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Preview_cover_picture«Вещь». «Пластмассовый взор» Preview_cover_pictureАлексей Ретинский. «Zero Point» Preview_cover_picture«Группа Ветерок». «Шлеп, шлеп, шлеп» / «Офис» Preview_cover_pictureОлег Гаркуша и «Диктофон». «Изменилось» Preview_cover_pictureStayhomie. «Random Heartbreaking Memories Vol. 1» Preview_cover_pictureTAZ CHERNILL. «Apokalipsis LV» Preview_cover_picture«Резня Пономарева/Образины». «Massacre» Preview_cover_picture«Вещь». «По-прежнему и даже лучше» Preview_cover_pictureМартин Кольштедт. «ZIN» Preview_cover_pictureEdva. «Jim» Preview_cover_pictureИгорь Григорьев. «Святые. Рождественская месса» Preview_cover_picturePalina. «Кремень-динамит»
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«Вещь». «Пластмассовый взор»

Постковидный сон с Боуи, Гаркушей и японским чертом: новый клип арт-группы из Иванова

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© «Вещь»

Уже знакомая нам группа из Иванова, которую придумали Настя Климова и Антон Комаров, продолжает инфицировать эстетические ориентиры постпанка и новой волны вирусом русской культуры: в их новом клипе «Пластмассовый взор» происходит воображаемая встреча Алексея Крученых, Дэвида Боуи, Олега Гаркуши и японского черта из сказки — по старой русской традиции столкновение миров происходит на кухне. Премьера на COLTA.RU:

Настя Климова (группа «Вещь»)

Думаю, стоит начать с того, что осенью я переболела одним очень знаменитым вирусом. Все прошло легко и без осложнений, единственной необъяснимой вещью было то, что в этот период мне начали сниться абсолютно невообразимые сны. Например, в одном из них я превратилась в красного черта из японской сказки «Иссумбоси» (это была моя любимая книга в детстве) и носилась по комнате, напичканной полиэтиленом. Через некоторое время я подумала: «А не сделать ли какое-то похожее по духу видео на одну из наших песен?»

А что будет, если в этот странный сон с чертом мы поместим Дэвида Боуи и Гаркушу, которые после ночного кухонного просмотра упоротой японской рекламы 90-х будут пить водку до самого утра?

Выбор пал на композицию «Пластмассовый взор», которая была написана под впечатлением от любовной лирики Алексея Крученых; знаете, это так замечательно, когда в стихотворении о любви (в  случае к музе) есть строчки о поджаренном мозге:

Я поджарил свой мозг на железном пруте
Добавляя перцу румян и кислот
Чтоб он понравился, музка, тебе
Больше, чем размазанный Игоря
Северянина торт.

Мой «поджаренный мозг» тоже начал выдавать много неожиданных «кислот». В общем, в наше распоряжение неожиданно поступил рыжий парик и следом за ним — желтый пиджак, вроде как все это предназначалось для одного из спектаклей арт-группы «Вещь». Парик тут же продиктовал свои правила игры: «А что будет, если в этот странный сон с чертом мы поместим Дэвида Боуи и Гаркушу, которые после ночного кухонного просмотра упоротой японской рекламы 90-х будут пить водку до самого утра?» Мы в группе обожаем клипы DIY, чем дурнее — тем лучше. Вот так и получилось видео на песню «Пластмассовый взор».

5 марта «Вещь» выступит на шоукейсе Incompetence Records в клубе Mutabor.


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