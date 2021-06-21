«аминь». «Морячка»

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Московская группа «аминь», основанная в 2017 году Максимом Козловым (вокал, барабаны) и Алексеем Коржиковым (бас-гитара, электроника), резко отличается от большинства современных инди-групп, которые занимаются так называемым постпанком на русском языке. Во-первых, потому что c точки зрения образцового постпанкового саунда им ближе не Joy Division, как большинству, а Public Image Limited и The Fall. Во-вторых, группа применяет постпанковский подход к электронной музыке, и их песни проявляют куда больше звуковых влияний — от брит-попа и мэдчестера до эйсид-хауса. В-третьих, Максим Козлов пишет для группы необычные, яркие тексты, перевоплощаясь на сцене в эдакого современного Печорина — дерзкого и обаятельного. Только что «аминь» выпустили свой второй полноформатный альбом «Да будет так», где можно найти ремейк песни «Немцы-германцы», сочиненной лидером культовой постпанк-группы «Матросская Тишина» Германом Дижечко, и балладу «Морячка», на которую режиссер Юрате Шунявичуте сняла нуарный клип:
«Морячка» — это новый городской романс урбанистических джунглей в мире, где все смешалось. Небоскребы и море. Песок и лифты многоэтажек. Это трагичное повествование едва набегающей волны, чтобы скрыть на миг и вновь обнажить мерцающую гальку откровений нашей души. Это танец, танец настолько же белый, насколько и черный.
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