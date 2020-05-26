«Грозный Ваня и опричники». «19 мгновений весны»

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Некоторые проводят время на карантине с пользой. Например, трио «Грозный Ваня и опричники», состоящее из видных инди-рокеров Дмитрия Грошева (Terrible Ivan, бывший участник Lost Weekend), Владимира Комарова (The Dayoffs, бывший участник Punk TV и Hot Zex) и Евгения Франкевича (Secrets of the Third Planet, бывший участник Silence Kit), объединилось онлайн и записало песню на «запрещенную» тему — быт в условиях самоизоляции. Смешной и душевный клип к треку был смонтирован из селфи-видео друзей участников коллектива, разбросанных по всему миру, и он о том, что, несмотря на пандемию, жизнь продолжается.
Все вышло довольно спонтанно... меня невероятно впечатлили пустые поезда МЦК и прочий осиротевший транспорт. Собственно, с параллели с «летучими голландцами» все и началось. Написал песню — показал в зуме Володе, и он предложил решить ее в минималистичном электронном ключе — поделился лайфхаком, как лучше писать голос на диктофон (в отсутствие микрофонов и прочего оборудования). Я подложил книги, чтобы телефон был на уровне рта, так что, можно сказать, Бунин, Куприн, Аполлинер и Воннегут приняли непосредственное участие в записи. Далее предложили Жене записать гитары, с чем он прекрасно справился и вдобавок свел трек. Параллельно, воспользовавшись лежащей на поверхности идеей, попросили друзей из разных концов планеты поучаствовать в видео, которое, на мой взгляд, прекрасно отражает суть пандемийной реальности. Период, сравнить который решительно не с чем. Будучи самоизолированы и удалены друг от друга, мы все как никогда очутились «в одной лодке», когда у всех все примерно одинаково, когда мы стали созваниваться и болтать часами с близкими людьми, занялись тем, на что всегда не хватало времени. Мы прекрасно понимаем, насколько все глубже и трагичнее, тяжело болеют и умирают люди, врачи трудятся в адских, нечеловеческих условиях, рискуя своими жизнями, за что им нижайший поклон и бесконечное уважение. При этом жизнь продолжалась даже во время войны — с ее мелкими радостями и надеждами на то, что скоро все это закончится и снова будет по-прежнему или даже лучше.
Признаю, что «песня про коронавирус» — жанр запрещенный. Но в данном случае меня подкупила идея абсолютного DIY как следствия пандемии. Запись и сведение делались полностью дома, и даже голос записывался на диктофон телефона за неимением ничего другого под рукой. А потом пришла идея смонтировать клип из фрагментов селфи-съемок и зум-пьянок. Так и получился этот дневник всемирного карантина, который лет через 10, я надеюсь, мы будем пересматривать и посмеиваться над собой.
После того как мне написал Дима и предложил записать партию гитары, я пришел в себя после первых месяцев самоизоляции и понял, что сейчас самое идеальное время для совместных треков, которые мы обычно обсуждаем за чашкой чая, но редко доводим до релизов.
Я записал гитары в почти готовую аранжировку, присланную Вовой, и немного поработал над саунд-дизайном и сведением трека. Отдельная кропотливая работа была с Диминым вокалом, который он записал на телефон. В общем, все было сделано буквально на коленках, дома, в исторический период, который мы никогда не забудем и который, надеюсь, больше никогда не повторится.
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