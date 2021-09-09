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Preview_cover_pictureVitamin Youth. «Валютчики» Preview_cover_pictureЕвгений Гринько. «Things from the Past» Preview_cover_pictureTerelya. «Оркестр» Preview_cover_pictureCelebrine. «Там сновидения» Preview_cover_pictureСергий Черепихо. «Без начала и конца» Preview_cover_pictureJunkyard Storytellaz. «Parade» Preview_cover_pictureSuper Collection Orchestra. «Прозрачно» Preview_cover_picture«аминь». «Морячка» Preview_cover_picture«Хроноп». «Где-то в Европе» Preview_cover_pictureКсения Федорова. «Песни птиц» Preview_cover_pictureЮра Визбор. «я вас любил» Preview_cover_pictureDogs Bite Back. «Back? Forward!»
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Vitamin Youth. «Валютчики»

«По мановению бумажки люди превращаются в инолюдей»: премьера клипа творческих наследников Петра Мамонова из Екатеринбурга

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Vitamin Youth

Мы писали недавно о екатеринбургской группе рок-деконструкторов Vitamin Youth и их альбоме издевательских каверов «Первый подбородок», а они тем временем готовят к выпуску новый альбом своих оригинальных песен «Они — это мы», который выйдет на всех стриминговых платформах 1 октября. Пока же, в его ожидании, мы предлагаем вам посмотреть новый клип этих буйных творческих наследников Петра Мамонова «Валютчики» и ознакомиться с их версией того, что в нем происходит.

Vitamin Youth

Видео из заснеженного Иерусалима, где банда местных сектантов безжалостно посвящает и обращает кого угодно в кого угодно.

Махнут одной полой — получаются «старые валютчики», махнут рукой — «ржевские поручики», третьей рукой — «золотые ключики» или еще что похуже.

Бесконечное вопрошание в песне «Они — это кто?» — как раз о тех удивительных людях, которые по мановению бумажки превращают людей в инолюдей, желанное в нежелательное и совершают прочие магические процедуры.

Мы против такой черной магии и применяем ее только в актах эстетического насилия, превращая себя и окружающих в старых валютчиков.

Все процессы превращений и извращений смотрите в клипе.


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