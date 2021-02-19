«Группа Ветерок». «Шлеп, шлеп, шлеп» / «Офис»

Широко известная в узких кругах московских меломанов «Группа Ветерок», в которой солирует знаменитый усач из винилового магазина DiG Петр Чинават, выпустила новый сингл — и это снова беззаботный и беззастенчивый яхт-рок, который напоминает о том, что для счастливой жизни в Москве не хватает лишь солнца и моря.

Петр Чинават так комментирует появление этого сингла:

«Песня “Шлеп, шлеп, шлеп” — о сексе и о влиянии Луны на женский организм. Пока она делает круг за месяц, меняются настроение и желания. Предсказать их сложно. Самое главное — их чувствовать и понимать.

Композицию “Офис” я придумал несколько лет назад, когда занимался блогом одной корпорации. У меня был очень странный начальник. Несмотря на должность креативного директора, он очень любил муштру. А до этого он получил диплом полицейского. Это было прямо очень необычно. Как правило, я работал удаленно, но иногда приходил в офис. В офисе, на самом деле, было классно, но с этим парнем было сложно. В какой-то момент я понял, что пора уходить. Уволился и через какое-то время поехал с семьей на пляж».

Солнце и море в достатке присутствуют в клипе на песню «Шлеп, шлеп, шлеп», который мы предлагаем вам посмотреть прямо сейчас:

Официальная биография «Группы Ветерок» (предоставлена Петром Чинаватом)

«Группа Ветерок» образовалась в 1962 году при Дворце пионеров на Миусах в Москве, ее неизменным лидером стал Петр Чинават. Позже коллектив перешел на попечение Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). С 1971 по 1978 год музыкальная группа каждый год выпускала по одному альбому («Трагедия и смерть Беспечного валета», «Наивный ездок», «Любимой женщине» и др.).

В самом конце 70-х вместе с Валерием Леонтьевым «Группа Ветерок» попала в опалу. Политбюро ЦК КПСС запретило показывать по телевидению выступления этих артистов. А концерт «Группы Ветерок» на фестивале «Весенние ритмы. Тбилиси — 80» закончился знаменитым скандалом.

Темные дни коллектива продолжались до первой половины 80-х годов, пока в дело не вмешалась Алла Пугачева. С помощью своих связей и авторитета знаменитая певица добилась «амнистии» Петра Чинавата и его группы во всесоюзных телепередачах. Особенно зрителям запомнилось выступление на «Музыкальном ринге» в апреле 1984 года. Во время перестройки многие зарубежные артисты, приезжавшие в СССР, хорошо отзывались о творчестве «Группы Ветерок». Среди них были Брайан Ино, Пол Маккартни и Джон Бон Джови.

В 1989 году Петра Чинавата избрали депутатом Верховного Совета СССР. Он стал одним из видных деятелей Межрегиональной депутатской группы. Во время августовских событий 1991 года Чинават лично протянул руку Борису Ельцину и помог ему взобраться на танк. За спиной Ельцина Чинават держал в руках флаг России.

В 90-е годы у «Группы Ветерок» возобновились активные гастроли. Чинават и его музыканты были единственными на нашей эстраде, кто выступал всегда только живьем. Петр не отошел и от политических дел. Многие действующие политики и депутаты обращались к нему за советом. Например, он консультировал Анатолия Кашпировского перед переговорами с террористом Басаевым в захваченной больнице в Буденновске.

Во время предвыборной кампании 1996 года Петр Чинават произнес легендарную фразу: «Борис, ты не прав... президентом должен быть я!» Ссора с Ельциным сильно повлияла на психологическое состояние Чинавата. Их пытались помирить тогдашние олигархи Березовский, Гусинский, Чубайс. Но ничего не вышло. После второго тура президентских выборов и переизбрания на второй срок Бориса Николаевича Петр Чинават начал много пить и употреблять наркотики. В июне 1998 года его поместили в специализированную клинику в США, где Петр проходил курс лечения от нарко- и алкозависимости. Через три недели он сбежал обратно в Россию. «Моя душа очень хотела на родину» — так Чинават объяснил свой поступок в интервью газете «Коммерсантъ».

Как рассказывают, хорошие знакомые в правительстве помогли Чинавату вывести деньги через Центробанк перед августовским дефолтом и экономическим кризисом в России. Петр покинул страну и отправился в кругосветное путешествие, которое продлилось почти двадцать лет.

В 2017 году певец вернулся в Москву и реанимировал «Группу Ветерок». Теперь кроме Петра в концертном и студийном составах группы участвуют разные музыканты. В ее новейшей истории уже вышло несколько записей. Сингл «Снегович» собрал на французском тематическом ресурсе Les Yeux Orange более 7000 прослушиваний и сотни лайков. На YouTube видеоклип «Снегович» посмотрели более 255 000 раз.

Песню «Пустырник-кайф» (кавер на «Brother» Mac DeMarco) благосклонно восприняли пользователи социальной сети «ВКонтакте». Также она неоднократно звучала на радиостанции «Культура». В 2020 году «Группа Ветерок» выступила перед Connan Mockasin в Москве на «Стрелке». В преддверии Нового года (2021-го) «Группа Ветерок» записала специальное музыкальное поздравление для совместного проекта «Яндекс.Еды» и Playtronica. Последние годы Петр Чинават активно выступает в клубах Москвы (Powerhouse, Noor, Bambule) и других городов («Вечно молодой» — Самара).

Сейчас Чинавату 73 года, но выглядит он значительно моложе. «За одну ночь я могу целых семь раз! А голос мой такой же звонкий, как у соловья, — легко спою любую ноту в четырех октавах».

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