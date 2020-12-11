Белорусская постпанк-группа Molchat Doma продолжает покорять мир новым альбомом «Monument», который уже набрал больше 70 миллионов прослушиваний на Spotify, и представляет на COLTA.RU клип на песню «Звезды». В новом видео группы не обошлось без традиционных панелек и отсылок к конструктивизму, но мрачноватая эстетика Molchat Doma расцвечена яркими красками, лиризмом и иронией. По сюжету главный персонаж клипа — работник коммунальных служб, который изо дня в день закрашивает граффити на стенах домов, но в какой-то момент происходит сбой в матрице, и герой перерождается.

Molchat Doma

«Звезды» были написаны на одном дыхании. Возможно, потому, что в этой песне отразились личные переживания. Уверены: каждый отыщет в ней что-то свое. Стоит заметить, что звучание на сингле 2019 года и на альбоме «Monument» различается. А клип — случайное стечение обстоятельств, когда съемочная команда полностью все берет в свои руки и от нас понадобилась только композиция.

Мiкiта Костачка, режиссер

Песню выбрала сама группа, и так совпало, что это был мой любимый трек у них. За окном был сентябрь, уже холодало, рано темнело, с улиц пропал летний лоск, и все располагало к погружению во вселенную этого трека. Ребята участвовали в создании клипа тем, что написали эту музыку, но идея родилась на улицах города.

Концепт очень универсален и прост: есть некий протагонист, который застрял в своей матрице, но случается триггер, и его «выбрасывает» в новую плоскость, где он начинает существовать.

Любое творческое высказывание не может родиться в вакууме. Мы всегда существуем в некоем ситуативно-историческом контексте, который влияет на наше мироощущение здесь и сейчас. Поэтому неспроста были выбраны такие сеттинг и герои. Хотя это лишь декорация, ядро истории можно было поместить в любые предлагаемые обстоятельства.

Борьба коммунальщиков с уличным творчеством была всегда, но в последнее время у нас в стране противостояние распалилось. Каждая третья новость про то, что где-то появилось новое высказывание, и через час — как его «приводят в человеческий вид». Я знаю, что и по ту сторону есть люди, которые пробудились или ждут своего пробуждения. Хочется в это верить, по крайней мере.

Сняли все за три съемочных дня. Отдельным квестом было утвердить стены и рисунки с начальством из ЖЭСа: естественно, нас высылали из кабинета в кабинет, из здания в здание к более высоким чинам, чтобы «те наверху» приняли судьбоносное решение о разрешении на порчу стен, которые «состоят на балансе». Мы думали, что так и до министра дойдем, но в очередном кабинете мы услышали заветное «добро, только закрасьте все по ГОСТу назад».

Во время съемок, когда мы красили стены, можно было снять отдельный документальный срез небезразличных прохожих. Были целые консилиумы насчет художественной ценности граффити, политической повестки, моральных устоев и того, мы ли вытоптали многолетние цветы на клумбе рядом или их уже давно там не было.





Molchat Doma выступят в России:

14 апреля в «Известия Hall» (Москва)

15 апреля в клубе Aurora (Санкт-Петербург)

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