«Андреграунд». «Андреграунд»

За три года московский коллектив «Андреграунд», исполняющий русскоязычный соул, проделал путь от камерного дуэта до размашисто звучащего квинтета. Наилучшим образом это заметно на третьем одноименном альбоме, записанном во время карантина в студии «Синелаб» с привлечением целого арсенала профессиональных музыкантов. Эта запись имеет все шансы надолго обосноваться в вашей фонотеке, если вам по душе тщательно аранжированный неосоул и диско-фанк, искренняя лирика и легкие мелодии.

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Подробности — в комментарии лидера коллектива Андрея Джиджикова.

Андрей Джиджиков (автор песен, вокалист, гитарист)

По моим ощущениям, наш новый альбом — это максимум, который мы можем выдать на сегодняшний день. Определенно это лучшее приключение в нашей карьере. Еще бы — мы записали альбом в студии «Синелаб» вместе с Сашей Перфильевым (!), он же свел и отмастерил альбом. Cкрипки сыграны участницами топового проекта Main Strings Асии Абдрахмановой, за саксофон отвечает Николай Моисеенко, за трубу — Карлос Энрике, за бэки — цыганский дуэт Эркина Холматова и Ксении Пальчиковой, ну и вишенка на торте — это фит с Алиной Ростоцкой (лидером группы «Джазмобиль») в треке «Синее море».

Как и прошлый ЕР, этот лонгплей продюсировал наш друг Санжар Турсунов, и, как всегда, он виртуозно умножил то, что было на поверхности, и вытащил наружу то, что было скрыто. Этот альбом нас с Санжаром очень сплотил, и каждый из нас чувствует силу сложившегося союза. Хочется, чтобы так было всегда.

Мне приятно наблюдать, как качественно и идейно меняется «Андреграунд», как мы со временем начинаем влиять друг на друга и на музыку, как камерный соул-дуэт превращается в очень динамичную команду.

Альбом получился очень личным и искренним, мы быстро его придумали, отредактировали и записали. Мне кажется, настоящая музыка именно так и создается — легко и в команде друзей и единомышленников.

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