Intelligency: «Всегда есть выбор оставаться свободным, и мы его использовали»

История белорусской группы Intelligency — яркий пример того, что порой большой успех приходит совершенно неожиданно и как-то сам собой. Этой весной их трек «Август» с прошлогоднего альбома «Renovatio» (а точнее, сэмпл из него) стал вирусным благодаря соцсети TikTok, вследствие чего песня попала в мировые тренды и чарты Shazam, группу подписал лейбл Warner, а вышедший в мае клип уже набрал более 15 млн просмотров. Это ошеломительный успех для любого артиста с постсоветского пространства. И в целом заслуженный — коллектив существует уже семь лет и у себя на родине хорошо известен и уважаем благодаря симпатичному и своеобразному стилю, в меру танцевальному и в меру лиричному, который сами музыканты называют техно-блюзом. Александр Нурабаев позвонил вокалисту и гитаристу Intelligency Всеволоду Довбне в Минск и выяснил, как изменилась жизнь группы за этот год, каких белорусских музыкантов стоит послушать и почему сейчас вся Белоруссия выходит протестовать на улицу.

— Не могу не начать разговор с событий, которые сейчас разворачиваются на улицах белорусских городов и за которыми, переживая, в России пристально следят. Многие белорусские музыканты уже высказались по ситуации с выборами президента и по всему происходящему. А какая позиция группы Intelligency?

— Я буду искренен и скажу, что раньше мы на эту тему не разговаривали. Но в этом году случился переломный момент, когда произошло наслоение факторов друг на друга, начиная от коронавируса и заканчивая реакцией нашей власти на банальные вещи, на которые можно было не реагировать. После этого у нас сложилось мнение, что нельзя, будучи уверенным в себе и своей правоте, так реагировать на вызовы. Реакция властей была неожиданной и некорректной — это нас не просто удивило, но и коснулось. Нашего гитариста задержал в центре города ОМОН, он был избит, и поэтому у нас могла быть только одна реакция: если твой руководитель и твоя элита начинают реагировать таким образом и делают это систематически на протяжении полугода, то у людей не остается иного выхода, как воспринимать это сквозь призму протеста.

Раньше мы на эту тему не разговаривали.

— А сами вы выходили на улицу с народом?

— Мы выпустили видеообращение. Единственная наша сильная сторона — это возможность высказаться в медиапространстве, чтобы нас услышали люди. А также мы выходили на разрешенные акции протеста в рамках пикетов кандидата Тихановской. С нашей стороны — защита своих голосов, и мы с мирными протестами присоединяемся к гражданам Белоруссии с 9 августа и далее каждый день.

— За всеми этими событиями немного даже и забылось, что для группы Intelligency 2020-й стал прорывным — ваш трек «Август» выстрелил очень громко и на весь мир. Как изменилась жизнь после этого?

— У нас выросла аудитория, нас вдруг стали показывать по ТВ, хотя у нас достаточно специфический жанр музыки. Нас стали знать в Европе, появились какие-то большие и неплохие прослушки в других странах — в Германии, Польше, Штатах, во Франции. В целом творчество расширило свои границы и нашло своего слушателя во всем мире.

— Насколько мне известно, сами вы ничего специально не делали для успеха этого трека — в TikTok не заливали и сами этой соцсетью не особо пользуетесь, песня просто зажила своей жизнью. Так ли это?

— Да. Самый популярный вопрос нашей группе — «Кому вы занесли денег, чтобы трек стал такой популярный?» Этот вопрос нас наиболее забавляет, потому что этот трек жил своей жизнью и собирал критическую массу прослушиваний до начала февраля, потом произошел бум — и все. Мы планировали снять на него клип, планировали с ноября, но не могли никак выбрать грамотную съемочную режиссерскую группу, которую бы мы еще и могли себе позволить. А к моменту, когда трек начал стрелять (в конце февраля), мы уже знали, что снимать будет Антон Мамоненко, и все совпало.

© ER

— Успех наступил в тот момент, когда его по-настоящему сложно оценить, потому что нет концертов и «Август» вы еще не играли на публике, которая бы ему подпевала.

