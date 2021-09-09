Vitamin Youth. «Валютчики»

«Убивать Лида не хотела»
Из новой книги стихов Лиды Юсуповой «Шторка»9 сентября 20211068
Мы писали недавно о екатеринбургской группе рок-деконструкторов Vitamin Youth и их альбоме издевательских каверов «Первый подбородок», а они тем временем готовят к выпуску новый альбом своих оригинальных песен «Они — это мы», который выйдет на всех стриминговых платформах 1 октября. Пока же, в его ожидании, мы предлагаем вам посмотреть новый клип этих буйных творческих наследников Петра Мамонова «Валютчики» и ознакомиться с их версией того, что в нем происходит.
Видео из заснеженного Иерусалима, где банда местных сектантов безжалостно посвящает и обращает кого угодно в кого угодно.
Махнут одной полой — получаются «старые валютчики», махнут рукой — «ржевские поручики», третьей рукой — «золотые ключики» или еще что похуже.
Бесконечное вопрошание в песне «Они — это кто?» — как раз о тех удивительных людях, которые по мановению бумажки превращают людей в инолюдей, желанное в нежелательное и совершают прочие магические процедуры.
Мы против такой черной магии и применяем ее только в актах эстетического насилия, превращая себя и окружающих в старых валютчиков.
Все процессы превращений и извращений смотрите в клипе.
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Из новой книги стихов Лиды Юсуповой «Шторка»9 сентября 20211068
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