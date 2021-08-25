Celebrine. «Там сновидения»

Celebrine — музыкальный проект певицы и продюсера Кати Логачевой, который она сперва делала с Ильей Дмитриевым, а теперь продолжает одна. Ее новый клип «Там сновидения» — часть визуального мира, созданного художницей Анной Домини в проекте «Sanaторий» и рассказывающего о необходимости проснуться и осознать себя.

Катя Логачева

«Там сновидения» — песня с моего альбома «Guide», вышедшего в сентябре 2020 года. Я укоротила ее непосредственно перед релизом альбома, лишив идеологически важной части, которая вернулась в видео. Эта часть меняет суть дела. В первой половине песни я вспоминаю, размышляю о сновидениях, которые где-то в прекрасном (а иногда другом) далёко. Ведь мы не можем добраться до снов и изучить их, Фрейд не в счет. Поэтому они — как, конечно, и всё в этом мире — большая загадка, что создает такое неоднозначное настроение в духе сай-фай. Сны где-то рядом. Но где?

Во второй части сновидение становится осознанным, возникает желание проснуться от сна, в котором мы зачастую пребываем наяву. Я представила сны параллельной реальностью, где я обязательно окажусь позже, а сейчас стремлюсь к пробуждению.

Сны где-то рядом. Но где?

Анна Домини — художница, чьи миры и воззрения меня очень вдохновляют. Мы нашли друг друга несколько лет назад в сфере того, что нам интересно: это познание и природа бытия, поиски сути и воплощение их результатов, красота и осознанность.

Анна слышала полную версию песни до выхода альбома, а этой зимой у нее появилась новая идея для видео, сочетающегося с ее книгой-комиксом «Sanaторий», для которой я частично написала саундтрек. Анна попросила меня вернуть удаленную часть, и я рада, что вещь обрела в этой версии утраченный смысл. Вместе с фотографом Мари Инковой Анна занялась съемками среди чудесной северной природы и стала высылать мне кадры, которые потрясали своей красотой. Впоследствии они сделали монтаж, и песня получила визуальное сопровождение (или визуальные образы получили звуковой ряд). Возможно, когда-нибудь мы создадим вместе что-то еще.

© Celebrine

Анна Домини

Песня Celebrine «Там сновидения» стала для меня своего рода инсайтом в музыке, чистым посланием о необходимости проснуться внутри жизни и осознать себя. Этот мотив я много лет исследовала в своей графической повести «Sanaторий» и искала способы передать ощущение многоярусного сна, растворяющегося ближе к утру.

Для книги было придумано цветовое решение, и вместе с фотографом Мари Инковой мы в точности повторили его в визуальном ряду клипа. Катя как очень талантливый музыкант обладает уникальной способностью погружать человека своим голосом в трансцендентальные области, в некую гипнотическую медитацию. Слушая ее музыку, я нарисовала значительную часть комикса, и впоследствии мы записали вместе с ней три песни для саундтрека к книге. Таким образом, клип стал продолжением проекта, в котором тема снов раскрывается как переход из одного состояния сознания в другое.

© Celebrine

На момент выхода Катиной песни у меня уже был готов «Sanaторий», мы выпустили его совместно с «Граунд-зин-фестом» тиражом 50 экземпляров. Понадобилось еще два года, чтобы довести этот глобальный проект до ума и сделать несколько коллабораций с близкими мне по духу людьми. Сейчас московское издательство Zangavar готовит книгу по «Sanaторию» — это дополненная версия повести с разными фокусами в виде селективного парфюма от Wood Moss, глубоким меланхоличным саундтреком с электронным дуэтом из Израиля LunarEscapeSystem, куклой с виртуальными нарядами от Регины Турбиной. Для меня как для художника, живущего в России, очень важно обозначить, что у нас могут быть такие проекты — визуальные книги, которые больше чем просто комиксы — это миры, к участию в которых приглашаются люди из разных дисциплин, и что развивать такие истории можно в любую сторону — от игр и анимации до иммерсивных спектаклей.

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