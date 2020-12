Директор Всего: «Возможно, появится еще более высокая должность, в которую я вступлю»

Известный по работе в проектах Interchain и Obgon электронный музыкант Андрей Ли в 2019 году неожиданно отошел от клубной музыки и занялся новым перформативным проектом «Директор Всего». В нем он в образе строгого, но справедливого начальника проповедует корпоративные ценности под минималистичную электронику. Темы песен соответствующие — совещания, форс-мажоры, увольнения, графики, договоры и другие реалии офисной жизни. В этом году Директор Всего выпустил два сингла (причем один — это дуэт с актрисой и блогером Машей Миногаровой), подписался на новый лейбл Doing Great Music, на котором только что вышел его второй альбом «Самый занятой гражданин», а также заключил несколько удачных сделок, уволил не одного нерадивого сотрудника и во много раз повысил свой KPI. Впечатленный этими достижениями Александр Нурабаев назначил Директору деловую встречу и на ней выяснил, о чем новый альбом, чем плох фриланс и в чем заключается миссия Директора Всего как супергероя. Протокол встречи представлен ниже.

— Раньше вы были известны как Андрей Ли, электронный музыкант, участник проектов Interchain и Obgon. В какой-то момент вы стали Директором Всего, начали всерьез заниматься бизнесом и делать совсем другую музыку. Что произошло?

— Это карьерный рост. Я вырос до этой должности, меня назначили сверху — это произошло как некое проявление чуда после продолжительной работы. Чтобы бизнес развивался, надо не стоять на одном месте. Нужно делать новые шаги, искать пути для развития, и в тех проектах мне стало немного тесно. Появилось желание сменить их, перейти на новую работу, и все это произошло неожиданно. Таких назначений особо не ждешь, они приходят в какой-то день, и ты уже новый человек.

Слушайте Самый занятой гражданин — Директор Всего на Яндекс.Музыке

— Я полагаю, ваша жизнь сильно изменилась после этого.

— И сильно, и не сильно. Я продолжаю много работать, как и работал до этого. Я искал себя, искал свой звук и продолжаю это делать. Возможно, появится еще более высокая должность, в которую я вступлю.

— Куда еще выше?

— Я ничего не загадываю. Я стараюсь ничего от жизни не ждать, не думать о завтрашнем дне, оставаться в моменте «здесь и сейчас» и кайфовать по полной.

— А дома, в быту, вы тоже Директор? Скажем, когда спите или принимаете душ. Ваша новая личность совсем вытеснила Андрея?

— Большую часть времени я чувствую себя Директором, потому что я действительно решаю очень много задач, я самый занятой гражданин. Быть Директором — это довольно серьезный труд. Что касается Андрея, то он всегда рядом, всегда помогает и участвует во всех моих проектах. Это определенный персонаж в мире Директора Всего, поэтому во всех клипах есть Андрей.

«Самый занятой гражданин»

— Можно ли вас назвать супергероем, который надевает костюм и моментально превращается в суперэффективного управленца и самого занятого гражданина?

— Это суперкостюм, он классный, да. Ваше заявление я не оспариваю. Более того, я считаю, что нам нужны супергерои, потому что они несут позитивный посыл и помогают людям верить в чудеса. Лично я верю в чудеса, и они у меня происходят каждый день. Миссия Директора как супергероя — заставить людей обратить внимание на то, чему они посвящают свою жизнь. Я сам прошел долгий путь до этого осознания, когда-то я был фрилансером и не знал, чего хочу от жизни. Я и в офисе работал — мне нравилось, но, с другой стороны, я часто опаздывал на работу, и получалось, что работа была нелюбимой: ведь если бы было иначе, то я не стал бы позволять себе опоздания. Посвятив любимой работе свою жизнь, можно стать счастливым человеком. Так вот, миссия Директора Всего как супергероя — обратить внимание на то, что можно любить свою работу, выполнять ее качественно и не опаздывать на нее. И вообще жить в гармонии с собой и быть счастливым человеком благодаря собственному призванию.

— Вы недавно выпустили сингл с известным блогером и моделью Машей Миногаровой. Как вы познакомились и как все это случилось?

