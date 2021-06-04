Dogs Bite Back. «Back? Forward!»

Трио Dogs Bite Back, может, и новое, но в его составе — сплошь хорошо известные поклонникам экспериментального джаза музыканты. Питерцы Илья Белоруков и Константин Самоловов много лет продвигают импровизационную и экспериментальную музыку в рамках самых разных проектов — совместных групп (например, Wozzeck) и сборных составов, лейблов Intonema и Spina!rec. Басист Дмитрий Лапшин («Бром», Dødsdromen, «Ленина пакет», экс-«Изразец») — не менее важная и активная фигура московской импровизационной сцены. Перед выходом их дебютного альбома «Back? Forward!» Илья Белоруков рассказал COLTA.RU о том, каково работать на два города, и о своем переходе с саксофона на модульный синтезатор.

<a href="https://dogsbiteback.bandcamp.com/album/back-forward">Back? Forward! by Dogs Bite Back</a>

Илья Белоруков

В феврале 2017-го мы с Костей под эгидой лейбла Intonema делали концерт для португальского фри-джазового коллектива Rodrigo Amado Motion Trio. У меня в то время вновь появился интерес поиграть что-то более активное на альт-саксофоне после многих лет сосредоточения на электроакустике и тихой музыке. И я подумал, что можно попробовать это осуществить с Димой на контрабасе. Так мы и оказались на сцене перед сетом Амаду. После этого мы играли еще несколько концертов, а в конце 2018-го я оказался в Москве с модульным синтезатором, и мы попробовали электрический дуэт, Дима играл на бас-гитаре с примочками. После репетиции возникла идея в такой состав пригласить ударника, и уже в январе 2019-го в Петербурге удалось порепетировать с Костей. В июле того же года мы сыграли дебютный концерт и записали первый альбом.

© Дмитрий Лапшин

Расстояние между нами, конечно, не дает возможности репетировать регулярно, поэтому мы стараемся плотно поработать два-три дня, когда Дима приезжает на концерт. На самом деле такой подход может классно сработать в контексте импровизационной музыки, когда мы просто не успеваем надоесть друг другу при встрече, зато успеваем соскучиться по совместной игре, накопить энергию и обдумать идеи в общем чате. Полукомпозиционные вещи и некоторые риффы мы тоже начали делать, но ковид несколько приостановил всех нас, теперь надо наверстывать.

С различными электронными девайсами я работаю очень давно, были разные периоды и увлечения: от обработки саксофона примочками и/или эффектами на лэптопе до пьезодатчика на раструбе, сигнал с которого попадает в цепи фидбэка на no-input-микшере. В 2016 году я пришел к тому, что хочу разделить саксофон и электронику, концентрируясь на одном инструменте во время игры. Ограничивая себя в средствах, удается более глубоко исследовать возможности инструмента. Конечно, периодически все равно что-то комбинируется для конкретного случая.

© Dogs Bite Back

Модульные синтезаторы начали интересовать лет восемь назад, когда они были все же менее распространены, но встречались в арсенале европейских или американских импровизаторов. Я частенько играл с виртуальными модульными системами, присматриваясь к железным. Было желание приобрести небольшой синтезатор, но только когда вышел полумодульный Make Noise 0-Coast, я понял, что это то, с чего надо начать. Позже Сергей Костырко, сейчас синтезаторщик, а раньше басист, с которым мы играли в «Бензольных мертвецах» и «Марсе-96» (там же стучал Костя), отдал мне несколько модулей и кейс для них, а потом я сам начал потихоньку понимать, что мне нужно собрать. Например, важно было остаться с вменяемым размером синта и сетапа в целом, чтобы его можно было брать в туры и на репетиции.

Главной же задачей было получить инструмент, на котором можно быстро реагировать на меняющуюся звуковую среду во время импровизации. Как правило, электронщики в контексте импрова играют медленнее акустических музыкантов, и с этой особенностью приходится работать. Возможностей вроде и больше, а на деле получается, что ты не успеваешь контролировать все происходящие где-то там внутри синта процессы или же отводишь слишком большую роль автоматизации параметров, а акустики в это же время уже поменяли звук и направление мысли. В том числе и этот вызов самому себе я бросаю в Dogs Bite Back, стараясь не отстать от ритм-секции во время кручения ручек. Модульный синт как раз помогает собрать такую систему, которая будет отвечать моим требованиям в плане удобства игры и возможности быстро что-то изменить. Помогают и старая добрая MIDI-клавиатура и/или тач-контроль на айпаде, что в какой-то степени делает меня клавишником в группе.

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