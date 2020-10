Lucidvox. «Мы есть»

Мы давно наблюдаем за московской рок-группой Lucidvox, в которой играют четыре девушки — Алина Евсеева (вокал), Галла Гинтовт (гитара), Надя Самодурова (барабаны) и Анна Москвитина (бас). При этом в их музыке нет ничего девичьего — да и хоть сколько-нибудь ассоциирующегося с гендерными стереотипами. Вдохновляясь традициями русского пения и современным психоделическим роком типа Goat и Flamingods, Lucidvox выдают колдовские песни, основанные на личных драмах, тяжелых гитарных риффах, сложных ритмах, фолковой мелодике и образах из славянских мифов. Последние годы Lucidvox постепенно делают европейскую карьеру — и за рубежом их очень хорошо принимают. «Шаманский Amon Düül II встречается со звуком Siouxie and the Banshees... восхитительная группа», — пишет про них авторитетный британский музжурнал The Quietus.

Очередной шаг Lucidvox на пути к международной известности — альбом «Мы есть», который выпускает немецкий лейбл Glitterbeat. Мы предлагаем послушать его прямо сейчас — с подробными комментариями участниц группы к каждому треку, которые приоткрывают источники их магии.

«Звездочка»

Надя Самодурова: «Звездочка» — песня о маленькой беззащитной девочке, которая в детстве потеряла самое дорогое, что у нее есть, — маму. Говорят, что близкие люди никуда не уходят и всегда рядом. Всю жизнь эта девочка находится в поисках той самой звездочки, которая должна светить сильнее, чем другие. Но единственное, что она на самом деле может найти, — это маленькая звездочка внутри нее, которая и станет для нее той самой звездой, что светит ярче всех.

Это песня об уходе мамы из жизни в далеком детстве. Она посвящена осознанию собственного Я без поддержки и влияния окружающих. Трагедии, произошедшей в детстве, цементирующей страхи и комплексы, которые преодолеваются годами работы над собой и психоанализом.

Музыкально на эту песню мы вдохновлялись несколькими вещами — в частности, хоровыми колыбельными и «Diarabi» группы Goat. Хотелось создать закольцованную и очень сильную песню, каждый повторяющийся круг которой создает еще более сильное напряжение. Когда добавилась скрипка, инструментально для меня это стало похоже на Godspeed You! Black Emperor.





«Нож»

Анна Москвитина: Песня «Нож» — о достаточно противоречивом чувстве вины. Как бы мы ни старались соответствовать своим моральным идеалам, всегда есть ситуации, когда мы где-то для кого-то виноваты, поступаем неправильно, причиняем боль — особенно близким. Сейчас стало принято делить отношения на токсичные и здоровые, и порой ты не понимаешь, где эта грань. Что нужно делать для того, чтобы полностью удовлетворять свои интересы и не задеть чувств близких людей.

Сюжет клипа дает нам аллегорию отношений, где один партнер оказывает максимально сильное психологическое влияние на другого. Героиня песни называет себя «ведьмой» — она находится в самом глубоком состоянии осознания своей вины. Этот образ я и решила использовать для видео — современная ведьма, которая незримо причиняет боль любимому человеку. Мы не видим своими глазами, что это именно она делает больно герою, мы даже не знаем, делает ли она это намеренно, но очевидно, что все увечья, которые наносит себе герой, происходят против его воли.

Надя: Центральная часть родилась от ритма, в первую очередь басовой и барабанных партий. Потом появилась ритмичная гитара, во многом повторяющая ритм-секцию. Поэтому эта песня звучит для меня очень слаженно, качово и мощно.

Алина Евсеева: Как только Аня принесла текст песни на репетицию, сразу родилась вокальная партия — пронзительная и острая мелодия, построенная на диссонансном интервале с тоникой. Обычно я достаточно долго ищу вокал в песнях, но тут все сразу сошлось — все инструменты попали в одну энергетическую точку.

Галла Гинтовт: Я принесла открывающую гитарную партию, потом Надя добавила сумасшедший ритм на 7/4, а потом туда лег первый Анин текст для Lucidvox. И сложилась песня. Как-то так, в союзе всех голосов, рождается большинство треков группы: такая вот демократия звука.

