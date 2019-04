Chkbns. «Autwik»

В школьном детстве, проведенном в Ставрополе, сестры Анелия и Эмилия слушали Nirvana на пиратских кассетах и грезили о недостижимом Сиэтле. Их мечта исполнилась: группа Chkbns, в которой Анелия сочиняет песни, поет и играет на гитаре, а Эмилия сидит за барабанной установкой, побывала в Городе дождей, где выступила с концертом в прямом эфире культовой инди-радиостанции KEXP и даже записала там дебютный альбом. А после этого, в 2019-м, представляла Россию на знаменитом фестивале SXSW, проводящемся в Остине, — одном из крупнейших в мире.

Chkbns — Анелия, Эмилия и Вячеслав — успели изрядно попутешествовать по миру с концертами — выступали в Канаде и в Гонконге, но при этом они малоизвестны на родине. Это объяснимо — трио, базирующееся в Санкт-Петербурге, делает музыку, которая сейчас не очень-то востребована в России: возвышенный дрим-поп на английском языке, вдохновленный лучшими образцами жанра (Cocteau Twins, Mazzy Star), — меланхоличные песни, полные суггестивного символизма и эскапистских настроений. Своему дебюту Chkbns дали название топонима — «Autwik», еще раз намекнув, что главная задача их музыки — сбежать из реальности куда подальше.

Autwik by Chkbns

— Chkbns не звучит как русская группа, но в 2019-м, говорят, это уже не считается комплиментом. Как вы себя ощущаете в нынешнем российском музыкальном контексте? Вам нравится то, что происходит вокруг?

Анелия: Когда мы сами глумимся насчет места Chkbns в современном русском музконтексте, звучат такие слова, как «обсосы» (Славин неологизм) и «обочина». Но мы в этой ситуации себя чувствуем привычно: ставропольскими подростками мы все пошли в музыку от ощущения, что идти некуда. Думается, что «происходящее вокруг» как раз помогло нам сейчас острее прочувствовать свою историю.

Мы — лузеры.

Слава: Почему это не считается комплиментом? ))) Не уверен, что стоит рассматривать группу в привязке к месту, в котором она проживает. Делать музыку на злобу дня и в конъюнктуре окружающей действительности, как по мне, проще в десять раз. Вышел на улицу, увидел говно, спел про него. Очень описательная вещь. Она не позволяет тебе отвлечься и отдохнуть от окружающей действительности, а лишь тыкает тебя носом в нее и все больше интегрирует в нее же. Я не считаю, что это плохо, но когда все самое крупное, что происходит в музыкальной жизни, — это описательство — вот это хреново.

— С кем вы общаетесь в российском музыкальном мире? В петербургской музыкальной среде? Есть ли у вас друзья, коллеги и единомышленники среди российских групп и лейблов? Кто вам нравится из коллег?

Анелия: Есть такой коллектив Pan Aprilian. Можно назвать их единомышленниками в плане безнадежности их и нашего положения в современном русском музконтексте.

Слава: Не особо. Мы — лузеры.

— Опишите фестиваль своей мечты — в каком лайнапе вы хотели бы видеть Chkbns?

Анелия: Опенэйр. Одна большая сцена, каменная, с полукуполом. Недалеко горы, лес, большая вода, пляж. Играем мы, Talk Talk, The Cure, Boards of Canada, Jaakko Eino Kalevi, Kate Tempest, Fontaines DC, Washed Out, Gwenno, NIN, Fever Ray, Sandra, Ariel Pink, Ace of Base (с ранним), под утро — Harold Budd садится за пианино (возможно, Робин Гатри выносит комбарь и педали и присоединяется к нему). Если Бадд не сможет приехать, то Jamie xx вместо него под занавес. Слюни-слюни-слюни потекли-потекли-потекли…

Слава: Woodstock '94.

— Autwik — это воображаемый топоним. Каким вы себе представляете это место? Где оно находится? Как выглядит?

Анелия: Мне нравится, как Урсула Ле Гуин перевела у Лао-цзы:

The way you can go

isn't the real way.

The name you can say

isn't the real name.

Слава: Внутри тебя. Туда не нужно ехать.

© Chkbns

— Расскажите о своем опыте выступления на SXSW. Слушали ли вы выступления других коллективов — кого для себя отметили? С кем удалось познакомиться и какие профессиональные контакты установить (для этого ведь ездят на фестивали)?

Анелия: Меня унесли «островные» банды, которые мы услышали на шоукейсе BBC6: Penelope Isles, Squid. Ну и до сих пор кусаю локти оттого, что познакомилась с одним из Fontaines DC и узнала о существовании этой группы в наш последний вечер в Остине — на тот момент они уже отыграли все свои сеты. Жалею, что не попала на них. «Dogrel» (альбом Fontaines DC. — Ред.) — очень долгожданное событие для музыки, мне кажется, дающее надежду отбросам-эскапистам вроде нас: на встречу со своей аудиторией и на поддержку медиа. Еще познакомились с Алекс из Cumulus, она подошла на улице, сказала, что видела наш сет на KEXP. Сами мы отыграли два сета: один — в клубе «Железный медведь», другой — на большой сцене Austin Convention Centre, там проходили все основные события конференции.

— Как вы готовитесь к выступлению на британском фестивале The Great Escape?

Анелия: Пьем витамины. Ну и во время репетиций мы с сестрой стараемся не ставить друг другу синяки на видных местах.

Слава: Я просто больше ем.





9 мая Chkbns выступят на фестивале The Great Escape в Брайтоне на шоукейсе российской музыки, организуемом инициативой RUSH в рамках совместного Года музыки Великобритании и России.





