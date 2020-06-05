«Со мною вот что». «Яхрома»

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«Происшествия» в «БДТ Digital»5 июня 202062
Московская инди-группа под управлением школьного учителя истории Матвея Сухова вот уже пять лет исследует советскую песенную традицию 1960-х, дополняя ее современными аранжировками и смыслами. И дело не ограничивается одними лишь стилизацией и концептуальностью (вроде альбома, полностью посвященного советским автомобилям, с соответствующим звуковым и визуальным оформлением) — от релиза к релизу «Со мною вот что» экспериментирует со стилями, аккуратно заходя на пограничные территории и сохраняя при этом фирменное ретрозвучание. В этом отношении новый мини-альбом «Яхрома» — пожалуй, весьма показательная работа группы, а сами музыканты считают ее лучшей.
Матвей Сухов (вокал, гитара): Нет, довольно концепций. Были уже и про машины, и про лето, и про осень. На сей раз это просто сборник песен, появившихся в самом начале двадцатых годов.
Аня Ворфоломеева (вокал, бэк-вокал): Что-то парни успели записать до пандемии. Причем запись проходила не так, как это принято сейчас, — потреково, а как это делалось в добитловскую эпоху — лайвом, без метронома, играя все вместе.
Но тут грянул карантин, и все, что не успели, пришлось писать по домам.
Матвей: Старое кино («Его звали Роберт»), старая музыка (Beach Boys, Andy Gibb, юный Кобзон, Раиса Неменова и Salvatore Adamo) и новые и вечные темы, на которые либо до нас не писали песен, либо мы их не слышали (к таковым можно отнести пять из шести, только «Поход» — довольно общее место у многих авторов).
Матвей: Он лучше. На нем окончательно раскрылся аранжировочный гений нашего гитариста Петра Саранцева (в свободное время он делает аранжировки знаменитому ансамблю «Мелодия» им. Гараняна), лид-гитара, трубы и синтезаторы на этом альбоме на его совести.
К тому же здесь нет каверов, целых две диско-песни, и его сводил новый (для нас) человек — Федор Лавров. Слушатели могут знать его по работе со звуком группы Ploho и кучей легендарных питерских панков во главе с «Народным ополчением».
Аня: Я пою в «Со мною вот что» около полутора лет, и «Яхрома» — первый альбом, песни с которого рождались на моих глазах. Я, конечно, знаю и хорошо помню песни с голосами предыдущих вокалисток и понимаю, что Матвей — настоящий продюсер: он круто умеет раскрыть потенциал каждого голоса, придумывая вокальные партии. Так что мне повезло: новые песни легко и приятно исполнять, особенно я обожаю свою партию в песне «Яхрома».
Советская ретроволна — это явление сложное, и жить ему, пока Путин у власти.
Матвей: Настроение — бедрум-ретро. То есть допевался он в спальне, но советской. Которая и гостиная, и столовая, и кабинет (привет, профессор Преображенский).
А если серьезно, карантин заставил нас раньше, чем думали, выпустить песню «На улице после болезни». Ну и самые неожиданные инструменты пришлось дома записывать кое-кому — трубу, тромбон. Еще грант на участие в сборнике «Не выходя из дома» помог нам оплатить сведение. (А сборника бы не было без карантина.) И появилось больше времени на шлифовку, так как никуда из дома выходить было нельзя.
Аня: Я в этой истории играла роль злого полицейского. Понятно, что каждому пришлось записываться с той аппаратурой, с которой он оказался заперт дома. И меня очень расстраивали и злили компромиссы и погрешности, вызванные карантином. Я считаю, что эти песни слишком хороши, чтобы записывать их на коленке. А Матвей думает, что, наоборот, хорошей песне ничто не помешает быть услышанной и полюбиться публике. Надеюсь, он прав.
Матвей: Она очень актуальна и будет актуальна еще долго. Это явление сложное, и жить ему, пока Путин у власти.
Держится эта волна на трех китах: скромности, оптимизме и очаровании провинции.
Скромность диктуется мощным советским гигантизмом в архитектуре. Человек просто плывет по этой вселенной и принимает ее сигналы. И читает много книжек, чтобы понять, что эти сигналы означают.
Оптимизм. Были раньше люди, вот и мы будем не хуже! Жили же и без стиральных машин, телефонов и модных брюк. Только без идеи и без любви жить невозможно.
Очарование провинции. Лучше столиц может быть только уездная мечта о них и о том, что твой любимый меленький город когда-нибудь станет новой и лучшей Москвой. А столичные жители получают ностальгическое облучение, выбираясь на машинах в далекие города своих предков.
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«Происшествия» в «БДТ Digital»5 июня 202062
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