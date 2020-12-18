D.O.B. «Rushun Roolett»

«К такому ваши уши пока не готовы!» — заявляли участники московской хип-хоп-формации Department of Busters (D.O.B.) на кассете «Rushun Roolett», и это была истинная правда. На дворе стоял 1997 год: страна слушала русский рок и Scooter'а, и при том, что Bad Balance и Дельфин уже читали рэп на русском, за любовь к этой малопонятной американской музыке можно было и пострадать — и даже самые смелые мечтатели не могли себе представить, что через 20 лет рэп на русском станет жанром народным и коммерческим. Department of Busters, впрочем, не стремились к массам — они делали рэп на английском в духе любимых артистов из нью-йоркского и калифорнийского андеграунда и если читали на русском, то из эксперимента. Тем не менее «Rushun Roolett» — запись исторического значения для российского хип-хопа: на ней впервые появляются с русскими текстами Лигалайз, которому еще предстоит написать свои хиты, и его друг Грюндиг, проклятый поэт русского рэпа. При этом ее мало кто слышал — от начала до конца и в должном качестве. Теперь, когда этот альбом появился в отремастированном виде в стриминговых сервисах, этот пробел наконец-то можно восполнить:

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/12546782'>Rushun Roolett</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/649299'>D.O.B.</a> на Яндекс.Музыке

Мы попросили Лигалайза рассказать о том, как появился этот альбом и как готовилось его переиздание.

Лигалайз

О том, как мы тогда делали музыку, я много рассказал в недавнем интервью. У нас был СВОЙ звукоинженер. Единственный, который не считал наши идеи идиотскими и уже привык к переворачиванию семплов с пластинок к журналу «Колобок» и замешиванию их с барабанами с Led Zeppelin и гитарами Brothers Johnson (к примеру). Миша Корнышев. Студия находилась на Битцевском ипподроме. Следовало бы назвать ее «Конюшня Рекордз». Там писались D.O.B.

На носу был мой отъезд в Африку, а песен было всего несколько, где мы нащупывали новый стиль звучания. Нужно было записать основное количество песен за две-три смены. И, помню, ставились рекорды по забивке, аранжировке, записи и сведению четырех песен за ночь. При этом альбом получился уникальным. Самым бескомпромиссным, смелым, индивидуальным и фанково-тяжелым, как надо. Нас вдохновляли в тот момент самые тяжелые и непонятные рэп-группы: первый сольник PMD, Lethal Assault Weapons, MT, второй альбом Show & AG. Но и классика: наши любимые EPMD, весь Hit Squad, D.I.T.C., более поздние Ultramagnetic MCs.

Этот альбом — самый концентрированный, вонючий, безапелляционный REAL SHIT!

Во время записи «Rushun Roolett» как раз появились «Рабы лампы», и мы решили представить их с отдельным треком, как новых участников нашего семейства. Трек сделали и написали вместе в той же студии.

Хотя альбом был записан и готов уже в 1996-м, возможность выпустить его появилась только через год, как только я вернулся из Африки. Перед изданием к готовым трекам дописали только один скит Department of Bustas.

Альбом издавал такой «Элиас Рекордз». Наш друг Спенсор выпускал рэп-сборники. С его помощью вышли и «Рабы лампы», и этот альбом на кассетах. Как приняли альбом, сказать трудно: интернета не было, фидбэка мы не получали. Стиль был элитарным, специфическим, очень не для всех.

Гонораром за выпущенные кассеты было определенное количество часов в студии. Это было заманчиво. Студийное время было очень дорогим удовольствием. Не верилось, что у нас была возможность просто приходить в студию и работать.

Sir-J и Лигалайз © Из архива Лигалайза

Мы чудом нашли DAT-кассету с этим альбомом. Сразу после выхода альбома «ALI» я поручил своим инженерам (jekomidi & pikl) заняться мастерингом «Rushun Roolett». Они уже были в материале, потому что отслушали много «подвальной» хип-хоп-классики, и сделали все отлично. Я не ожидал, что альбом, записанный 24 года назад, может сегодня звучать ТАК мощно: в двадцать раз актуальнее и острее, чем когда он был сделан. В нем интересная виниловая археология, много небанальных лупов из редких и несовместимых источников. Он наполнен глубиной истории, происшедшей за время до его переиздания. Да и пришло время настоящей рэпчины. Убогий автотюн сдох. Трэп и дрилл слушают только подростки. На «Грэмми» в этом году номинируют только андеграунд-рэп. Лейбл Griselda доминирует во всех рэп-плей-листах. Вернулся real shit! А этот альбом — самый концентрированный, вонючий, безапелляционный REAL SHIT из возможного. От самых верных и непотопляемых подпольщиков жанра. Мертвец на унитазе (имеется в виду логотип D.O.B. — Ред.) снова рулит, йо!





Лигалайз выступает 21 января в клубе «16 тонн».

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