— Мы познакомились очень давно на тимбилдинге в клубе «Рабица». Ее парень — один из основателей этого клуба. Я тогда еще работал как Obgon. Прошло много лет, мы были с Машей на инстасвязи, и вот, когда случился карантин, я как раз работал над своим новым альбомом — мы списались с Машей, она предложила организовать совместное предприятие, объединить наши бизнесы и сделать вместе новый продукт. Все далось очень легко, мы сразу заключили контракт и дистанционно обменялись файлами. Я прислал ей демку, она прислала мне варианты вокала. Так и родился трек — очень легко, без длительных переговоров. Я стараюсь делать так, чтобы все получалось легко. Если все идет нелегко, я за это не берусь. Зачем тратить время? А вообще эта песня — большое совместное предприятие, партнером которого стала не только Маша, но еще и саксофонист Владимир Лучанский и бренд «Яндекс.Драйв».

© Женя Филатова

— Я знаю, что вы не приемлете фриланса. Как же тогда вы пережили карантин? Ведь в офис нельзя было приходить, сотрудники работали из дома и, по сути, фрилансили.

— Как только объявили карантин и сказали, что надо работать на удаленке, я вышел в эфир и обратился к подписчикам и коллегам. Я сказал, что для них открылась возможность поработать из дома и надо отнестись к этому как к новой задаче. В общем, мне нужен хороший результат, несмотря на то что работа будет проходить вне опенспейса. Я за офисную культуру — я считаю, что в офисах решаются действительно важные дела, но, когда что-то происходит в мире, с чем даже я никак не могу побороться, я это принимаю. Я говорю: «О'кей, будем работать из дома». В итоге коллеги показали очень хороший результат, и за период карантина появилось еще больше интересных задач. Мы с командой сняли клип на трек «Бизнес-ланч», вывели на рынок продукт — бизнес-ланч Директора Всего с коллегами из «Кухни на районе», записали совместный трек с Машей Миногаровой — ну и, конечно же, альбом, который я начал делать именно в это время. Поэтому от этой ситуации я остался в плюсе.

Песня про карантин

— Может, в таком случае пересмотреть свой взгляд на фриланс?

— Это уже устоявшийся взгляд, и я продолжаю доказывать людям, что фриланс — это не выход. Но фриланс — это широкое понятие: кто-то может открыть индивидуальное предприятие и делать свою продукцию, называя себя фрилансером. Я имею в виду фриланс как «свободное плавание» — ты можешь очень далеко уплыть, а вернуться назад уже будет сложно. Я знаю много молодых людей, которые переезжают в Москву и берут пример с фрилансеров. Они думают, что у них все получится, они вписываются во фриланс, а под конец месяца звонят мне и просят денег взаймы, чтобы оплатить квартиру. Молодые люди должны осознанно понимать, с какими проблемами могут столкнуться, — это нестабильность, неуверенность в следующем дне. Сегодня есть фриланс, а завтра нет.

— А как же быть музыкантам и вообще людям творческих профессий? Существует мнение, что творческий процесс никак не вписывается в корпоративные рамки. Или это заблуждение?

— Мой бизнес-коуч говорил мне, что музыка — это в первую очередь хобби.

Когда люди работают в офисе и параллельно занимаются музыкой, то их занятие музыкой становится увлечением. Если они принимают решение завязать с работой в офисе и открыть предприятие на музыкальной сцене, тогда это другой разговор. Музыка — это тоже бизнес. Моя студия — это тоже офис. Я туда прихожу и работаю над музыкой как над составлением нового контракта — сочиняю, записываю, свожу. Я даже в выходные работаю в этом офисе.

Каждый мой продукт обладает УТП и отличается от предыдущего.

— А что делают сотрудники в этот момент? Или вы работаете над музыкой, когда никого нет?

— Музыка для меня — это личное дело, как договор NDA (Non-Disclosure Agreement — договор о неразглашении. — Ред.). Я никого не пускаю в процесс творения, это мозговой шторм с самим собой.

— Получается, новый альбом был полностью записан таким образом?

— Да, все совпало. Я был на карантине и спокойно писал музыку.

© Женя Филатова

— Вы упомянули коллаборацию с «Кухней на районе», и в последнем клипе тоже есть коллаборация — уже с «Яндекс.Драйвом». С кем планируете еще сотрудничать в скором будущем?

