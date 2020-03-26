Marzahn. «Wir gewinnen nicht»

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Дуэт Павла Пахомова и Нины Фроловой выбрал название Marzahn в честь района в Берлине. В их музыке чувствуется сильный немецкий ген, идущий от классиков краут-рока, и песни написаны на немецком. С другой стороны, в ней есть отсылки и к шеффилдскому электропанку и индастриалу, и к бельгийскому EBM, и к нью-йоркскому ноу-вейву 80-х.
«Мы не победим, / Время отступать, / Свои знамена сжигать, / Себя предавать», — поет Павел Пахомов в антигимне «Wir gewinnen nicht», а в клипе на эту песню, снятом режиссером Александрой Карелиной, дуэт выступает перед пустым зрительным залом. Очень легко счесть эту работу арт-ответом на реалии пандемии коронавируса, но музыканты уверяют, что песня была написана в 2018-м, а видео снято в конце 2019 года. Так что все совпадения случайны. Или нет.
Песня «Wir gewinnen nicht» написана в жанре боевого гимна, который вывернут наизнанку. Об этом говорят ее лирическая часть и интонация в исполнении. Вырванные из контекста строчки убедительны, но не дают четкого понимания, о каком конкретно противостоянии идет речь и кто такие «мы», что придает треку вневременное свойство. Основной акцент композиции уделяется формированию определенной среды — крайне волнительной, слегка жутковатой и отчасти безнадежной.
Музыкальной основой является тоталитарный бит с басом в эстетике техно как некоего глобалистского жанра. Звуки органа добавляют траура, а барабанные дроби — милитаризма и тревоги.
Вместо самих музыкантов героями клипа стали актеры, что подчеркивает концепцию обезличенности и анонимности, присущих проекту в целом и отчасти теме осмысленного предательства, о котором говорится в тексте.
Изначально клип задумывался как абстрактное сопровождение трека, в котором сюжет компенсируется за счет сильных типажей героев, погруженных в некие пространство и среду. Но в контексте событий лирика, музыка и картинка сплотились в крайне осмысленное и убедительное высказывание, в котором мы видим закрытые границы, пустые залы и прочие признаки сегодняшнего дня.
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