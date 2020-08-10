«Сверкай». «Этрета»

«Сверкай» — это сольный проект певицы Юли Лед из трио Sewage Sour. Вдохновляясь звучанием Lykke Li и Aurora, Bat for Lashes и MØ, Austra и Sevdaliza, Юля Лед пишет песни на русском языке и, по собственным словам, ищет альтернативный путь для поп-музыки вне постбарда и тик-ток-панка. Ее дебютный альбом будет называться «Дева в беде», и, по примеру Beyonce, певица собирается снять на каждую из девяти песен альбома видеоклип, один из которых вы можете увидеть прямо сейчас: это «тревожная сказка про монстров, которые живут внутри нас», снятая совместно с режиссеркой Катей Боловцовой.

Юля Лед о песне и клипе

Чем больше времени ты проводишь наедине с собой, тем больше открываешь в себе сложностей и непросвеченных пятен. Мой способ терапии — взять и выпеть все наружу. Не знаю, как с этим справляются те, кто не пишет песни.

Идеи для всех видео в проекте «Сверкай» я придумываю сама — а докручиваем их мы вместе с командой друзей и единомышленников, у которых, по счастью, есть свой замечательный продакшен — Monstera Production. Я думаю, что для музыканта прямо сейчас важно не отдавать визуальный контент в чьи-то (пусть и профессиональные) руки, потому что видео дает дополнительный объем музыке — без него сложно воспринимать и понимать, что именно хотел сказать артист. Ну, разумеется, если вы все еще настолько старомодны, что пытаетесь что-то сказать в музыке, а не просто «набрать классы».

Видео «Этрета» мы сняли на карантине. Я отношусь весьма скептически к студийной съемке, но в тот момент нам казалось, что изоляция будет длиться вечно и откладывать или переносить ничего нельзя. В этом видео для меня — отпечаток времени и ощущение запертости.

Это тревожная сказка про монстров, которые живут внутри нас. Грустная колыбельная про то, какими чудовищами мы бываем для самых близких. Часто непроизвольно «на выход» мы носим маски людей, а наедине с самыми дорогими существами проявляем свои самые кошмарные стороны. Видео — об этой оборотной стороне отношений. Попробуйте повторить позы, в которых стоят герои: они недобрые, ломаные до боли в спине — это лучшая визуализация того, чем грозит попытка подстроить себя под партнера.

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