— Я уже говорил, что стараюсь ничего не загадывать. Хотя у меня уже есть идеи для следующих альбомов, но в плане совместных предприятий вопрос остается открытым. Могу сказать, что сотрудничество с другими сильными брендами для меня — это важное направление, и я готов его развивать, потому что совместные предприятия подразумевают расширение бизнеса, новые инвестиции, новых партнеров и обновление аудитории, которую я очень сильно люблю и признателен ей за все.

— Насчет аудитории: было бы логично предположить, что поскольку Директор Всего проповедует корпоративные ценности, то и аудитория должна преимущественно состоять из офисных работников. Но по своему опыту работы в офисе я могу сказать, что если сотрудники и слушают музыку, то это, как правило, какое-то попсовое радио либо же [сотрудники] слушают что-то свое в наушниках. Что нужно сделать, чтобы Директор Всего звучал в офисах по всей стране?

— Ничего не надо делать. Я считаю, что лучше, чтобы в офисе вообще ничего не звучало. Я периодически прохожу по опенспейсу и слышу, как из наушников работников на всю контору доносится громкое техно. Я таких сотрудников обычно увольняю, потому что техно надо слушать в клубе, а на рабочий лад вас настроят тишина и свои мысли, посвященные работе. Да, моя музыка в первую очередь будет понятна работникам офисов, потому что она будет служить для них аудиокоучингом. Моей музыкой заряжаются в перерывах, или по пути на работу, или уже дома, или когда работники на моем концерте. Тони Роббинс ведь не выступает в офисе — он собирает людей в нерабочее время, вещает им, они заряжаются и выполняют KPI. Так же и с моей музыкой — ее, конечно, можно слушать в офисе, но я не рекомендую, потому что в офисе надо сосредоточиться и работать. Если только это не касается креативных профессий, которые явно чем-то вдохновляются, чтобы придумать новые идеи для решения маркетинговых задач.

© Алексей Киселев

— Новый альбом выйдет на лейбле Doing Great Music, аффилированном с PR-агентством Doing Great Agency. Более того, вы — первый артист, подписанный на этот лейбл. Почему ваш выбор пал именно на него?

— Мне предложили солидный контракт и очень большой гонорар. Шучу. Вообще этот год многие называют сложным, непростым и необычным. Он действительно необычный, но для меня как человека, которому все дается легко, этот год дал много возможностей, в том числе и сотрудничество с замечательным агентством Doing Great. В тот момент, когда я понял, что мне нужны профессионалы, которые помогут мне развивать мой бизнес, я случайно на них наткнулся. Это было очередное чудо! В один прекрасный день я обратил внимание на отметку в сториз Инстаграма. Это был тег девушки, которая использовала мою маску и написала «работаем». Я подумал, что девушка молодец, раз работает в данный момент, зашел в ее профиль и понял, что это представитель Doing Great. «Это то, что мне нужно!» — подумал я: ведь люди, которые любят работать, должны работать со мной. Мы устроили конференц-связь по зуму, обсудили план и принялись за работу. Я счастлив и благодарен агентству Doing Great за то, что они запустили лейбл и предложили стать первым артистом их ростра. У меня был личный опыт работы над лейблом: мы вместе с Женей Горбуновым делали Incompetence Records, но в какой-то момент я понял, что управление лейблом — это не моя тема. Мне хотелось сосредоточиться на своей музыке и бизнес-практиках. Было принято решение передать пакет акций Горбунову и покинуть совет директоров Incompetence Records.

— Я как раз недавно общался с Женей, и он высказал мысль, что в наше время лейблы непонятно для чего нужны. Если это не авторитетный (как правило, зарубежный) лейбл, о релизах которого пишут Pitchfork и ресурсы схожего значения. Вы с этим согласны?

— Да, сейчас можно обойтись и без лейбла. Например, вашим лейблом может стать ваш инстаграм-аккаунт, через который люди будут узнавать о новых продуктах.

— Тем не менее вы подписались на DGM, значит, чувствуете перспективу.

— За этим лейблом стоят профессионалы, которые заявили о себе на рынке и сделали много очень классных проектов. Их экспертное мнение и стратегическое планирование позволят мне отвлечься от маркетинговой составляющей моего бизнеса и дадут возможность сосредоточиться на главном моем продукте — музыке. Ну и, конечно, мне хочется работать только с лучшими, поэтому я согласился запустить это дело.

