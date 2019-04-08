«Хадн дадн». «Ляоакын»

Московское трио «Хадн дадн», обладатели Jagermeister Indie Awards 2018 в номинации Young Blood и создатели единственного в своем роде метажанра #ляоакын — этакой экстравагантной смеси синти-попа и бардовской песни, презентует второй полноформатный студийный альбом. Группа продолжает погружение в загадочный мир песен про батон хлеба, Таганрог и армян в Нахичевани, дополнив его образами рязанских пацанов, соседа Филиппа и даже Максима Горького. Чтобы помочь во всем этом разобраться, мы обратились к вокалистке Варе Краминовой.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/7212110'>Ляоакын</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/5324691'>Хадн дадн</a> на Яндекс.Музыке

— Альбом называется так же, как и оригинальный стиль коллектива. Новый альбом — это манифест ляоакына?

— Вы совершенно правы, это самый что ни на есть манифест ляоакына! Альбом почти полностью состоит из старых песен, которые мы наконец записали. Классика ляоакына. Ляоакын как стиль одновременно жизнерадостен и печален, гармонически разнообразен и песнецентричен, он содержит в себе очень много дерзости, нежности, русского чувства и восточного орнамента. В ближайшее время ляоакын как направление начнет развиваться самым интересным образом. Пока мы можем сказать только, что все, что соприкасается с ляоакыном, становится ляоакыном, а все, на что падает взгляд «Хадн дадн», становится «Хадн дадн». Следите за нами; все очень скоро прояснится.

Почти все песни на альбоме, кроме «Киви-кошелька», «Осени» и «Посвящения соседу Филиппу», были написаны более двух лет назад, во времена становления ляоакына и «Хадн дадн». Мы совершенно не представляли раньше, что делать с этими песнями и как их аранжировать, и терпеливо ждали момента, когда это решится само собой. Так и случилось: за эти два года Никита Чернат, бессменный барабанщик «Хадн дадн», блестящий музыкант и артист, человек-лавина, в совершенстве овладел искусством Ableton, стал повелителем бита и смог создать аранжировки, которые позволили ляоакыну материализоваться. «Киви-кошелек», «Осень», «Пожар» и «Максим Горький» были аранжированы мною, а Никитос сделал все остальное (и еще усовершенствовал в «Максиме» барабаны). По-моему, получилось в итоге цельно, весьма движово и авангардно.

Духовный подъем сочетался со сгущающимся безумием.

— Вас преследовал знаменитый «синдром второго альбома»?

— В отличие от «Тайного альбома», зрелого, задумчивого и печального, «Ляоакын» в большинстве своем состоит из кричащих танцевальных треков, он витиеват и стремителен, как русский рейв, пестр, как платок, и многослоен, как сюрреализм. «Тайный альбом» я делала одна, потом его мастерили и сводили Андрей Киреев и Миша Звездовский, а «Ляоакын» — это результат коллективного труда всей нашей группы. Никита занимался аранжировками и сведением, а Сережа Какуркин, наш лучший в мире басист, — сведением и мастерингом. Сведение и мастеринг альбома пришлись на первую неделю Великого поста — мы втроем бросили курить и заточились в деревне в одной комнате. Было непросто смириться с тем, что неожиданная плотная работа над альбомом сопровождается полным отказом от страстей; в приступах сдержанной ярости мы по очереди выбегали из комнаты, но тут же возвращались обратно — ведь бежать было некуда. Дни проходили увлекательно-тяжело и одновременно азартно и умиротворенно. Духовный подъем сочетался со сгущающимся безумием, из всех то и дело лезли черти, мы пили литрами чай «Добрый вечер», шелестели фантиками от «Озорной пчелки» и медленно забывали, кто мы, а мне под конец начали сниться звуковые дорожки.

Когда все было закончено, мы сели в два часа ночи в машину, помчались вдоль черных можайских лесов, остановились на окраине огромного поля, потушили фары и включили наш альбом. «Ну, нормально же...» — с неуверенностью сказал кто-то из нас, и остальные ободряюще поддержали его, хотя к тому времени уже никто ничего не понимал. Параллельно художественный руководитель «Хадн дадн», свет очей моих Антон Моисеенко и моя лучшая подруга Варвара Васильева по наводке нашего идеологического дизайнера Артемия Лебедева в стремительном творческом порыве красили баллончиком пол, то есть пестрый платок из подземного перехода, красили прямо у нас в квартире. Платок стал обложкой «Ляоакына», а жирные желто-белые полоски на коричневом полу не отмываются ничем и напоминают нам о тех недавних временах.

— В анонсе группы в соцсетях указано, «что альбом обещает быть бешеным». В чем это бешеность заключается — «Ляоакын» снесет всем башню своей мощью либо он настолько новаторский, что не все его поймут?

— Мы не знаем, как наша музыка отразится в сердцах дорогих слушателей, но надеемся, что все будут визжать: ведь это довольно убойная пластинка. Лично я мечтаю услышать «Свету», «Гулять» и «Наволочку» на турецкой дискотеке.





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