— Мы его все-таки играли вживую и видели, что даже до этого бума песне подпевали и была бурная реакция. Это было с сентября прошлого года — он вышел в июле, а в сентябре люди бурно реагировали, и мы понимали, что это особенная песня. Массовые мероприятия в Белоруссии до сих пор происходят — недавно у нас было мероприятие в таком заведении, как «Песочница». В Минске это конгломерат заведений, которые находятся в центре города; есть видео в интернете, показывающее, что на нашем выступлении были 1000–1500 человек, и, когда я спросил у зала, кто пришел сюда, зная только одну песню, была поднята половина рук. По поводу плюсов и минусов — я воспринимаю то, что мы не можем выступать, как определенный плюс, иначе все осенние выступления базировались бы на одном хите. А эта отсрочка дает нам возможность лучше представить себя и другие композиции. Плюс осенью выйдет новый EP, и мы думаем, что люди гораздо шире успеют с нами познакомиться. Поэтому для нас это определенный плюс. Конечно, хотелось бы отыграть осенью, но перенести все концерты на весну, наверное, лучше.

Потом произошел бум — и все.

— В прошлом году вы участвовали в телешоу «Песни на ТНТ», где в жюри были Тимати и Баста. Зачем вы туда пошли?

— Для нас это было случайное решение: выглядело это так, что за день до начала отбора, буквально в восемь вечера, было принято решение ехать туда утром. Я узнал, что в жюри будет Василий Вакуленко, а мне импонирует то, что происходит с «Газгольдером» и как он развивается. Я имею в виду всякие интернет-проекты, которые задумал Баста. Да, он очень противоречивая личность, но возможность пообщаться и поиграть музыку менеджеру «Газгольдера» нам была интересна. Мы были первыми, кому сказали «да» в московском отборе из 20 тысяч человек, и когда мы ехали обратно, то поняли, что надо продолжать. На удивление, понравился этот трек и менеджменту Black Star. Мы по приколу туда поехали, но обрели бесценный опыт. Еще выяснили, что многие люди из Comedy Club Production слышали раньше наши песни; нас это удивило вдвойне. Я думал, надо мной один из менеджеров прикалывался, когда говорил, что слышал о нас. Я думал, что он стебется, но по прошествии получаса он сам ко мне подошел и сказал: «У вас были концерты в Москве и Питере, я не попал, но очень хотел», — и я понял, что это не прикол.

— А это отразилось на количестве подписчиков? Это открыло вас новой аудитории?

— Если честно, да. Но это была последняя монета в копилку выводов о том, что сегодня в медиасреде аналоговый ТВ-сигнал начинает сильно проигрывать интернет-площадкам. Мы убедились на собственном опыте — это придало нам слушателей, но в малом количестве, в отличие от того, что происходит сейчас. Нам есть с чем сравнивать, и отличие — в разы.

— После бума, связанного с треком «Август», за вас развернулась настоящая борьба между мейджорами Warner, Sony и Universal. Насколько я слышал, в Sony вам предлагали очень выгодные финансовые условия, но вы выбрали Warner. Почему?

— Ситуация была следующая: мы были уверены, что подпишемся на Sony, и их менеджер уже вылетел в Минск, чтобы с нами подписываться. Но в вечер его вылета нам позвонили из Нью-Йорка и спросили, поставили ли мы свои подписи. Мы сказали, что нет. Звонящий спросил, сколько у него есть времени. Мы сказали, что часа три. Он сказал: «Я с утра сделаю вам такое предложение, от которого вы не откажетесь». Утром мне приходит СМС с содержанием предложения. Я был за рулем и решил остановиться, потому что оно было неплохим. Потом в Sony стали предлагать столько же, но мы подписались с Warner по той причине, что они не меняли позиций и сделали предложение с одного раза плюс показали заинтересованность. Мы поняли, что не имеем права отказываться, когда такой интерес. Это была уже не рыночная история, а с отношениями — нам очень важно было отношение, и Warner выиграл в этом плане.

© ER

— Содержание СМС — это коммерческая тайна?

— Это коммерческая тайна, но могу сказать, что в содержании были финансовая сторона и другие аспекты. Когда мы прочитали, то поняли, что для нас это будет очень круто. Если бы мне год назад сказали, что за треки можно получить столько денег, я бы с завтрашнего дня ничего не делал.

— Полагаю, что вам дали и полную творческую свободу?