© Женя Филатова

— А что будет с вашими прежними проектами? Будете ли к ним возвращаться или это уже в прошлом?

— Я не знаю, но точно будет еще один альбом Interchain: мы его записали давно, хотели сами издать этот материал, но потом на него положил глаз лейбл Hivern Discs. Теперь ждем, когда они поставят дату выхода альбома. Что касается работы европейских лейблов, то скажу честно — я недоволен их работой, они не соблюдают сроков и нарушают дедлайны. Мне это не нравится. Альбом выйдет, но когда — неважно. Помимо Interchain у меня есть куча неизданного материала Obgon, он лежит, но пока не хочется делать шаг назад, лучше я пойду с ускорением вперед. Еще у меня есть проект «Объект и Среда», переходный от клубной музыки к Директору Всего: он существует в виде сайта — это была коллаборация с сервисом Readymag, и он вышел в виде аудиовизуального интерактивного сайта, где каждый трек завязан с анимацией. Получилась очень крутая штука — передаю привет всей команде Readymag. Это классный проект, я им до сих пор горжусь. Есть еще альбом в таком духе, но пока он лежит в столе.

Люди, которые любят свою работу, — я посвящаю этот альбом вам.

— Скажите пару слов о новом альбоме. Будет ли он отличаться от прошлогоднего?

— Безусловно, он будет другим, потому что каждый мой продукт обладает УТП и отличается от предыдущего. Во-первых, Директор Всего зазвучит по-новому, во-вторых, на этом альбоме появится больше танцевального грува — такого, какой хочу слышать я сам на танцполах. Это не прямолинейная техно- или хаус-музыка — это музыка, вдохновленная португальскими, бразильскими, африканскими ритмами и джазом. Она больше подходит к тимбилдингам и корпоративам, нежели к коуч-сессиям. Первый альбом был про состояние нового героя, который только что родился — и его назначили: там первая песня была «Я назначаю», и она рассказывает о том, как я был простым менеджером, ксерил документы и сверху меня назначили. Второй альбом — это уже история самого занятого гражданина. Он уже «расправил плечи», принял себя, осознал свою роль в этом мире, и он рассказывает про то, какой он занятой человек и что есть в его жизни: есть песня «Розовый бухгалтер» (который все время считает) — этим треком и открывается альбом. Есть композиция «В сейфе» — она о том, что неважно, что лежит в сейфе. Главное, чтобы все это преумножалось, в первую очередь — чтобы преумножались ум, глаза и сердце: это самая важная вещь для бизнесмена. Естественно, там есть и песня, посвященная фрилансерам, которая станет гимном возврата в офис.

— В треке «Самый занятой гражданин» есть соло на саксофоне, что наверняка является следствием вашей любви к джазу. Стоит ли предположить, что в плане звука альбом станет объемным и живым?

— Этот альбом — нет. Он электронный, но в записи песни «Самый занятой гражданин» принял участие Владимир Лучанский, он записал гениальное джазовое соло. Владимир провел колоссальную работу — он записал около 64 вариантов соло, выбирать из которых одну версию было очень сложно, ведь все они были просто супер! Альбом сводил Женя Горбунов, мастеринг делал Сережа Лугинин; эти люди — мои давние партнеры, и я всегда им полностью доверяю. Мой подход к сотрудничеству строится на доверии. Я хочу делать дела с теми профессионалами, которым мне не надо будет давать ТЗ, вносить маркетинговые правки и прочее. Я просто знаю, что эти люди меня не подведут. Еще мы сделали фантастические фотосессии для обложек с фотографом Лешей Киселевым, а вся визуальная часть осталась на моем незаменимом арт-директоре Никите Ландау. По саунду «Самый занятой гражданин» стал даже более электронным, но я говорил, что у меня в голове есть видение запланированных релизов, и я очень хочу сделать джазовый альбом. Возможно, это будет живой состав — «Директор Всего джаз-бенд». Нам сейчас действительно не хватает джаза, и мне кажется, что эта музыка сильно подходит моему окружению, она для бизнесменов. Во времена хайпа на нью-йоркской Уолл-стрит была такая практика, как кварцевание джазом, — открывали офис и на первую вечеринку до того, как туда въезжали работники, завозили джаз-бенд, который играл и кварцевал пространство джазом. Офис пропитывался джазовой энергией, и в дальнейшем сотрудники этой компании показывали солидные результаты. Поэтому джазовый альбом обязательно будет.

