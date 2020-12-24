Игорь Григорьев. «Святые. Рождественская месса»

Об альбоме «Святые», записанном Игорем Григорьевым вместе с Евгением Пьянковым и Дмитрием Мидборном, мы писали в декабре 2018-го: «Григорьев со товарищи на этой пластинке развлекаются эстетским и ироничным психоделическим диско, ведущим свою родословную как раз от поп-экспериментов Чернавского. Вольготно разворачивающиеся во времени композиции пронизаны экспериментальным, “была-не-была” духом ранних танцевальных ремиксов на 12-дюймовых пластинках. На дискотечный грув накручиваются многослойные аранжировки, всевозможные сэмплы, перекликающиеся голоса — выходит такое метадиско, коллаж, одновременно иронизирующий над штампами поп-музыки и воспевающий их же. Главное, что нужно знать, — “Святые” для танцев подходят отлично; остальное — детали».

Спустя два года эта запись получила видеовоплощение — «фильм-мессу», как его определяет Игорь Григорьев, и мы предлагаем вам посмотреть его прямо сейчас — в ночь накануне Рождества:

Игорь Григорьев

Альбом «Святые» вышел осенью 2018 года от имени моего сайд-проекта «Панама». Через пару месяцев я уехал из России, и так получилось, что альбом остался беспризорно пылиться на задворках музыкальных платформ. Спустя два года я решил дать ему второе рождение — перемикшировать, перемастерить и выпустить под своим собственным именем.

Сама история началась накануне Рождества 2018 года, когда в моей квартире на Арбате собрались трое — музыканты Е. Пьянков, Д. Мидборн и я. В то время я слушал артистов ZED Records, нью-йоркское андеграундное диско поздних 70-х, и мне нравилось словосочетание mutant disco, которым они себя определяли. Я предложил своим коллегам быстренько сварганить такой же «мутантный» альбомчик. Быстро у нас, конечно, не получилось. Проект по ходу обрастал идеями и коллабораторами.

Евгений Пьянков, сопродюсер альбома

Если бы меня попросили максимально коротко описать нашу музыку, то я бы сказал так: представьте, что Джеймса Мерфи из LCD Soundsystem попросили написать саундтрек к циклу советских психоделических мультфильмов, в котором гармонично соседствовали бы синти-поп и бразильская батукада, фортепианная баллада и веселое диско, а мелодичные припевы и куплеты перемежались бы долгими инструментальными проигрышами для укрепления соответствующего настроения. И да, чтобы это было ни на что не похоже и похоже на все сразу одновременно.

Роман Дуров, художник-оформитель альбома

Вот что мне представлялось, когда я слушал альбом.

Город будущего. Все религии наконец занялись добрыми делами. Иудей дает денег бедной проститутке, чтобы та не занималась б∗∗дством. Католик специально врезается в машину ППС, выезжающую из ворот с пентаграммой прислужников дьявола, чтобы бедный вор успел украсть себе немного еды. А настоящий святой — это тот, кто просто нальет тебе в стаканчик в непростое время. Особенно когда ты сидишь в тюрьме, как нашкодивший суфий. Мальчик сидит там же за попытку убийства по любви. Это такая новая статься в УК РФ. В ней много смягчающих обстоятельств, потому что Мальчик и так казнит себя. А еще Мальчик помог освободиться своему дружку — Человеку Писающему. Человек Писающий выходит из бара без штанов, но он свободен и больше не боится себя. В этой картинке это я, рома 9суka.

За всем этим следит голубь и хочет склевать пять семян. Семечко внутри квадрата — это человек, застрявший в четырех стенах. Эти семечки надо обязательно склевать, чтобы стен больше не было. На стене радуга, потому что впереди еще лучшее будущее.

Данил Масловский, издатель

У Григорьева и компании вышел этакий хитроумный замес английской готической электроники, американского постдиско, бразильского лаунжа и советского нью-вейва с российским неймингом и интернациональным российско-украинско-европейским продакшеном.

Дмитрий Троицкий, телевизионный продюсер

Григорьев с новыми музыкантами создал еще один музыкальный аудиофильм. Когда слушаешь его, то как будто проносится жизнь перед глазами. В каждой песне слышны личность Григорьева и все то, за что мы его любим — родившегося в Таганроге, ставшего главным трендсеттером эпохи 90-х с журналом «ОМ», пожившего в Рио, в итоге нашедшего остального себя в музыке. Мне кажется, в России появилась танцевальная музыка, нагруженная смыслами, но от этого она не перестает быть танцевальной.

Катя Павлова («Обе две»)

Игорь всегда знает, какой музыкой выстрелить мне в сердце. Помню, что ехала на запись в метро целую вечность. Крутила демку раз за разом. Выходила не на тех станциях, переходила в неположенных местах. Когда наконец добралась, призналась, что я в хлам и в клочья. Игорь сказал, что смерть мне к лицу. Мы объясняли это концом марта и не пытались бодриться. С пары дублей записали вокальную партию. И тут выяснилось, что накануне ночью было решено добавить это чудесное про «синий вечер, тихий ветер» из Серебряного века. И Игорь попросил точь-в-точь копировать его ночные интонации. Так мы и писали по строчке. Он рисовал мне руками и мимикой в воздухе. Я обожаю присваивать все точное и красивое. Разными методами. Свою песню на альбоме слушать с тех пор не могу — слишком подвижна психика. Сразу в слезы.

* * *

В кавере на песню «Робот» с культового альбома 1983 года «Банановые острова» принял участие сам автор альбома — продюсер и композитор Юрий Чернавский (это первая запись вокала легендарного музыканта за последние 30 лет).

Также в создании альбома принял участие Даниил Шейк («Мы»): он спел партию Лорда Волдеморта в открывающем треке «Святые». В песне «Робот» играет петербургская группа Kim and Buran, а в «Половинках» на терменвоксе — Петр Термен, внук Льва Термена, создателя этого инструмента.

Игорь Григорьев

Спустя два года мне показалось, что альбом требует визуализации. К каждой песне мы подобрали кадры из старых фильмов двадцатых-тридцатых годов, которые, как мне казалось, отражают настроение песен. В результате получился часовой фильм-месса, где каждому герою безвозмездно отпускаются грехи. С одной стороны, в этом большом визуалайзере много намеренного и личного. С другой стороны, это не более чем аттракцион из картинок, который даже не обязательно смотреть. Они так сложились. Как в калейдоскопе из детства разноцветные стекляшки собирались в узоры, которые каждый прочитывал в меру своей фантазии.

Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU