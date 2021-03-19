«Грязь». «Святая иерархия»

Белорусско-петербургский рэп-проект «Грязь» выпускает свой самый серьезный и амбициозный альбом «Святая иерархия», на котором фирменный мрачнейший хип-хоп об аде вокруг нас достигает практически своего апофеоза. Иначе и не могло получиться — одним из основных источников вдохновения называется «Божественная комедия» Данте Алигьери, и, по словам лидера «Грязи» Дениса Астапова, те «девять кругов страданий, мучений и боли» остаются неизменными и в наши дни. «Святая иерархия» — это «русский дрилл-триллер» из шести историй, происходящих в одном подъезде типичной российской панельки, герои которых сталкиваются лоб в лоб с удручающими реалиями современности — от пандемии и произвола властей до бытового криминала, алкоголизма и наркомании. В музыкальном отношении «Иерархия» — это тоже шаг на новый для проекта уровень: за биты тут отвечают небезызвестные мастера своего дела — Ghosty (сотрудничал с Jon Z, Waka Flocka Flame), JB MADE IT (сотрудничал с Drake, Chief Keef, French Montana), Porchy и 4eu3. Релиз будет сопровождаться видеоклипами на каждую из шести историй, выходящих поочередно каждую неделю, а также специальным жутковатым, в стилистике «Грязи», квестом. Вот первый из видеоклипов — на песню «Голубые огоньки»:

Денис Астапов («Грязь»)

На этом альбоме есть все.

Это истории о людях, живущих в одном подъезде.

Их судьбы случайным и неслучайным образом сплетаются в один большой кошмар.

Кошмар, который все мы проживаем изо дня в день. Данте Алигьери описал ад как девять кругов страданий и мук. Наши круги — лестничные клетки. В каждой квартире — свои неудачи и поражения.

Действия героев легко осудить, но что бы сделал ты, оказавшись на их месте?

У каждого свой путь и представление о том, как его пройти.

Но в одном они точно похожи: здесь каждый борется за жизнь. К чему приведет эта борьба, вы узнаете на альбоме.





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