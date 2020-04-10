Kito Jempere. «A King of Comets» ft. New Composers & Lovvlovver

Проект петербургского продюсера и диджея Кирилла Сергеева Kito Jempere все время меняет форму. Появившись в 2014-м как сольный студийный эксперимент, Kito Jempere превратился в супергруппу, которая выступала на фестивалях и с симфоническим оркестром, и со знаменитым финским электронщиком Джими Тенором. Новый альбом Kito Jempere, который выйдет в октябре, будет состоять из дуэтов с видными деятелями электронной музыки — Ричем Тэйром из Red Snapper, Hrdvsion, Hard Ton, Ruf Dug, Леонидом Липелисом, Mujuice и старым приятелем Джими Тенором.

Мы представляем вам первый сингл с этой пластинки — совместный трек с пионером российской сэмплоделики и хаус-музыки, участником легендарной Gagarin Party Валерием Алаховым из «Новых композиторов», а также клип, смонтированный из архивных видеоматериалов «Новых композиторов», и микс, записанный специально для COLTA.RU.

<a href="http://kitojempere.bandcamp.com/track/a-king-of-comets-ft-new-composers-lovvlovver">A King Of Comets ft. New Composers & Lovvlovver by Kito Jempere</a>

Кирилл Сергеев и Валерий Алахов ответили на вопросы COLTA.RU.

— Как давно вы знакомы?

Кирилл: Мы познакомились, на самом деле, относительно недавно. Даня Вачегин делал у нас в KuznyaHouse экспериментальный спектакль «Конвоир: мистификация радиоэфира», это было в ноябре 2019-го. Спектакль про Свина Панова, и там фантазия на тему Толбухина маяка, в общем, надо смотреть, может быть, мы повторим. Валера появился в проекте уже ближе к премьере, мы как-то сразу проявили интерес друг к другу, в основном общаясь по профессиональной тематике. В это же время я уже готовил свой третий альбом, и в какой-то момент я показал Валере демки с альбома на предмет что-то попробовать сделать вместе.

Валерий: Именно так и было!

Видеоклип «A King of Comets»

— Почему решили вместе работать?

Кирилл: Такую возможность упустить я не мог. Я всегда был большим поклонником «Новых композиторов», а альбом у меня к этому моменту был на середине. Плюс это такой альбом, на котором все треки дуэтные. Как-то так пошло — началось, как обычно, с Джими Тенора, потом присоединился Рич Тэйр из Red Snapper, потом Hrdvsion, Hard Ton, Ruf Dug, Lipelis, Mujuice и многие другие. Когда есть возможность что-то сделать с тем, кто повлиял на твой музыкальный кругозор и воспитал твой вкус, мало кто бы упустил такую возможность.

Специальный микс Kito Jempere и «Новых композиторов» для COLTA.RU

— Какая была изначальная задумка и насколько результат ей соответствует?

Кирилл: Мой подход к коллаборациям — полное доверие: я все же человек, вышедший из живых коллективов, в каждом из которых, несмотря на то что я был основателем, я всегда старался дать полную свободу и не быть диктатором. По сути, я всегда хочу, чтобы другая сторона сотворчества по-своему почувствовала треки, что-то добавила «от себя», чтобы сохранить это ощущение как в рэп-фитах: бац — и зачитал кто-то в своем абсолютно стиле.

Валерий: Множество музыкантов давно работает на «удаленке», по интернету, тем более это удобно в международных проектах, когда встретиться физически весьма сложно или бессмысленно. Нас объединяет понимание задачи или общей идеи, а главное — цели, можем ли мы довести «до ума» то, что сделали. Проекту нужно дать жизнь, сделать его доступным нашим слушателям. Кирилл — как раз такой человек, он — продюсер множества проектов, и в нашем случае тоже!

«Новые Композиторы»

Кирилл: А уже в настоящую эпоху карантина, когда я понял, что дата релиза уже подходит, а ситуация в мире, мягко говоря, сложная, я решил бесплатно выложить трек в «разобранном состоянии» у себя на Bandcamp. Релиз получил название «Comet Parts». Основные три части кометы — это nucleus, coma и tail, такие же названия получили базисные элементы трека. Их можно послушать отдельно, как мини-альбом эмбиентной музыки. Но главное, что слушатели могут собрать из этих частей «свою комету». Я горжусь этой идеей: мне кажется, за такой открытой коллаборацией — будущее.

Видео на «Comet Parts»

— Как вы работали над треком?

Кирилл: Новый альбом — отказ от собственных иллюзий. Еще летом мы с командой записали несколько треков для будущего альбома Kito Jempere Band, но осенью я понял, что хочу вернуться к ощущениям, которые у меня были при записи моего первого альбома «Objects». Плюс я решил минимально играть на инструментах и все сделать максимально in the box: сэмплирование и использование каких-то записанных кусков, барабаны были записаны на драм-машинке Леонида Липелиса, который тоже участвовал у меня дома в том «летнем музыкальном лагере» для Kito Jempere Band. Какие-то звуки я перекроил из записанных ранее мною опусов, что-то я заново пересэмплировал. Валеру я хотел видеть как инструмент под названием «Новые композиторы»; так, собственно, и получилось.

Валерий: Точно. Наши звуки — это сэмплы, реплики и голоса, которые мы используем в нашем творчестве и которые прошли испытание временем!

Видео на «Comet Parts»

— Кто поет в конце трека?

Кирилл: После того как уже все было готово музыкально, сэмплы расставлены, Валера в какой-то момент прислал мне вокальную дорожку, которую «спел друг», и идея была «на ремикс» или просто послушать; я нашел один хуковый кусок в вокале и использовал его внутри композиции. Вокально-текстовый кусок стал идеальной пасхалкой.

Валерий: Во время работы над треком ко мне зашел Александр Донских — мой друг и замечательный музыкант, певец. Я рассказал ему, над чем работаю, и он с радостью внес свою лепту — спел и украсил наш трек своим исполнением. Спасибо, Александр!

Кирилл: Александр в 1983-м выступал как пианист группы «Зоопарк», в 1984-м был вокалистом группы «Земляне», был директором русской секции международного фестиваля Der Kraft Die Visionen и по сей день занимается творчеством.

Видео на «Comet Parts»

— Что за архивные видео использованы в клипе «A King of Comets»? Я опознал фрагмент из видео «Новых композиторов» «Спутник».

Кирилл: Клип монтировал Гриша Нелюбин из проекта Odopt, у нас было с ним несколько вариантов, но этот — последний и самый лучший. Я вначале хотел соединить видео с какими-то своими архивными съемками, чтобы поддержать музыкальный баланс, но после очередной встречи с Валерой появилась идея попробовать переосмыслить тот материал, который был у Валеры еще с 80-х. Историю материала лучше Валеры никто не расскажет.

Валерий: В период нашей деятельности в клубе «Научная фантастика» в Ленинградском планетарии (1987–1992) мы собирали отрывки из научно-популярных фильмов, которые шли в корзину (естественная амортизация), и некоторые куски фильмов раскрашивали фломастерами, что потом пригодилось для нашего видеоряда. Некоторые фильмы получилось переснять с экрана на камеру, и теперь они участвуют в этом клипе — это цитаты из документальных и научно-популярных фильмов СССР, многие из которых были забыты. Что-то нам удалось сохранить из советского прошлого, особенно записи с радио и телевидения 80-х, фрагменты которых мы используем до сих пор.





«Comet Parts» на Bandcamp

«A King of Comets» на Apple Music

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