— Да. Нас удивило, что Warner в вопросе отношений помимо финансовой стороны обозначил следующее: «Чтобы мы зарабатывали вместе, надо, чтобы вы были свободны. И нам невыгодно, чтобы вы были в заложниках, потому что вы не сможете выдавать материал, и вам невыгодно». Это было юридически дружелюбное предложение. С точки зрения концертов и творческой свободы нам грех жаловаться, потому что мы абсолютно свободны. И, когда мы видим скандалы некоторых артистов с лейблами, мы удивляемся, потому что у них наверняка была опция быть свободными и они то ли не интересовались этими аспектами, то ли не поняли. Всегда есть выбор оставаться свободным, и мы его использовали.

— Последние клипы уже снимались на деньги лейбла?

— Нет, мы с ноября планировали снимать клип, но не могли найти команду. И только когда бахнул «Август», это как столкновение факторов — мне одновременно позвонил человек и предложил снять, и еще был готов профинансировать Samsung. То есть клип готов был снять Samsung. В эти же выходные, как только мне позвонил человек, лейбл получил готовое видео с готовым треком уже через неделю после подписания, не потратив ни копейки.

— Насколько мне известно, у вас у каждого остается постоянная работа, с музыкой не связанная. Это потому, что музыкой было не заработать на жизнь, или нравится совмещать?

— Причина очень простая: некоторые ребята на трудовом контракте, и хочется по-человечески расстаться с работодателями. А музыка нам позволяет абсолютно заниматься только ей, и мы с завтрашнего дня могли бы не выходить на работу. Если бы нам было по 20–25 лет, мы бы завтра и не вышли, но мы взрослые и адекватные дядьки и понимаем, что если мы завтра не выйдем на работу, то послезавтра нас можно будет найти где-нибудь в кювете в плане личностной деградации. Просто когда на тебя такое сваливается и ты свой режим переводишь в режим тотальной расслабухи, мы прекрасно понимаем, чем это чревато. Мы видели примеры многих звезд шоу-бизнеса, которые за короткие сроки летели в тартарары и в физическом, и в психическом плане. Это гораздо страшнее, чем быть неуспешным. Например, я работаю как ИП, и я не смог оставить свою работу, потому что она мне интересна. И она мне пока не мешает — это миф, что для того, чтобы зарабатывать на музыке, надо заниматься только музыкой. В сегодняшнее время это миф даже по нашему примеру. В век интернета и новых технологий написания музыки есть куча программ, которые позволяют ускорять процесс, и все сводится к тому, есть у тебя вкус и талант или нет. Если у тебя есть вкус и талант, то ты можешь быть одновременно музыкантом, дизайнером и художником и зарабатывать. А если этого нет, то нечего тратить время — ничего не получится.

— Возможно, скоро откроются границы, возобновятся концерты, и у вас все должно пойти еще круче, чем раньше. Если придется выбирать между музыкой и работой, которая нравится, что ты выберешь?

— Если весной будут постоянные концерты на протяжении более двух-трех месяцев, то на время мы оставим работу. Я могу позволить себе найти кого-то на замену, чтобы поддержать дела, и контролировать по дистанционной связи. На два-три месяца, пока будет тур, мы будем заниматься только музыкой, но я сомневаюсь, что даже после тура мы будем заниматься исключительно музыкой. Время своей жизни надо заполнять различной деятельностью, иначе мозги деградируют и ты превращаешься в амебу. Например, рисовать, дизайнить, изучить архитектуру — сегодня возможно все, было бы желание.

© ER

— Группа Intelligency — еще одна успешная группа из Белоруссии, которых в последние годы все больше и больше. Можно ли всерьез говорить о «белорусской волне» или «белорусском вторжении»?

— Дело в том, что у нас еще много подпольных музыкантов, которых мало кто слышал. У нас большой пласт музыкантов, которые пока не выстрелили, но творчество у них не хуже. Если покопаться в интернете, то можно найти очень интересных ребят. С чем это связано и можно ли это считать волной — я считаю, что можно. В Белоруссии непропорционально большое количество музыкантов на 100 тысяч человек. Почему это произошло? Я это связываю с тем, что у нас уникальное географическое положение и менталитет белорусов. У нас же была еврейская межоседлость — у нас жили евреи и поляки, были католики, православные. В Белоруссии никогда не стоял вопрос национального разделения, потому что все было смешано. У нас много кто жил, и нас многое сплачивало. Это явление смешивания: у нас интересная молодежь, есть о чем поговорить, поэтому среди них может быть много культурных людей — музыкантов и так далее. Но, к сожалению, есть такой же противовес в отсутствии гражданской позиции и интереса к собственной стране. Это сочетание таланта и пассивности.

