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Юра Визбор. «я вас любил»

Романс в стиле гиперпоп, или Перерождения Пушкина и Гончаровой в клипе к 222-летию «солнца русской поэзии»

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Артур Косенков

Юре Визбору, автору проекта YOURALOBiKOV и теневому лидеру группы «[корпорация Желтый Асфальт]», не впервой делать песни на стихи великих русских поэтов. Он был продюсером и композитором в трибьюте Михаилу Лермонтову «200 по встречной». А к 222-летию Александра Пушкина, которое отмечали 6 июня, подготовил гиперпоп-романс «я вас любил» — и клип к нему, снятый совместно с курсом худрука театра «Современник» Виктора Рыжакова. По словам создателей, это «однокадровая история о цикле тинейджерских перерождений Адама и Евы / Пушкина и Гончаровой в декорациях современного дворика на Чистых прудах — в одном из самых пушкинских районов Москвы».

Юра Визбор

Солгу, если скажу, что я большой знаток или фанат Пушкина. Просто его тексты текут по венам и при надрезе иногда проступают.

Два года назад, солнечным апрельским днем, я легкомысленно в шопинг закинул невод, пришел невод с водолазкой за 1799 рублей. Через полгода, дождливым октябрьским вечером, мне позвонил Александр Сергеевич (Созонов, режиссер) и попросил написать песню на это стихотворение для мюзикла в Южно-Сахалинске.

Желаю себе и всем вспрянуть ото сна и отпустить все, что можно отпустить, время самое для этого подходящее. А солнцу русской поэзии — сиять себе спокойно дальше.

Огромная благодарность Виктору Анатольевичу Рыжакову за блестящий первый курс и всей съемочной команде за мощную помощь. Покой и воля.

«Лучше не сделаешь никогда, чем Пушкин, Чайковский и Репин». © группа «Среднерусская возвышенность»

11 июня Юра Визбор выступает в московском клубе Powerhouse.


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