Zventa Sventana. «На горе мак»

Проект Zventa Sventana певицы Тины Кузнецовой и ее супруга Юрия Усачева, ветерана российской поп-электроники (экс-участника «Чугунного скорохода», «Гостей из будущего»), на своем третьем альбоме «На горе мак» продолжает соединять русский фолк с современным саундом, но в этот раз практически не ограничивая себя жанровыми рамками. Разве что начало альбома может вызвать ассоциации с предыдущим релизом — подчеркнуто танцевальным «Мужа дома нету», а в остальном это самая экспериментальная и глубокая по содержанию запись проекта (по крайней мере, в текущей инкарнации — без певицы Алены Романовой). Подробности — в комментариях Тины и Юрия.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/14482207'>На горе мак</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2725656'>ZVENTA SVENTANA</a> на Яндекс.Музыке

Тина Кузнецова

Этот альбом похож на путешествие по человеческим судьбам — настолько широкий диапазон эмоций он охватывает. Каждая песня словно окошко, через которое ты заглядываешь в разные времена и ситуации. Все начинается очень весело и задорно — прям «Гуляй, бешеная!». Но начиная с третьей композиции слушатель погружается все глубже и глубже в недра сложных психологических состояний. Мы ведем его через меланхолию к самым драматичным, порой пугающим событиям. Но в конце выводим к свету и очень духовному финалу, за пределы человеческого мира.

Мы не ставили задачу повторить успех «Мужа дома нету». Наоборот, мы с Юрой использовали нашу творческую свободу, чтобы зайти в своих экспериментах как можно дальше. Мы выбрали достаточно фактурные и архаичные песни, и каждая бросала свой творческий вызов. Было сложно, но ровно этого мы и хотели. Могу с гордостью сказать, что на пластинке нет ни одного проходного трека.

Альбом «На горе мак» знакомит слушателя с уникальным фольклорным материалом. Это наша экзотика, и мы продолжаем ее доставать из глубины веков. Хочется верить, что в мировом контексте это добавит российской музыкальной сцене аутентичности.

Надеюсь, альбом будет вызывать вопросы, возможно, даже шокировать.

Юрий Усачев

Этот альбом — сплошной фьюжен и эксперимент с жанрами. Надеюсь, он будет вызывать вопросы, возможно, даже шокировать. Абсолютно точно эта пластинка кому-то не понравится. И это нормально — главное, чтобы она вызывала эмоции. Мы, в свою очередь, стремились найти интересный баланс между живым акустическим звучанием и атмосферой электронного рейва. В каждой песне мы исследовали существующие музыкальные направления и смотрели, как их можно спаять с фольклором. К примеру, «Стежки-дорожки» — это классический фанк, за исключением части с речитативом. Было удивительно в очередной раз обнаружить родственность рэпа и частушек: и то и другое — поэзия улиц. Просто в случае рэпа это улица города где-то на Западе, а в случае частушки это улица в российской деревне. И то и другое идеально ложится на современный бит и сочетается с фанком. Поразительно!

Работа заняла два года — мы приступили к альбому сразу, как закончили «Мужа дома нету». В трек-лист вошло много старых акустических песен, и это был особый квест. Некоторые из них Zventa Sventana исполняет более пяти лет, и они звучат архаично рядом с такими новыми танцевальными блокбастерами, как «На горе мак». Чтобы все гармонично сошлось на одном альбоме, надо было обновить звучание старых песен и при этом не разрушить их первозданную красоту. Еще на альбоме много различных атмосферных шумов. Я рад сказать, что абсолютно все они оригинальны и самобытны. Они записаны, сыграны и спрограммированы нашими силами, и у каждого шума своя история. Звуки для «Гармонщика» мы записали рядом с Савеловским вокзалом. Шум тусовки из песни «Вдоль по улице Ванюша» был пойман на диктофон в питерском техно-клубе Warpp. А в основе самого потустороннего трека «Мне почуялось» лежит засемплированный звук стула, скользящего по полу.

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