 
2 сентября 2020Современная музыкаПремьеры
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«Андреграунд». «Андреграунд»

Московский диско-фанк-ансамбль прибавляет динамики: премьера третьего альбома

текст: Александр Нурабаев
Detailed_picture© Алексей Чижик

За три года московский коллектив «Андреграунд», исполняющий русскоязычный соул, проделал путь от камерного дуэта до размашисто звучащего квинтета. Наилучшим образом это заметно на третьем одноименном альбоме, записанном во время карантина в студии «Синелаб» с привлечением целого арсенала профессиональных музыкантов. Эта запись имеет все шансы надолго обосноваться в вашей фонотеке, если вам по душе тщательно аранжированный неосоул и диско-фанк, искренняя лирика и легкие мелодии.

Подробности — в комментарии лидера коллектива Андрея Джиджикова.

Андрей Джиджиков (автор песен, вокалист, гитарист)

По моим ощущениям, наш новый альбом — это максимум, который мы можем выдать на сегодняшний день. Определенно это лучшее приключение в нашей карьере. Еще бы — мы записали альбом в студии «Синелаб» вместе с Сашей Перфильевым (!), он же свел и отмастерил альбом. Cкрипки сыграны участницами топового проекта Main Strings Асии Абдрахмановой, за саксофон отвечает Николай Моисеенко, за трубу — Карлос Энрике, за бэки — цыганский дуэт Эркина Холматова и Ксении Пальчиковой, ну и вишенка на торте — это фит с Алиной Ростоцкой (лидером группы «Джазмобиль») в треке «Синее море».

Как и прошлый ЕР, этот лонгплей продюсировал наш друг Санжар Турсунов, и, как всегда, он виртуозно умножил то, что было на поверхности, и вытащил наружу то, что было скрыто. Этот альбом нас с Санжаром очень сплотил, и каждый из нас чувствует силу сложившегося союза. Хочется, чтобы так было всегда.

Мне приятно наблюдать, как качественно и идейно меняется «Андреграунд», как мы со временем начинаем влиять друг на друга и на музыку, как камерный соул-дуэт превращается в очень динамичную команду.

Альбом получился очень личным и искренним, мы быстро его придумали, отредактировали и записали. Мне кажется, настоящая музыка именно так и создается — легко и в команде друзей и единомышленников.

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