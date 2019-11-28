 
28 ноября 2019Современная музыкаПремьеры
935
Preview_cover_picture«Наадя». «Пыльца» (feat. Иван Калашников) Preview_cover_pictureChorda. «Afferent» Preview_cover_pictureОлег Чубыкин. «The Sun Will Always Shine on You» Preview_cover_picture«Королев—Попова». «Карате» Preview_cover_pictureRatmir Vanbuuren Taruts. «Измена Катит 2020» Preview_cover_pictureСiроп. «Все в мастях» Preview_cover_picture«Новиков Прибой». «Ленинлав» Preview_cover_picture«Молчат дома». «Танцевать» Preview_cover_pictureArtemiev. «Скажу тебе прямо» Preview_cover_picture«Арсений Креститель». «Скажи, что это не говно» Preview_cover_picture«Кассиопея». «Домой» Preview_cover_picture«Пес и группа»: «Это просто песни»
Смотреть все материалы

Chorda. «Afferent»

Электроакустическая музыка для чтения или поездок на электричках от дуэта композитора и кларнетиста

текст: Александр Малаховский
Detailed_picture© CHORDA
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Электроакустический импровизационный проект Chorda основали в 2018 году петербургский композитор и саунд-художник Дима Аникин и московский электронный музыкант, кларнетист и художник Гриша Мумриков. В музыке Chorda множество жанров электроники, от дрона до IDM, сочетается с оригинальным прочтением нью-эйджа и драматургическим мышлением — оба музыканта участвовали в театральных и выставочных проектах. Дуэт выступал в Москве, Санкт-Петербурге, на фестивалях Signal в Никола-Ленивце и O.Z.O.R.A. в Венгрии.

Недавно Chorda выпустила новый альбом «Afferent» — больше часа созерцательной музыки, которая может стать идеальным саундтреком как для чтения или медитации, так и для бесцельных прогулок по спальным районам или вечерних поездок на электричках. Это музыка-текстура, она хорошо вживается в фон и норовит ускользнуть, но и оставляет кучу зацепок для внимательного уха: в просчитанной до мелочей моторике сухих глитчей и шумов, пространственной динамике кларнетовых соло, постепенном смещении акцента с упругих битов на горизонты эмбиента. Хотя музыканты не преследовали такой цели, «Afferent» звучит как веская антитеза бурному потоку новой российской музыки, которая вдруг изобрела для себя социальную ответственность и пытается обжиться в поле этики. Музыка Chorda принадлежит к эстетическому пространству, и ее драма всегда разворачивается только в соотношении звуков и тишины.

Помимо стриминговых платформ «Afferent» вышел на кассете на петербургском лейбле «[картаскважин]» (в прошлом «[ниша]»), который занимается поиском и продвижением странной аутсайдерской электроники. Директор импринта Артем Тимофеев сравнивает его работу с геологоразведочной экспедицией, занимающейся поиском мест залегания полезных ископаемых и отдельных самородков. Для оформления нового релиза Chorda использованы покинутые открытки российской художницы Устины Яковлевой — участницы основного проекта V Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Слушать Chorda — «Afferent» на стриминговых сервисах:

Apple Music
Boom
Spotify
«Яндекс.Музыка»

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА: ВЫБИРАЙТЕ ГЕРОЕВ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

















Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU

Новое в разделе «Современная музыка»SpacerСамое читаемое
Сегодня на сайте
Хранить охлажденнымОбщество
Хранить охлажденным 

Борислав Козловский о том, зачем прятать на заполярном архипелаге библиотеку распечатанных компьютерных программ

28 ноября 20191076