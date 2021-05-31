«Барто». «Избрань»

Электропанк-группа «Барто» выпустила сборник лучших песен «Избрань», подводящий итог 15 лет их деятельности. В него вошел и их скандальный трек «Готов», за который группу 10 лет назад вызывали в прокуратуру, — теперь он выходит в нецензурированном варианте и доступен на всех стриминговых платформах.

Мария Любичева («Барто»)

Мы задумали итоговую сборку творчества группы несколько лет назад.

У нас, конечно, все альбомы — хиты, но новому пользователю трудно в них ориентироваться, к тому же они иногда разрозненно представлены на стриминговых площадках. Все время приходится что-то исправлять, убирать одноименных исполнителей, возвращать собственные треки. «Готов», например, вообще в какой-то момент был везде только с развеселой гармошкой.

Поэтому мы подготовили сборку знаковых для группы и времени песен и решили издать ее — как раз к юбилею группы. Получилась подборка до сих пор современных и злободневных треков.

Гимн кризиса 2008-го стал — вот парадокс — вечной нашей, нескончаемой песней.

Слушая только что вышедший сборник лучшего одной из немногих бунтарских групп сытого десятилетия 00, я поражаюсь, как по-прежнему актуально звучат ее электропанк-боевики. Тот же «Готов», за который «Барто» затаскали по прокуратурам еще в относительно вегетарианские времена. Или точная и остроумная социальная критика в треке про «Макдоналдс» — «Свободная касса! / Х∗∗вая жизнь у рабочего класса». Не говоря уже про сногсшибательный гимн кризиса 2008-го «Скоро все ё∗∗ется»: этот вообще стал — вот парадокс — вечной нашей, нескончаемой песней.

И отдельное дело — мой любимый трек «90-е», он достоин стать наглядным пособием при изучении бандитского десятилетия. Вкус упомянутого в нем паленого польского «Амаретто» с этой четко различимой струей дешевого спирта знаком, наверное, каждому, кто застал эти лихие времена молодым да веселым.

Также на альбоме можно услышать в качестве гостей целый ростер тогдашних «свободных радикалов»: Глеба Самойлова, Андрея Машнина («Машнинбэнд»), «Прохора и Пузо», Леху Никонова («ПТВП») и забытого сейчас крутого питерского рэпера Сергея Кача, его еще тогда засудил Дробыш… простите, еле сдержался (погуглите, кто не в курсе).

Вот только название компиляции я бы изменил: ну что за неуместная здесь калиновмостовщина.





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