© Наташа Чарова

«Амок»

Галла: Амок — это такое психическое состояние, которое характеризуется неутомимой агрессией, движением в неопределенном направлении, неосознанностью: как бы беспричинная злоба как апогей саморазрушения. Этот образ многим знаком, и не совсем ясно, что нами движет — заставляет бежать из уютных квартир, из семьи, из покоя и раз за разом бросаться в бурю.

В песне удивительно красиво звучит Алинин вокал, как будто погружая в этот магический ночной мир, где тебя подстерегают твои внутренние чудища. А над быстрой частью мы между собой подшучивали, что Алина зачитала как «АИГЕЛ». Кстати, у группы «Рыцарные рыцари» тоже есть отличный «Амок»; забавно, но они были написаны примерно в одно время совершенно независимо друг от друга.

Надя: В этой песне одна из любимых моих барабанных партий. Удивительно, что при всей сменяемости ритмики песня получилась очень цельной. Именно ее наряду со «Звездочкой» выделяют те, кто уже успел послушать альбом.

Алина: Когда мы работали над этой песней, я всегда перед тем, как начать петь, читала определение слова «амок», которое мне бережно переслала Глаша вместе с текстом песни. Я сразу погружалась в настроение этого образа и искала мелодии внутри себя, в воспоминаниях о своих состояниях амока. Мне кажется, это очень помогло передать это состояние в треке.





«Север»

Галла: Интересно, откуда берется человек и что предопределяет его существование. Из двух клеток, из генов, но ведь отнюдь не только. Это песня о появлении ребенка, ставшем для меня настоящей загадкой, которая до конца неосознаваема. Вот еще год назад никого не было, даже мысли не было, а теперь это уже человек, новый человек, и он уже идет по своему пути.

Мелодически мы хотели сделать песню похожей на колыбельную, а начинается она с шумного кусочка, напоминающего мне бурю, из хаотичного движения которой вдруг рождается нечто, готовое обрести форму.

Анна: Основу под музыкальную часть придумали мы с Надей: ломаные и напористые ритмы, низкий закольцованный звук. На мой взгляд, сначала все звучало довольно жестко и брутально, но когда Глаша принесла текст и мелодию, похожую на колыбельную, которую поет тебе мама, когда за окном бушует вьюга, трек стал по-настоящему особенным.

Алина: Эта песня для меня была самой сложной в плане поиска вокальной мелодии. Итоговый вариант я буквально придумала на записи. Все время, что мы готовили песню, мы много говорили с Глашей о значении песни, о смыслах, которые важны Глаше. Очень сложно понять некоторые вещи, не происходившие с тобой. Поэтому очень важно, что во время подготовки мы очень много общались между собой и рассказывали о своих переживаниях.

© Наташа Чарова

«Ты есть»

Алина: Семь лет назад я потеряла своего старшего брата. В этой песне я собрала все мысли и чувства, которые хранила в себе на протяжении этого времени и которые было сложно высказать себе и другим.

Это песня о сложности принятия факта смерти близкого человека, о жуткой ностальгии, которую испытываешь ежедневно, несмотря на количество дней или лет со времени происшествия. Смерть невозможно до конца осознать. И мне очень хочется верить, что этот человек где-то есть и вот-вот он скоро вернется, зайдет в дверь, обнимет тебя, улыбнется и посмеется таким родным смехом.

Надя: Для меня тут главным вдохновителем стала Melody's Echo Chamber; это самая нежная и красивая песня на альбоме (не считая «Звездочки»). Когда Алина нам прислала запись синтезатора и вокала, мы буквально все плакали, это было очень глубоко. Я тут подыгрываю на гармошке в середине, она добавляет французский оттенок, как по мне.

Анна: Музыкально этот трек больше всего отличается от остальных песен на альбоме. Звук отсылает к ретро, к 80-м, что погружает в ностальгическое состояние. Мелодии и ритмы естественным образом получились практически невыносимо грустными. Даже на репетициях, когда мы уже в сотый раз прогоняем эту песню, у меня начинает щемить в сердце от грусти.





