TAZ CHERNILL. «Apokalipsis LV»

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TAZ CHERNILL, чье ядро составляют выпускники Гнесинского училища Тася Чернышова и Роман Горич, — любимцы Ивана Дорна. Он называл их гордостью своего лейбла Masterskaya, объединившего молодых музыкантов с нестандартными взглядами на поп-музыку со всего постсоветского пространства. Группа, недавно переехавшая из Москвы в Германию и пополнившаяся двумя выпускниками Кельнской консерватории — Мальте Фибаном и Энтони Гремингером, называет свои безудержные эксперименты с саундом, в которых прочитывается множество влияний — от фолка и классики до прог-рока и электроники, «полифоническим попкором». В конце прошлого года они выпустили первый полноформатный альбом «Apokalipsis», засветились на нескольких крупных немецких фестивалях (Acht Brücken, c/o pop) и сейчас представляют свой новый эксперимент — двадцатиминутный концерт-спектакль, который является эдаким эзотерическим философствованием о появлении, развитии и перерождении любой материальной формы — от человека до Вселенной — под психоделический прог-поп-саундтрек. Все это в декорациях и костюмах, как будто вынесенных из арт-галереи в Кройцберге. Словом, такого вы еще не видели:
Началось все с того, что наш друг — режиссер Нильс Рамме (с которым мы снимали клип на песню «Skvoznyak») предложил что-нибудь снять в огромной, крутой, оборудованной студии Кельнской высшей школы искусств и медиа. Мы были бы не мы, если бы не захотели «из жадности» выжать из нее по максимуму и не придумали бы что-нибудь такое, чтобы задолбаться на несколько месяцев.
Вдохновившись лайв-видео King Krule «Molten Jets — Live on the Moon», мы запаслись всей своей любовью к артхаусному кино (мы тогда еще насмотрелись Линча), к театру и всякой интересной символике, которой обросло человечество, и начали что-то лепить, сами не зная, как в конце концов все это будет выглядеть.
Конечно же, и сама музыка наша очень образная, песни совсем неоднородны, контрастные части быстро сменяют друг друга вместе с решениями аранжировки, каждая песня — сама по себе немного спектакль.
Фактически с нулевым бюджетом (нужно было видеть, как мы с Ромой кухонными ножами в темноте на шухере резали ветки у железной дороги или как мы ночью выносили статую Мадонны из ангара с декорациями местного театра) нам удалось заразить этой идеей человек тридцать, которые за один только кейтеринг объединились в веселую, неустанную команду, работающую чисто на печеньках и вдохновении от того, что они делают что-то странное и необычное.
В основу драматургии видео легла фантасмагорическая идея цикла любого существования — от макрозарождения и гибели небесных тел до микроистории одного человека или даже одного его чувства. Все четыре песни выстраиваются в повествование об образовании материи, о наделении этой материи кинестетической энергией, о появлении души и разума и о переходе в иную форму бытия и представления о нем.
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