Chorda. «Afferent»

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Электроакустический импровизационный проект Chorda основали в 2018 году петербургский композитор и саунд-художник Дима Аникин и московский электронный музыкант, кларнетист и художник Гриша Мумриков. В музыке Chorda множество жанров электроники, от дрона до IDM, сочетается с оригинальным прочтением нью-эйджа и драматургическим мышлением — оба музыканта участвовали в театральных и выставочных проектах. Дуэт выступал в Москве, Санкт-Петербурге, на фестивалях Signal в Никола-Ленивце и O.Z.O.R.A. в Венгрии.
Недавно Chorda выпустила новый альбом «Afferent» — больше часа созерцательной музыки, которая может стать идеальным саундтреком как для чтения или медитации, так и для бесцельных прогулок по спальным районам или вечерних поездок на электричках. Это музыка-текстура, она хорошо вживается в фон и норовит ускользнуть, но и оставляет кучу зацепок для внимательного уха: в просчитанной до мелочей моторике сухих глитчей и шумов, пространственной динамике кларнетовых соло, постепенном смещении акцента с упругих битов на горизонты эмбиента. Хотя музыканты не преследовали такой цели, «Afferent» звучит как веская антитеза бурному потоку новой российской музыки, которая вдруг изобрела для себя социальную ответственность и пытается обжиться в поле этики. Музыка Chorda принадлежит к эстетическому пространству, и ее драма всегда разворачивается только в соотношении звуков и тишины.
Помимо стриминговых платформ «Afferent» вышел на кассете на петербургском лейбле «[картаскважин]» (в прошлом «[ниша]»), который занимается поиском и продвижением странной аутсайдерской электроники. Директор импринта Артем Тимофеев сравнивает его работу с геологоразведочной экспедицией, занимающейся поиском мест залегания полезных ископаемых и отдельных самородков. Для оформления нового релиза Chorda использованы покинутые открытки российской художницы Устины Яковлевой — участницы основного проекта V Уральской индустриальной биеннале современного искусства.
Слушать Chorda — «Afferent» на стриминговых сервисах:
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Spotify
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