Intelligency. «Leta»

Авторы вирусного хита «August» — белорусская группа Intelligency, работающая, как они сами говорят, в стиле «техно-блюз», — выпускают новый сингл «Leta», где есть все, за что любят коллектив из Минска: хаус-бит с акустической гитарой, прилипчивый мотив и на первый взгляд простая, но довольно искусная аранжировка. По словам вокалиста Всеволода Довбни, «это и есть стиль Intelligency, который был до [прорывного суперхита] “August” и будет после». Мы предлагаем вам послушать эту песню с подробными комментариями Всеволода.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/15175723'>Leta</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4110067'>Intelligency</a> на Яндекс.Музыке

О создании трека

Мотив для данной песни, как и для предыдущей — «Moonlight», на гитаре наиграл Миша (Михаил Станевич. — Ред.), наш басист. И основные риффы придумал именно он. Миша сейчас только учится играть на акустике, поэтому тем интереснее он сочиняет партии. У него немного неровный бой, и потому иногда получаются простые, но очень эффектные мелодии. С точки зрения гармонической наполняющей мелодия получается интереснее, чем когда я на гитаре что-то наигрываю. Сам я на гитаре еще с «August» ничего не пишу, почти два года. Всю аранжировку мы доделывали вместе. Особенность песни «Leta» в том, что в ней было пять независимых частей, но оставили мы только две. Остальные три, возможно, лягут в основу другой новой песни. Хотя она написана в той же тонике, нам пришлось убирать [другие части], чтобы не перенасыщать композицию. Изначально трек состоял из пяти различных классных частей, шедших друг за другом.

О летнем вайбе

Мы долго подбирали название, чтобы оно передавало летний вайб. И изначально название было «Summer Vibe». Но когда мы загуглили это словосочетание, то оказалось, что с таким названием существует много треков и даже группа такая есть. И мы поняли, что смысла так называть нет, потому что песню могут просто спутать и потерять. А русское слово «лето» нам очень нравится. Единственное — «лето» нам понравилось меньше, чем вариант «лета». И здесь белорусский язык ни при чем, это совпадение («лета» — это «лето» по-белорусски. — Ред.). Нам показалось, что название «Leta» будет более гармонично подходить к звуковому ряду.

О сравнении с «August»

Не существует некоего лекала, по которому можно штамповать хит за хитом и которое всегда будет работать. Есть похожие стили, есть хиты, как у Тимы Белорусских, которые похожи между собой, но мелодика куплетов и припевов всегда сама по себе уникальна. У нас в любых частях песен риффовые и мелодичные ходы со странными моментами, насвистыванием, дудками, просто расстроенными гитарами. Мы всегда искали простые и работающие партии. Может усложниться ритм-секция, может измениться набор палитр или, наоборот, она будет минимизирована, но неизменным останется все равно одно — простые партии, которые врезаются в память, создают при минимуме нот максимум настроения и полностью описывают вайб, в общем, дают песне смысловую составляющую при минимуме ходов.





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