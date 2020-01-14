«Солнечный ветер». «Элегия»

«Солнечный ветер» — проект Владимира Ломберга, известного по продюсированию голландских лейблов Kidnap Records и Solaris Music в начале 2000-х, а также франкфуртского Essay Recordings. После основанного в 2010-х проекта Jewrhythmics он начал экспериментировать с новыми форматами электронной музыки, результатом чего стал проект «Солнечный ветер». Музыка «Солнечного ветра» соединяет минималистичное электронное звучание с романтикой, искренностью и мелодизмом 1970-х — 1980-х годов. Песня «Элегия» на стихи Александра Введенского, с первого взгляда — о неминуемости смерти, которую автор принимает с достоинством, в клипе обретает новый смысл наблюдения за бесконечным течением времени, которое останавливается лишь на старых фотографиях.

Клип снят молодым московским творческим объединением Fine Day, известным по клипам групп Poexxxali, «Лава», «Альянс» и других.





Владимир Ломберг

«Солнечный ветер» — проект про внутренний космос. Это попытка осознать происходящее без отсылки к какой-либо эпохе, как некую нить событий, происходящих вне времени и места. В процессе этого путешествия проступают контуры, на первый взгляд, невидимых, но по своей сути более значительных феноменов, которые скрыты от нас занавесом повседневности. Поэтому прекрасные стихи Александра Введенского, написанные 80 лет назад, звучат так пронзительно и сегодня.





Илья Дмитриев, Fine Day

В этом клипе мы, с одной стороны, решили показать иллюзию застывшего времени через путешествие сквозь старые фотографии, а с другой стороны, это как пролетающие картинки из жизни перед глазами умирающего. Мы долго искали такие локации, чтобы сложилось впечатление, что время застыло где-то в конце семидесятых; удивительно, но такие места до сих пор сохранились в столице.

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