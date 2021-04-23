 
23 апреля 2021Современная музыкаПремьеры
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Ива. «Не отрывайся»

Пространства, далекие от реальности: дебютные клип и альбом певицы, сочиняющей эзотерические поп-романсы

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© «Ива»

Певица и автор песен Ива Туевская — в прошлом солистка проекта IVATU — московской англоязычной дарквейв-группы, которая выступала на фестивалях Berlin Music Video Awards и Tallinn Music Week, гастролировала по Европе, выпустила три релиза на бразильском лейбле Wave Records. В 2021 году Ива вместе с продюсером Антоном Фишем основала проект «Ива», где исполняет собственные песни на русском языке — этакие эзотерические романсы, по саунду близкие к дрим-попу и дарквейву. Только что вышел дебютный альбом проекта, который называется «Пороки прекрасного», а мы предлагаем вам посмотреть его первый клип «Не отрывайся» (режиссер клипа — Галина Казими):

Ива

Через музыку я исследую бессознательное. Возникают истории о любви или о смерти, запечатление трансцендентных переживаний и состояний. Картины пространств, далеких от порой несимпатичной и разочаровывающей реальности, пространств, в которых возможно не только летать, но и не дышать.

Живая музыка является противопоставлением современным поп-хитам.

Паша Никольский, владелец студии Siniy Les, на которой происходила финальная работа над альбомом

Это очень эмоциональный альбом. Ива поэтично рассказывает свои истории, пропитанные потусторонней романтикой. Атмосферные аранжировки сочетают лоу-файные индустриальные драм-машины и синтезаторы из 80-х с большим количеством живых инструментов: акустическое фортепиано и много гитар, соло на аккордеоне в ностальгическом французском стиле. Несмотря на электронные биты, эта запись не звучит схематично и выверенно. Живая, местами даже импровизационная музыка, сочиненная в одном порыве, зафиксированная одним дублем, является противопоставлением современным поп-хитам, спродюсированным как продукт и полностью сделанным на компьютере. Это же касается и вокала Ивы: он не склеен из десятков отдельных фраз с использованием автотьюна. Мы слышим живой вокальный перформанс от первой до последней ноты, со всеми нюансами и драматургией, что производит очень сильное и свежее впечатление.

Слушать «Пороки прекрасного» в Apple Music и Spotify


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