— Назови нескольких интересных белорусских музыкантов, которые пока еще малоизвестны за пределами Белоруссии.

— Не знаю, насколько хорошо этих артистов знают, скажем, в России. Я назову тех, кого мы слушаем. Нам нравится творчество певицы Palina, у которой телеканал НТВ и продюсерская группа безбожно украли аранжировку сверхкрутого кавера «Позови меня с собой» Пугачевой. Это ее аранжировка и ее идея, но их украли. Нам нравится Super Besse, очень крутая группа. «Молчат дома» — классные чуваки, Groove Dealer — молодые ребята, вообще неизвестные, делают бодрый электронный фанк. «Петля пристрастия» — для нас это культовая группа. Аня Жданова — не очень популярная певица, очень талантливая, но неизвестная, электронный музыкант. Алеся Друк и ее коллектив MAXIMALIZM — электроника мирового уровня, но никто ее не слышал.

— Я общался с одним занятным персонажем — «Блеском Бати».

— Мы его знаем, очень крутой. Я могу сказать, что в Белоруссии «фриковое» творчество очень прикольно представлено и классных коллективов непропорционально много. Из подобного — у нас есть культовая для Белоруссии группа, называется «Разбiтае сэрца пацана». Она представляет странного лирического белорусского молодого героя, который работает на заводе и играет рок-н-ролл в стиле Arctic Monkeys с крутыми аранжировками. Их самые классные песни — «Культавы» (там есть строчка «Когда я пьяный, я культовый, а культовый я всегда»), «Палюбiла Гапара» и «Электрычка». Это охрененно дорогой рок-н-ролл, качественные аранжировки, но это стеб над нашим обществом. В Белоруссии это культовая группа, о которой в России никто не слышал, но они бы взрывали залы.

Мы будем продолжать выступать на улицах, даже если станем космически известными.

— А из современных российских исполнителей кто вам нравится?

— Из всех, кого хочется перепеть и чье творчество ложится на слух, — мне нравились некоторые вещи группы «Мы», они своеобразные. Мне нравится группа OQJAV; не знаю, что сейчас с ними происходит, но то, что там было раньше, когда была вокалистка Катя, было прикольно. Песня «Не парень» — просто космос. Есть классные электронщики — Mujuice, например, но он уже пенсионер. Сколько он пишет музыку, люди столько не живут. Therr Maitz (Антон Беляев) — тоже классный музыкант, особенно последний проект, где они перепевают попсовые треки. Наверное, нам ближе Therr Maitz и Mujuice, но лично мне нравятся джаз и душевные, классные песни.

— Вы называете свой жанр техно-блюзом. С техно понятно, но что там от блюза? Живые инструменты и меланхоличное настроение?

— На самом деле техно-блюз — это немного самоирония. Это прикол, потому что блюза там почти нет. Хотя больше всего нас роднит с блюзом пентатоника. У нас все гармонии строятся на минорной пентатонике.

— Все семь лет, что вы существуете, вы практиковали уличные выступления. А сейчас вы продолжите выступать на улицах или уже обстоятельства не позволят? Мол, стали слишком известными.

— Если бы мы стали космически известными, мы бы продолжили, потому что это приносит удовлетворение — это принцип состязания с собой. Это здорово, это поддерживает, иначе расхолаживаешься и допускаешь ошибки. Все, что происходит в Белоруссии, происходит потому, что нет состязательности и нет ощущения твердой земли. Что такое игра перед людьми? Это состязание. Люди находятся перед тобой в двух метрах, они пришли бесплатно и случайно, а ты перед ними играешь. И либо они говорят, что твое творчество — класс, либо они давят на тебя психологически и ты думаешь, что бы сыграть, чтобы они уже обрадовались. Поэтому уличная игра — это вызов и общение с залом. Так что мы будем продолжать, даже если станем космически известными.

— Ты сказал, что осенью будет новый ЕР. Что это будет за материал?

— Новый материал практически дописан, и либо в конце августа, либо в начале сентября мы его представим: четыре новые песни и одна композиция как outro — можно сказать, будет пять новых треков. Один из них выйдет вперед синглом. Короче, продолжим знакомить слушателя со своей музыкой получше.

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