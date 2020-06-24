Lucidvox. «Беглец»

Слова и смыслы
Ирина Шевеленко вступает в полемику с текстом Виталия Шклярова о движении Black Lives Matter23 июня 20202379
Московский квартет Lucidvox, исполняющий психоделический рок с фолковыми мотивами, верными шагами делает европейскую карьеру — в октябре этого года группа выпускает альбом «Мы есть» на немецком лейбле Glitterbeat Records. Первый сингл «Нож» прозвучал на радио BBC в передаче «Freak Zone» в рамках представления альтернативного «Евровидения». Второй — «Беглец», написанный вокалисткой Алиной Евсеевой по мотивам личной истории, только что получил визуальное воплощение, снятое режиссером Алиной Филипповой, и вы можете увидеть его первыми на COLTA.RU.
Эта песня посвящена тому, кто заблудился, кто бежит в страхе от самого себя, кто живет страстно и необдуманно. А надо просто остановиться, чтобы не загнать себя в клетку.
Это попытка изменить прошлое моего близкого человека, дав ему мое объяснение того, что с ним происходит. К сожалению, я не могу изменить прошлое, но я надеюсь, что эта песня поможет кому-то увидеть себя со стороны, поможет перестать бежать от самого себя в пучину неизведанности.
Как бы ни было сложно, остановись, подыши. Все впереди.
В немецком языке есть такое слово angst, на русский перевести правильно его очень сложно, точнее, оно вовсе непереводимо. Это не страх в чистом виде, а что-то вроде «под ложечкой сосущей тоски», которая приводит к движению, скованному в себе самом, самосущему. Мне всегда хотелось сделать такое видео, поразмышлять на эту тему, и теперь оно есть. Я считаю это одной из своих самых законченных работ — и самых совершенных. Причины, вероятно, не будут очевидны для зрителя — ведь здесь нет почти ни одного аттракциона. В любом случае я надеюсь, что этот бег от самого себя никогда не закончится: ответ не там, куда мы движемся, а в причине этого движения.
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