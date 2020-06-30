Race to Space. «Если ты мой настоящий друг»

Косморомантики Race to Space продолжают наращивать русскоязычный репертуар: вслед за рейв-гимном на стихи Константина Бальмонта они записали кавер-версию на песню московского музыканта Алексея Слепака, известного под псевдонимом Uncle L, — светлый и воздушный романс о любви. Песня вошла в саундтрек российского фантастического сериала-нуар «Водоворот», премьера которого состоялась 27 июня на «КиноПоиске».

Мириам Сехон

Песня «Если ты мой настоящий друг» когда-то давно написана нашим другом, прекрасным музыкантом Лешей Слепаком (Uncle L). Идея ее переосмыслить и перепеть пришла случайно, после долгой самоизоляции.

Мы собрались с Вадиком Маевским поработать над карантинными набросками, и вдруг вспомнилась эта песня. Нам показалось, что она очень подходит для Race to Space, и мы записали ее в минималистичной аранжировке — только голос и клавиши. В этот период Вадик писал музыку для сериала «Водоворот» и положил эту песню в одну из сцен. И все сошлось.

Песню взяли в фильм, и это подстегнуло наше желание ее поскорее выпустить. Затем подключился наш барабанщик Сергей Говорун, и мы сделали вторую версию — с басом и барабанами. Ни та, ни другая версии не похожи на оригинальную песню, которую мы очень любим.





Вадим Маевский

Всю весну я писал музыку к сериалу «Водоворот» — это мрачный триллер, снятый в стилистике неонуара. В фильме много музыки, но было особенно важно найти точную интонацию для любовной линии (это, как правило, самое сложное). В это же время мы записали с Мириам новый трек для Race to Space, и у нас получилась своего рода космическая колыбельная, которая у меня идеально совпала с образом героини и добавила необходимого света в готическую атмосферу фильма. Забавно, что текст песни как будто вытекал из сценария, хотя и был написан задолго до этого.

А за обложку сингла спасибо нашему другу — художнику Никите Голубеву (aka @proboynick). Он подарил мне эту картину несколько лет назад на день рождения, и все это время она висела на нашей репетиционной базе.





Race to Space — «Если ты мой настоящий друг» в стриминговых сервисах

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