Алексей Ретинский. «Zero Point»

Об Алексее Ретинском заговорили после того, как он стал первым композитором-резидентом при оркестре musicAeterna и куратором музыкальных программ в петербургском «Доме Радио». Ретинский учился в Вене у Беата Фуррера, а сейчас заявляет, что композитор нового времени должен быть мультимедийным художником, пишет симфонические, камерные произведения и музыку для театра и кино, а также делает многоканальные электроакустические композиции. В его электронный альбом «Zero Point» вошло четыре композиции, которые автор создал в разное время для европейских выставочных, театральных и городских проектов. Центральная из них, пьеса «Zero Point», посвящена идее о переизбытке информации в современном мире: в ней динамично меняющийся звуковой ландшафт, в котором сплелись как цитаты из классической музыки, так и звуки бытового мира, в финале мутирует в эмбиентное пространство, где солирует печальный дудук.

Алексей Ретинский об альбоме и композиции «Zero Point»

Выбор четырех композиций в одном релизе продиктован музыкальной логикой. Другого сюжета нет. Они все о разном, но написаны в разное время в течение 10 лет одной рукой, поэтому что-то объединяющее неизбежно есть. Один из объединяющих элементов — это всё пространственная многоканальная музыка.

Все композиции были составной частью того или иного перформанса или инсталляции. Но в момент создания они мыслились и в более концентрированном воплощении для концертного слушания. Это можно сравнить с классической композиторской практикой создания сюиты на основе таких сценических жанров, как опера или балет.

В историческую эпоху, когда информация и ее доступность из-за своего обилия переживает стадию девальвации смыслов, перед человеком стоит вызов найти точку направленности своего сознания и выстроить свой личный фильтр, чтобы этот процесс концентрации мог стать возможным.

Дудук по своим выразительным способностям и гибкости фразировки очень близок человеческому голосу. Кроме того, у него широкая тембральная палитра — при переходе от тихого нюанса к громкому кардинально меняются спектральные показатели.





Концерт-презентация альбома Алексея Ретинского пройдет 6-го марта в петербургском Доме Радио.

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