Егор Забелов. «Niti»

«В обломках ярче и громче голос умолчания»
Анастасия Кайнеанунг о независимом искусстве в эпоху актуального искусства28 февраля 2020458
Егор Забелов — самый заметный баянист на постсоветском пространстве, занимающийся экспериментальной музыкой. Его вы могли запомнить по дуэту Gurzuf, который становился лауреатом премии Сергея Курехина, или видеть в составе фолк-группы «Нагуаль» или кабаре-проекта «Серебряная свадьба». В 2011 году он основал новый коллектив — «Егор Забелов Трио» и с тех пор — и с трио, и соло — гастролирует по всей Европе и представляет Белоруссию на международных фестивалях — в том числе на культовом немецком Fusion Festival.
«Niti» — первый сольный альбом Егора Забелова, записанный под влиянием книг популярного американского писателя афганского происхождения Халеда Хоссейни. Семь инструментальных пьес, находящихся где-то между академическим минимализмом, построком и напористой дроун-электроникой в духе Fuck Buttons, но сыгранных на препарированном кнопочном аккордеоне, объединены темой связей и отношений между людьми. Продюсером и звукорежиссером записи выступил украинский музыкант, сооснователь групп «Океан Ельзи» и Esthetic Education Юрий Хусточка.
Егор Забелов ответил на вопросы COLTA.RU.
— Почему этот альбом вы решили записывать соло, а не со своим трио?
— Три последних года я был сфокусирован на своем сольном проекте. Было много событий, фестивалей, шоукейсов и просто концертов, и был довольно большой интерес со стороны прессы и слушателя. Поэтому вопрос сольного альбома назревал давно, но было не совсем понятно, как это реализовать.
Что касается трио, в прошлом году мы сыграли на фестивалях в Германии и Польше, будут предложения — будем работать дальше. Студийной работы пока в планах нет. Есть вероятность появления нового проекта с уклоном в электронную музыку.
— Как вы сочиняете музыку?
— Путей несколько. Иногда нахожу ее в свободном музицировании. Иногда ищу материал под определенную идею, образ, фразу, слово, визуальную картинку. А бывает, просто ловишь определенное ощущение витающего вокруг творчества: я его знаю, в такой момент хочется скорее взять инструмент.
— Как вы ее запоминаете для исполнения? Транскрибируете ли в ноты?
— Мой музыкальный язык часто состоит из паттернов; для того чтобы они загрувили так, как слышу это я, не один час приходится их проигрывать и менять что-то, таким образом материал и запоминается. Записывать нотами приходилось, но в последнее время не практикую.
— Импровизируете ли во время концертов или придерживаетесь жесткой структуры?
— Концертный материал обычно досконально проработан, сочинен. Но микроимпровизации допускаются, это, скорее, даже больше вариативность исполнения музыкального материала.
— Как вы открыли для себя книги Халеда Хоссейни? Что означает «музыка перерабатывалась под воздействием его книг»?
— Зацепил инфу в сети. Последнее время нахожу много вдохновения и идей для собственного творчества в литературе. В книгах Хоссейни описаны человеческие трагедии, они вызывали во мне сильную эмпатию. Такое ощущение, что эти истории резонировали с моей генетической памятью.
Меня пугает осознание того, что человек может сделать с другим человеком.
Музыка, используемая на пластинке, была написана до знакомства с творчеством Хоссейни, но под впечатлением от его книг я искал решения формы, концепцию звучания, кульминационное ядро, адаптировал весь материал под основную идею. Истории Хоссейни просто облекли в слова мою музыку, дали мне понимание, о чем я это все делаю.
— «Niti», вынесенные в заголовок альбома, — это нити судьбы?
— Niti — это не предрешенность и неизбежность. Niti — это аллегория связи между людьми и событиями, это соприкосновения, следствия, взаимоотношения. Для меня в названии важны аудиальная, графическая и смысловая составляющие.
Написание задумывалось латиницей, и для нерусскоязычной аудитории это будет просто слово без смысловой составляющей. Я это слышу как имя.
— Пластинка была записана в Париже за три дня, еще три месяца занял ее постпродакшен. В чем состоял постпродакшен и почему он занял так много времени?
— В течение трех дней студийной работы нужно было записать качественный, соотносящийся с конечным видением звучания пластинки материал.
А уже поиск пространств, эффектов и других звуковых красот происходит на стадии постпродакшена. Делал я это не сам. Продюсером и звукорежиссером записи выступил украинский музыкант и продюсер, сооснователь группы «Океан Ельзи» Юрий Хусточка. И здесь важно было найти баланс между его профессиональным творческим пониманием материала и моим авторским видением. Это оказалось кропотливой работой, но после первой полученной звуковой пробы я понял, что Юра — невероятный и что это будет сумасшедшая баянная пластинка.
— Какое звучание аккордеона вы искали?
— Писал на винтажном немецком кнопочном аккордеоне, и одной из задач было записать весь спектр издаваемых и выдыхаемых им шумов и звуков. Инструмент пришлось слегка препарировать для этой цели. Хотел избежать академичности. Я люблю пригранжованный, грязный аккордеонный саунд. Подчеркивались любые выходы за рамки стандартных звуковых возможностей инструмента. Уделял большое внимание самодостаточности в звучании материала, когда нет ощущения, что чего-то не хватает.
— Очевидно родство вашей музыки с академическим минимализмом — согласны ли вы с этим?
— Да. Я бы еще электронную музыку назвал.
— Чувствуете ли вы свою связь с народной музыкой Белоруссии?
— Я чувствую связь со своими корнями и историей, связь, которую не создашь искусственно, связь, вбитую в мое тело через поколения. То, что могло прорасти только здесь.
Слушать «Niti» на стриминговых сервисах
Российские презентации альбома «Niti» пройдут:
19 марта в клубе «Дом» (Москва)
21 марта в клубе Agriculture (Петрозаводск)
22 марта в оранжерее Таврического сада (Санкт-Петербург)
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