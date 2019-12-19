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«Космоделика». «Притяжение»

«Мне надоело петь про мироздание»: оммаж беззаботным 60-м от новой московской группы

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© «Космоделика»
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Участники группы «Космоделика» познакомились в «ИМИ. Резиденции» (куратор Антон Маскелиаде) летом 2019 года. В составе проекта — ментор резиденции, вокалистка и автор песен Саша Виноградова, барабанщик Василий Никитин, басист из Казани Айдар Гайнуллин и гитарист Артем Егоров из Новочебоксарска.

Дебютный EP «Космоделики» «Спиральные рукава» отсылает к американской эстетике 1960-х, фестивалю «Вудсток» и «лету любви». Саше Виноградовой и группе удалось передать психоделический вайб самой романтичной и беззаботной эпохи в истории музыки.

Саша Виноградова, вокалистка «Космоделики» и автор идеи клипа «Притяжение»

Я всегда пыталась делать что-то сложное: про мироздание, про то, куда мы идем и зачем живем. А сейчас мне настолько надоело про это петь, что я решила сделать простую и легкую песню. «Притяжение», кстати, посвящено одному московскому музыканту.

Съемка заняла восемь часов. Так как Айдар с Артемом из других городов, у нас были жесткие временные рамки. Нужно было снять все за один день. Но мы закончили даже раньше, что удивило всех. С Колей (оператором) мы снимали уже в четвертый раз, поэтому я знала, кого зову, и ни на секунду не сомневалась, что получится классно.

Идея с танцами не нова, но я обожаю клипы с движением. Их никогда не будет много.

Снимать было и правда очень весело. Мы менялись одеждой и глупо двигались. Что может быть лучше? В какой-то момент барабанщик Вася оказался в шапке нашего менеджера Лены и в пальто Светы, стилиста.

В эстетике 1960-х много красоты, свободы и силы — это то, что я ценю.

Николай Мироненко, оператор клипа

Мне очень нравится результат работы над «Притяжением». Хотелось сделать что-то смешное и красивое одновременно. Без претензий, но со вкусом. Мне кажется, у нас получилось.

Ближайший концерт «Космоделики» — 24 декабря в Powerhouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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