Мартин Кольштедт. «ZIN»

Немецкий пианист и композитор Мартин Кольштедт выступал в Москве дважды в 2016-м на первых концертах в рамках фестиваля новой музыки Sound Up. За пять лет карьера интроверта-самоучки совершила мощный скачок: до пандемии Кольштедт был одним из наиболее часто гастролирующих по Германии неоклассиков. Его последний альбом «Flur» — собрание чувственных фортепианных пьес о выходе из внутренней изоляции — был издан лейблом Warner Music в ноябре 2020-го и получил восторженную международную прессу. 19 мая 2021 года Мартин Кольштедт представит его в России выступлением в Большом зале «Зарядья» в рамках Sound Up, а пока вы можете посмотреть его новейшее лайв-видео: Мартин исполняет пьесу с этого альбома на древней фисгармонии в зимнем лесу под родным Веймаром. Видео снято одним кадром Леной Табеа Маттиас (Lena Tabea Matthias) на айфон.

Мартин Кольштедт

Вам, наверное, знакомы моменты, когда в голову приходит какая-то идея, которая сначала кажется фантастической, но потом, после небольшого размышления, вы от нее отказываетесь по той или иной причине?.. Вот в случае со съемкой этого видео я просто не позволил себе «размышлять» и, полностью отдавшись порыву, погрузил в машину свою старую и потрепанную фисгармонию и отправился со своей приятельницей Леной на поиски подходящего места в заснеженной глубинке.

Интересная штука, которую я заметил в ходе съемки этого цикла видео для нового альбома «Flur»: оказалось, что я могу отойти от всех привычных концепций и форм, просто войти в поток и позволить вещам случаться… Спонтанно, с одного дубля, снимать видео и записывать звук — и получать удовольствие от этих несовершенности и искренности, которые можно запечатлеть только так.

В подобных историях бывают накладки с инструментом и оборудованием, но это только добавляет шарма и подлинности видео — тех качеств, которые приобрели для меня новую ценность в этом проекте. Это то, как это было раньше и, как мне кажется, и должно быть — без больших съемочных групп, гигантских бюджетов и нескончаемого количества дублей… Просто правильная атмосфера в нужное время в нужном месте.

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