Кварцевание джазом

— Вы в песнях затрагиваете многие важные темы корпоративной культуры, а про такой аспект, как дресс-код, пока песни нет? Как вы считаете, дресс-код важен?

— Конечно. Меня в какой-то момент расстроило свободолюбие некоторых офисов, куда можно прийти в кедах и футболке. Я придерживаюсь классической темы: если ты работаешь в офисе, то дресс-код должен быть бизнесовым, но я могу позволить себе носить кроссовки, потому что в них я успеваю сделать еще больше дел.

Закрыли ночные клубы — у вас появилась возможность выступать вечером, а ночью спать.

— Я к этому и вел: насколько это по-директорски — совмещать деловой стиль с уличным?

— Я работаю Директором Всего, поэтому я могу позволить себе чуть больше. Но повторю: деловой дресс-код — это важный инструмент для успешного ведения дел. Представьте: молодой бизнесмен презентует мне свои тендерные идеи. Естественно, я обращаю внимание на его внешний вид, и, когда ко мне приходит человек в строгом бизнес-костюме, у меня сразу к нему больше доверия, потому что я понимаю, что человек из моей темы. Он в курсе правил офисной эстетики, поэтому если вы хотите выигрывать тендеры, то презентуйте свои идеи, соблюдая бизнес-дресс-код.

— Вы вместе с «Кухней на районе» вывели формулу идеального бизнес-ланча. Что в него входит?

— Он уже не продается, это была акция на определенный период времени. Наш продукт — классический бизнес-ланч, который, я считаю, был самым правильным на рынке: в него входили суп с лапшой и курицей, на второе рис с котлетой и компот. Самый кайф был в том, что его можно было заказать прямо на рабочее место.

«Бизнес-ланч»

— Какой совет вы бы дали вашим коллегам — электронным музыкантам, которые не являются Директорами Всего и которым приходится как-то выживать в это непростое время, когда клубы если и работают, то с большими ограничениями?

— Отвечу на этот вопрос так: все зависит от того, что в голове у данного конкретного музыканта. Если электронный музыкант или диджей просыпается с утра и думает, как все плохо — нет концертов, денег и вообще вирус, то в его жизни все будет происходить по такому сценарию. Если он будет просыпаться и говорить: «Отлично, поработаю дома. Сделаю трек, отправлю кому-то, потом сделаю еще трек и буду продолжать работать», — тогда у человека все по-другому сложится и не будет проблем. По сути, если вы по-настоящему захотите жить без проблем, то их и не будет. Мой совет — стакан наполовину полон. Думайте позитивно, мыслите в хорошем направлении, не связывайте жизнь с негативом. Уволили — вы вышли на волю, и у вас есть шанс изменить жизнь к лучшему. Закрыли ночные клубы — у вас появилась возможность выступать вечером, а ночью спать. Жизнь продолжается, надо работать в любом случае.

Обложка альбома «Самый занятой гражданин» © «Директор Всего»

— Скоро кончится этот непростой год, наверняка вы уже готовите отчет по его результатам. Можете поделиться главными из них?

— Для меня главный результат — это мой альбом, который выйдет 11 декабря на новом лейбле Doing Great Music, и я хочу посвятить этот альбом всем занятым гражданам нашей страны и мира. Это люди, благодаря которым все развивается. Люди, которые любят свою работу, — я посвящаю этот альбом вам. Вы, так же как и я, самые занятые граждане. И каждый из вас может стать директором чего угодно, но не Директором Всего, потому что я уже занял эту должность. Вы можете стать Директорами Дизайна, Директорами Электронной Музыки, Моды, Журналистики. Вы можете занять любую должность. Главное — будьте самыми занятыми гражданами. Что касается других результатов, то важную работу мы провели еще с Машей Миногаровой: мы подписали контракт о развитии джазовой музыки. Я хочу, чтобы эта музыка развивалась и люди стали слушать ее больше. Чтобы у нас существовал не только клуб Козлова, а чтобы еще открылись клуб Ганелина, клуб Горбунова, клуб Директора Всего. Я хочу, чтобы джаза было больше и любовь к этой музыке вернулась. Она угасла, и мне это не нравится.

