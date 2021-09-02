 
2 сентября 2021Современная музыкаПремьеры
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Евгений Гринько. «Things from the Past»

Сентиментальная неоклассика в палатах Ивана Грозного: премьера клипа московского композитора и его камерного ансамбля

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Laukart Photography

Свой путь в музыке Евгений Гринько начал с импровизационного рока — он играл на барабанах в группе «Солнцецветы», которая записала несколько альбомов и съездила в тур по России вместе с прославленным Дамо Судзуки, вокалистом немецких классиков краут-рока Can. Радость простых фортепианных мелодий Гринько открыл для себя практически случайно: 10 лет назад клип на пьесу «Вальс», снятый им самостоятельно, вдруг стал хитом в YouTube, открыв музыканту и композитору новую звуковую эстетику и поле для деятельности. Так Евгений Гринько стал композитором и пианистом, активно гастролирующим с камерным ансамблем, и русской звездой неоклассики в Турции. Композитор отдает предпочтение лаконичным пьесам для фортепиано и камерного оркестра с ясными, трогательными мелодиями, в которых доминирует чистая эмоция. В октябре Евгений Гринько выпускает новый альбом «Orange Marmalade», а пока вы можете посмотреть клип на одну композицию с него — «Things from the Past», который был снят в палатах Волковых — Юсуповых, одном из старейших жилых зданий Москвы: по легенде, хозяином палат был еще Иван Грозный.

Евгений Гринько

Мы очень долго искали локацию для видео под композицию «Things from the Past». Искали нечто особенное, концептуальное, как водится, — «атмосферное». В итоге мы остановились на одном из павильонов ВДНХ и принялись за подготовку. Но за два дня по всем законам жанра «жизнь» нам пришло письмо о том, что павильон закрывают на ремонт.

Нам срочно пришлось искать новую локацию и под нее полностью менять стилистику. К счастью, новое место съемки (палаты Волковых — Юсуповых в Москве) хорошо легло в концепцию.

Всем до одури страшно.

Правда, картины с портретами Ивана Грозного на стенах расписных палат, как мне кажется, придают не в меру лишнего драматизма видео. Но мы намеренно подыграли этому репликами исторических украшений в костюмах девушек-музыкантов, и «Things from the Past» сложилась.

Сам звук для видео мы писали прямо на месте, в палатах. Живое звучание помогает передать атмосферу.

Что интересно, в этом помещении время затухания звука составляло более трех секунд, что в совокупности с портретами Ивана Грозного наводило дополнительный ужас на команду. Насколько мы это качественно скрываем — судить вам. Но всем до одури страшно. Просто знайте.


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