«Вещь». «По-прежнему и даже лучше»

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Группа «Вещь» — театрально-музыкальный проект из Иванова, который издается на лейбле Incompetence Records, основанном Евгением Горбуновым и Андреем Ли. «Вещь» придумали Настя Климова и Антон Комаров, которые, вдохновляясь японским постпанком, немецкой новой волной и советским андеграундом 80-х, пишут ироничные и абсурдные песни о современной российской реальности и ставят в родном городе спектакли на их основе.
«По-прежнему и даже лучше» — это такой аудиоспектакль, превращающий новости, заголовки и объявления из провинциальных СМИ в фантазм-галлюцинацию, развивающуюся под вкрадчивый импровизационный саундтрек.
В общем-то идея сделать что-то подобное витала в воздухе уже довольно долгое время, но не было понимания, что конкретно — спектакль или альбом. Судьба распорядилась так, что всем известный вирус решил все за нас.
Если подумать о том, что послужило вдохновением для всего этого действа, то тут получится целый винегрет воспоминаний и ощущений. Вот, например, меня всегда приводили в какое-то завороженное и в то же время жутко-нервное состояние аудиовизуальные инсталляции в музеях современного искусства — например, в лондонской Tate. Ты видишь объекты и слышишь смесь из звуков, музыки и голосов, честно говоря, хочется убежать, но в то же время что-то заставляет тебя остаться и продолжать там находиться.
Потом к винегрету добавляется искреннее изумление, когда ты натыкаешься на совершенно несусветные сводки региональных новостей, а также какие-то просто на редкость замечательные объявления. Боже, какая красота! Меня это приводит всегда в дикий восторг: ведь это как будто былины, это такое народное творчество! С другой стороны, ощущение, что это из какой-то реальности Владимира Сорокина, ну и это тоже не может не радовать. И приправляется этот винегрет ярчайшими впечатлениями от абсурдистской пьесы «Лысая певица» Э. Ионеско, где все абсолютно бессмысленно и алогично, всем наплевать друг на друга, диалоги ничего не значат, а события не поддаются никакой логике, зато все это весело.
В итоге мы с Антоном засели на целый день в студии, очень много смеялись, играли на всем подряд, записывали сводки новостей, вели себя очень несерьезно, а потом присоединились Ярик и Саша. Все, что касалось музыкальной части, — это была абсолютная свобода, плюс еще мы как-то увлеклись творчеством фри-джазового саксофониста Петера Брётцмана в тот период времени, и, в общем, откуда-то повеяло духом свободы и революции в нашем и без того довольно революционном городе, ха-ха.
5 марта «Вещь» выступит на шоукейсе Incompetence Records в клубе Mutabor.
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