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Palina. «Кремень-динамит»

«Когда плохо, но ты чувствуешь, что хватит сил это пережить»: тревожные истории со счастливым финалом от певицы и авторки песен из Минска

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Анна Ярош

Palina — самая яркая певица и авторка песен из Минска на данный момент — пишет и поет на русском меланхоличные электронные баллады. Вы могли слышать ее голос в саундтреках сериалов «Содержанки» и «Хороший человек». Только что вышел ее новый мини-альбом «Кремень-динамит», который сама певица называет «сборником тревожных историй». Ну, какой год — такие и истории.

Palina

Эмоционально для меня этот альбом про состояние, когда ты поломанный, но как никогда ощущаешь себя живым. Когда плохо, но ты чувствуешь, что хватит сил это пережить. Если предыдущие песни были грустными, то этот сборник я бы назвала тревожными историями.

Основа этого альбома появилась до того, как этот год стал себя проявлять. Он должен был выйти в апреле, но именно к этому времени все рухнуло из-за первой волны коронавируса, стало не до альбома. Я закончила его летом, за это время в музыке, например, появилось много партий, имитирующих сирены, она стала более тревожной. Потом в Беларуси случился август, все снова рухнуло, и только сейчас я смогла заговорить об этой музыке и выпустить треки, хотя для меня это уже история из прошлого.

Я думаю, тревога появляется, когда мы чувствуем опасность. Жить с этим ужасно сложно, но это чувство как детектор лжи — ты быстро понимаешь, что в жизни шелуха, а что настоящее, что хочется уберечь, а что неважно.

Мои способы борьбы с тревожностью — это честность перед собой, простые запланированные радости, поиск нового знания, которое позволяет сменить оптику и посмотреть на все под более широким углом.

Слушайте «Кремень-динамит» в стриминговых сервисах

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