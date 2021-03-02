«Вещь». «Пластмассовый взор»

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Уже знакомая нам группа из Иванова, которую придумали Настя Климова и Антон Комаров, продолжает инфицировать эстетические ориентиры постпанка и новой волны вирусом русской культуры: в их новом клипе «Пластмассовый взор» происходит воображаемая встреча Алексея Крученых, Дэвида Боуи, Олега Гаркуши и японского черта из сказки — по старой русской традиции столкновение миров происходит на кухне. Премьера на COLTA.RU:
Думаю, стоит начать с того, что осенью я переболела одним очень знаменитым вирусом. Все прошло легко и без осложнений, единственной необъяснимой вещью было то, что в этот период мне начали сниться абсолютно невообразимые сны. Например, в одном из них я превратилась в красного черта из японской сказки «Иссумбоси» (это была моя любимая книга в детстве) и носилась по комнате, напичканной полиэтиленом. Через некоторое время я подумала: «А не сделать ли какое-то похожее по духу видео на одну из наших песен?»
А что будет, если в этот странный сон с чертом мы поместим Дэвида Боуи и Гаркушу, которые после ночного кухонного просмотра упоротой японской рекламы 90-х будут пить водку до самого утра?
Выбор пал на композицию «Пластмассовый взор», которая была написана под впечатлением от любовной лирики Алексея Крученых; знаете, это так замечательно, когда в стихотворении о любви (в случае к музе) есть строчки о поджаренном мозге:
Я поджарил свой мозг на железном пруте
Добавляя перцу румян и кислот
Чтоб он понравился, музка, тебе
Больше, чем размазанный Игоря
Северянина торт.
Мой «поджаренный мозг» тоже начал выдавать много неожиданных «кислот». В общем, в наше распоряжение неожиданно поступил рыжий парик и следом за ним — желтый пиджак, вроде как все это предназначалось для одного из спектаклей арт-группы «Вещь». Парик тут же продиктовал свои правила игры: «А что будет, если в этот странный сон с чертом мы поместим Дэвида Боуи и Гаркушу, которые после ночного кухонного просмотра упоротой японской рекламы 90-х будут пить водку до самого утра?» Мы в группе обожаем клипы DIY, чем дурнее — тем лучше. Вот так и получилось видео на песню «Пластмассовый взор».
5 марта «Вещь» выступит на шоукейсе Incompetence Records в клубе Mutabor.
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