками «Комитета охраны тепла» и был вовлечен в творческие эксперименты даб-проекта «Карибасы». Но больше всего он известен своими поэтическими перформансами, являясь одним из пионеров российского spoken word. Теперь у него есть музыкальный проект, в котором сошлись обе линии его творческих интересов. В записи дебютного мини-альбома «Спокойный» помимо Дельфинова приняли участие мультиинструменталист Дмитрий Шер, гитарист Алексей Козлов, барабанщик Николай Киреев и певица Яна Владимирова. Также на альбоме появляются специальные гости — звездный бас-гитарист Александр Титов («Аквариум», «Кино») и главный харпер всея Руси Владимир Кожекин.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/17992279'>Спокойный</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/12863393'>Поэт Дельфинов и Друзья</a> на Яндекс.Музыке

Александр Дельфинов

Вот уже не помню сколько лет я работаю в жанре spoken word / spoken poetry на русском языке. Впервые мое сольное выступление в этом направлении состоялось в 1999 году в клубе «Проект ОГИ», когда он еще располагался в районе метро «Маяковская». Спокен-ворд — это как стендап, только это не комедия, цель — не рассмешить, но захватить душу зрителя-слушателя. Спокен-ворд — это звучащее слово, проникающее в твое сердце и не отпускающее. Я тоже могу рассмешить людей, но люди могут и заплакать. Или просто сидеть молча, завороженные. В этом есть элемент театра, поэтому, я думаю, мои поэтические тексты привлекают театральных людей. Насколько я знаю, все мои русскоязычные коллеги, кто выступал на поэтри-слэмах, кто владеет искусством поэтического перформанса, — все как-то связаны с театральным движением. Но я отвлекся. Поэтический спокен-ворд — это современный жанр, он связан с рядом смежных: театральный монолог, стендап, TED-talk, разговорное кабаре, как в Германии, рэп, рок- и вообще музыкальная декламация. Я — один из пионеров жанра, меня это всегда интересовало, в том числе в особенности — работа на стыке word & sound.

Только в треке не женщина, а мужчина роковой, он сам себе мафия, и бар у него всегда с собой, а джаз — ну, джаз мы дали!

Идею записать проект с моими текстами предложил замечательный музыкант Дима Шер, известный по своей совместной работе с Дмитрием Гайдуком, который собирает и рассказывает сказки. Его тоже можно назвать спокен-ворд-артистом, кстати. И великолепным! С Димой Шером мы однажды импровизированно выступили без репетиций в Израиле на знаменитой крыше в Бат-Яме, и меня поразило, насколько он пластично и тонко работает, мгновенно чувствует, куда ты движешься, он ловит на лету твою фразу и тут же производит правильный звук, в тот вечер все подумали, что мы давно с ним вместе играем, а это была первая встреча — сразу на сцене. Так вот, Дима Шер предложил что-то записать, и мы поехали к нему в Черногорию. Мы — это я, гитарист Алексей Козлов, барабанщик Николай Киреев, Яна Владимирова, которая с нами пела, — ее голос звучит в двух финальных треках, а всю нашу экспедицию помогал организовать Сергей Киреев. Мы давно друг друга знаем, мы много раз что-то играли вместе, проводили время, и мы стали понимать друг друга по дыханию. Дима Шер организовал один день в студии «Акация» в городе Бечичи — это очень важно понять: мы пришли туда утром и ушли вечером, все записав. С нами было еще несколько друзей, и получилось что-то между концертом, репетицией, фестивалем психоделического трансгуманизма и поэтической импровизацией.

Александр Дельфинов © Сергей Гаврилов

Я читал текст, когда щелкало — Дима начинал колдовать с компьютером, продюсируя саунд, ребята складывали вместе барабан и гитару, и после двух-трех проб мы записывали трек. В результате получилось пять вещей: «Спокойный» — это рассказ про парня, который попал в оборот к мусорам, когда вышел за минералкой для любимой девушки; «Справедливый суд» — это история про то, как продажные мусора лепят палку и мстят за правдивую критику обычному торчку; «Лошадь» — это тоже про торчка, который поехал за чеком, но все пошло не по плану; «Рыть» — это такой дарк-блюз про парня, который копает себе заслуженную могилу; «Чистота» — это про то, как ты пробуешь перестать пить, это терминология «анонимных алкоголиков» — стать чистым. Все это само собой так сложилось. Пять треков. Все сыграно вживую. Ну, почти все. Потому что мы очень долго делали постпродакшен в Москве, огромное спасибо еще одному нашему другу Максу Карпычеву, он в качестве музыканта играет в группе «Добраночь» и еще в ряде замечательных проектов, а для нас стал самым лучшим в мире звукорежиссером. Еще совершенно невероятная коллаборация — это бас-гитара, которую для нас в Лондоне записал Саша Титов: это и старший товарищ, и учитель, и просто живая легенда. Я послал ему «Спокойного» и попросил, если есть время и желание, помочь с басом, а он пишет в ответ: «Это в самое сердце, это же со мной все было». Он записал все эти бас-линии, некоторые в нескольких версиях, очень быстро, не верится, что так вообще делают. Наконец, главный харпер всея Руси Вова Кожекин сыграл на своей гармонике в треке «Рыть». И все заработало.

Александр Дельфинов и Алексей Козлов © Тамара Тенета

Два слова про трек «Чистота». Леша Козлов — большой поклонник Джанго Рейнхардта, и когда я прочитал вслух этот текст: «Поверишь ли мне ты? Триста сорок девятый день чистоты!» — он сразу такую гармонию взял, она мне еще напомнила какую-то голливудскую музыку из стилизации под фильм нуар, там, где роковая женщина с тонкой папиросой входит в бар мафии, а на сцене — джаз… Только в треке не женщина, а мужчина роковой, он сам себе мафия, и бар у него всегда с собой, а джаз — ну, джаз мы дали! Действительно, меня часто спрашивают, про меня ли эта история, я ли это не пью уже триста сорок девять дней; ну, и да, и нет, конечно, мой опыт жизни с психиатрическими диагнозами и преодолением зависимостей и всяких специфических состояний в этом есть, но все же мои героини и герои — это как такие маленькие фильмы в стиле панк-нуар, которые сменяют друг друга в вашей голове. И кто-то узнает себя, своих родственников или знакомых, ангелов, оборотней, любимых и мертвецов. А я просто рассказываю эти истории.





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