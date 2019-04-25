Elektromonteur. «Горечь»

Два бывших журналиста, а теперь — видеоблогер (Михаил Борзенков) и бармен (Санчир Бадаков) начали играть вместе четыре года назад. За это время они успели перейти с укулеле и вибрафона на Logic, Moog и «Поливокс», добавить к своим минорным мелодиям и сексистским текстам слабодольный танцевальный грув, а также вписаться в модную жизнь столичной богемы, разогрели Джей-Джей Йохансона и Марка Алмонда на их московских концертах, выступили на владивостокском фестивале V-Rox по приглашению Ильи Лагутенко, выпустили совместный сингл с легендарной группой советской новой волны «Оберманекен» и дебютный альбом «Не говори ничего», на котором звучат мрачно-романтические интерпретации целого спектра жанров — от синтетического диско до клубного R'n'B.

На новом альбоме «Горечь» дуэт идет прежним ретросексуальным курсом, исполняя слегка мизогинические романсы под диско-бит, октавный бас, синтезатор Roland 505 и гитару а-ля Мартин Гор.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7275341'>Горечь</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/2820488'>Elektromonteur</a> на Яндекс.Музыке

По этому поводу мы обратились за комментариями к фронтмену дуэта Михаилу Борзенкову.

— Как не спутать группу Elektromonteur с группами «Электроклуб», «Электрофорез» и «Электросон»?

— Забыли еще группу «Электролит»! Основное отличие состоит в том, что в нашем названии в elektro- имеется буковка k с длинной палочкой. Такой больше ни у кого нет.

— Вы играете в стиле «мизогиния-поп» — в ваших песнях женщина все время в подчиненной позиции по отношению к мужчине. С чем это связано? Вам не кажется, что вы не совпадаете с эпохой #metoo?

— Идем с нею на встречных курсах. Я регулярно сталкиваюсь в сети с разнообразными авторками и писательками, которые бывают задеты любезными нам проявлениями сексизма и мужского шовинизма. Печально видеть, как они превратили некогда благородное движение в пародию на само себя. Сначала мы добились признания того, что женщина — тоже человек, а теперь эти клуши хотят из человека опять сделать бабу. А вот что касается баб — то тут да: полная мизогиния. Как сказал классик: все зло от баб!

— Как вы объясняете тогда, почему у вас преимущественно женская аудитория на концертах?

— А потому, что нормальных женщин все-таки больше. Против физиологии не попрешь. Но, кстати, вовсе она не преимущественно женская. Даже я бы сказал — пугает количество заинтересованных всем этим мужчин. Страшно представить, что у них на уме.

— А что говорят о ваших песнях феминистки? Вы не боитесь их гнева и остракизма в социальных сетях?

— Если они прочтут этот потрясающий материал и отреагируют — вот это будет успех! Редакторки! Ау! Приходите!

— Альбом «Горечь» был записан на магнитную ленту. К чему этот понт?

— Ну что за тон такой дворовый?

Запись на ленту — дело сугубо практическое. Мы, конечно, не записывали весь материал целиком аналоговым способом: да, большая часть инструментов — это аналоговые старые синтезаторы, которые теперь в каждой спальне у малышни, но писали мы их как обычно — в компьютер. А вот сведение мастера делали на ленту — то есть итоговую стереодорожку из многоканальной не просто сохраняли файлом, а в реальном времени выводили на железный пульт и записывали на магнитофон. Дело в том, что эта методика дает совершенно другой характер звука: обогащает фонограмму дополнительными гармониками, дает сатурацию — «насыщенность» звуковой картины. Это очень хорошо слышно, разница с цифровым исходником огромна, и, конечно, такой звук гораздо жирнее, сочнее и приятнее уху.

Ну и концептуально подходит нашему ретроградному сексизму.

— Какие алкогольные напитки вы рекомендуете употреблять под песни с «Горечи»?

— У Анжея Захарищева фон Брауша (лидер «Оберманекена». — Ред.) есть хорошая теория (у него их много) о том, что вещество, которое ты употребляешь, соединяет твое сознание с определенным слоем метареальности, где витает ментальная энергия всех, кто это самое дело тоже употреблял. Анализируя ситуацию в этом свете, следует предположить, что употреблять надо то же, что глушили авторы во время создания своих нетленных шедевров. Как ни удивительно — больше всего, думаю, было выпито горького русского крафта, и следует признать, что ментальная энергия в этом эфирном слое витает довольно поганая. Виноват в этом — лично — Санчир! Вторым слоем пойдут недорогие красные вина Нового Света, которыми он же регулярно полирует свои крафтовые похмелья и которые бывают уместны в пластиковых стаканчиках в прокуренной подвальной студии.

А, ну и еще — ординарные английские эли на азоте, чтобы связки расслабить перед записью голоса.





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