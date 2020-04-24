KorsaKova. «Герой»

Три года назад Каролина и Александр познакомились на пляже в Гоа перед концертом Бориса Гребенщикова. Теперь у них есть семья, ребенок и совместный проект — дуэт KorsaKova, в котором они используют опыт, накопленный за 20 лет занятий музыкой (Каролина пела в церковном хоре, исполняла академическую и народную музыку, сейчас изучает джазовое пение в Институте современного искусства; Саша играл хардкор и готический метал, но дал и пару концертов с Ириной Богушевской). Третий участник KorsaKova — саунд-продюсер Отабек Саламов, лидер инди-рок-группы Needshes, с которым дуэт работает по удаленке.

Предыдущая работа KorsaKova — «Kamadeva», трип-хоповая молитва индийскому богу любви, написанная на стихи румынского поэта. Новый сингл «Герой» — метафизический боевик о сопротивлении злу ненасилием, аранжированный в духе группы Kasabian. KorsaKova определяют свой стиль как «de-genred», подчеркивая, что собираются сэмплировать и перемешивать инструменты, жанры и языки разных культур и народов. Через пять лет дуэт видит себя на фестивале Sziget — на одной сцене с Sevdaliza, FKA Twigs и Foals. Пожелаем, чтобы их планы реализовались.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/10450844'>Герой</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/8766451'>KorsaKova</a> на Яндекс.Музыке

KorsaKova о том, как они делают музыку

Песни всегда начинаются с голоса Каролины. Вокруг него строится все остальное. Следующая доминанта — это ритм. Также нам всегда важно ощущение пространства музыки, важна ее многослойность: если слушать внимательно, каждый раз можно найти новые звуки и эффекты. Музыка — самый абстрактный из всех видов искусства, не хочется делать ее грубо и «в лоб».

Разные песни — прекрасная возможность «примерить на себя одежду» новых персонажей и образов. Мы берем какое-то конкретное состояние, доводим его до предела (иногда до абсурда) и смотрим, как герой выруливает обратно на середину. Или не выруливает.

Следующие песни будут на русском, но обязательно будут новые релизы на румынском — это родной язык Каролины. По жанрам: будут арт-рок, драм-н-бейс, эмбиент. Это не поиски своего стиля: большинство песен приходит к нам уже в готовых оболочках — довольно разных. Получается, наш стиль — de-genred, но он стоит на двух столпах: этике и эстетике.





KorsaKova — «Герой» на стриминговых сервисах

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