Race to Space. «Будем как Солнце»

На советской скорости
Расшифровываем сборник советских песен, составленный Егором Летовым в конце 1980-х8 мая 2020104
Race to Space, умело соединяющих плотный гитарный драйв с ажурными синтезаторными текстурами, а модный электронный бит с парящим в невесомости женским вокалом, относят к ярким представителями крыла «западников» в российской инди-музыке. Однако московский квинтет продолжает в XXI веке разрабатывать тему космической электроники, которая имеет славную традицию в отечественной музыке — от саундтреков Эдуарда Артемьева до первых рейв-хитов «Новых композиторов». На третьем студийном альбоме «III», который Race to Space выпустили осенью 2019-го, появилась еще одна отсылка к наследию великой русской культуры: москвичи записали первую в своей истории (!) собственную песню на русском языке — рейв-гимн на знаменитое стихотворение символиста-мистика Константина Бальмонта «Будем как Солнце», а сейчас представляют его концертную версию, снятую в клубе «Москва-Холл» в ноябре прошлого года, — она сейчас воспринимается посланием из другой жизни.
«Будем как Солнце» — открывающий трек с нашего последнего альбома «III», написанный на стихи Константина Бальмонта (1902 год).
Еще на этапе сочинения песни мы решили, что альбомное и концертное исполнения будут заметно отличаться друг от друга. Нам хотелось, чтобы лайв-версия была более эмоциональной и драйвовой, поэтому мы дали возможность нашему гитаристу Павлу Додонову и барабанщику Сергею Говоруну оторваться по космороку.
Сейчас, во время карантина и самоизоляции, особенно удивительно смотреть это видео и вспоминать о том концерте. Столько людей в одном месте — уже с трудом помню, как это!
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Расшифровываем сборник советских песен, составленный Егором Летовым в конце 1980-х8 мая 2020104
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