«Тело»

Галла: Период написания альбома связан для меня с опытом материнства и переживания совершенно уникальных состояний. Иногда это просто тяжело морально. Твое тело становится домом для кого-то еще. Ты не принадлежишь себе, и это иногда сводит с ума. И ведь это такая странная грань: вот твое тело — это вроде же и есть ты, но верится как-то с трудом. Когда начинаешь замечать какие-то изменения в лице, когда стареешь, когда болен, ощущение, что ты сам гость в этом обличье, какое-то наиболее понятное.

Для меня еще музыкально период сочинения альбома был периодом увлечения разным металлом и тяжелой музыкой. Слушала Tool, Russian Circles, каких-нибудь Black Sabbath и даже Animals As Leaders. Хотелось внести что-то по-новому агрессивное, и, думаю, эта песня ярче всего по звучанию и композиции отражает эту ветвь альбома.

Надя: Здесь для меня главное вдохновение — это группа The Garden. Я тогда постоянно пересматривала их лайвы и думала: как же это отъехавше и круто.

© Наташа Чарова

«Беглец»

Алина: Если бы можно было изменить прошлое, то именно эти слова я сказала бы своему среднему брату, чтобы помочь ему не попасть в ту сложную ситуацию, в которой он оказался.

Эта песня о тех важных остановках, которые необходимо делать, чтобы не убегать от самого себя, от своих страхов и боли. Попытка предостеречь, спасти и указать на вариативность пути. И если я не смогла это сказать в нужную минуту своему брату, то, возможно, это может помочь кому-то другому.

Надя: Думаю, стоит отметить, что на эту песню очень сильно повлиял коллектив BadBadNotGood: мы с девочками одно время все вместе их слушали (а такое бывает редко), побывали на их концерте и во время краткосрочного отсутствия гитары придумали эту песню. Мне всегда хотелось выйти за пределы условного рока, и тут, кажется, это удалось.

Анна: Это первая песня, которую мы сочинили, взяв за основу мелодию на клавишах. Мне нравится, что она звучит эмоционально, но нежно, со светлой грустью, — музыка очень гармонично поддерживает текст песни, преисполненный сестринской заботы.





«Вокруг»

Надя: Песня «Вокруг» — о боязни одиночества и одновременно осознании себя в обществе как отдельной единицы. Об усталости от нахождения в тусовках — но безысходности времяпрепровождения, когда возраст человека близится к 30 и вокруг у всех семьи. О давлении, исходящем от родителей и окружения, как будто с тобой что-то не так, если тебе уже за 20 и ты все еще один.

Смешно, что каждый раз, когда мы доигрываем эту песню, мы говорим друг другу: «Фух, сыграли». И смеемся. Песня получилась очень насыщенной партиями, это одна из самых интересных для меня музыкально песен на альбоме.

Алина: Один из самых любимых моментов в этом треке — это жуткий шепот, который потрескивает в ушах во время повтора строчки «не оставайся один в темной комнате...» Шепот предложил записать наш звукорежиссер Паша Еремеев. И, мне кажется, это очень крутая находка для этого трека. Как будто твой собственный страх приобрел голос и шепчет тебе на ухо... Аж мурашки по коже! ))





«Сирин»

Галла: Сирин и Алконост — это две райские птицы из славянской мифологии. Сирин — вестница судьбы, плачущая о потерянном блаженстве. Это аллегория невозможности обрести абсолютное счастье и знать наперед, что дано. Думаю, стать тем, кто ты есть, можно, только пройдя все от начала до конца.

На этом альбоме еще впервые мы использовали синтезатор, и в некоторых песнях он стал ведущим инструментом, а здесь задал основное настроение такого мифического мира, свернув куда, можно потерять себя. Повторяющееся заклинание «Размотаешь клубок» навеяно творчеством Летова, у которого страшные образы действительности часто обретают форму заговора. Это что-то такое древнерусское, почему-то зачаровывающее.

Надя: Наш звукорежиссер Паша, когда свел альбом, сказал, что «Сирин» — это финальная на данный момент точка развития группы. Она нежная, насыщенная, ломаная, легко (на мой взгляд) слушается, и здесь присутствует инструментальный катарсис, который мы по большей части придумали прямо на записи. Он мне напоминает Thee Oh Sees и King Gizzard.

