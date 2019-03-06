Nizkiz. «Интроверт»

Появившаяся в 2008 году в Могилеве Nizkiz — наиболее яркая и динамично развивающаяся белорусская инди-рок-группа на данный момент. На родине их концерты проходят с неизменными аншлагами. С недавних пор группа, пишущая песни и на русском языке, стала появляться в России: 16 марта они играют в петербургском клубе Mod, а 17 марта — в московском «16 тонн». И дело тоже идет к аншлагам. Только что Nizkiz сняли клип на песню «Интроверт», который мы предлагаем посмотреть прямо сейчас — и прочитать блиц-интервью с участниками группы.

Действующие лица в Nizkiz:

Александр Ильин — вокалист, автор песен

Леонид Нестерук — гитарист

Сергей Кульша — бас-гитарист

Дмитрий Холявкин — барабанщик





— Вы родом из Могилева. Так же как и уже известные в России «ЛСП» и IOWA. Вам доводилось с ними пересекаться на могилевских репбазах?

Серега: С IOWA я постоянно пересекался, потому что играл у них на бас-гитаре. А Рома, в то время известный как Рома UFO, приходил к нам на репетиции. Бывает, сядет в перерыве за барабаны. Барабанщик говорит ему: «Рома, зачем ты сел за барабаны, ты ведь не барабанщик?!» А Рома отвечает: «Я в электронике божу, сейчас вот посижу, поиграю, разберусь, что к чему, — и на барабанах божить буду!»

Дима: Да, я с Ромой из «ЛСП» какое-то время участвовал в одном проекте — John Doe, который сейчас известен как «Грязь». Сейчас с «ЛСП» у нас один концертный звукорежиссер — Денис Манёнок. Вася из IOWA был моим наставником по игре на барабанах, на этой почве и сдружились. Прекрасно помню, как в конце 2009-го снимал им типа промовидео перед их переездом в Питер. Так что у нас много общего ))). До сих пор общаемся и дружим.

Леня: Лично мне ни с кем из них не доводилось пересекаться на репбазах. В случае с IOWA — они уехали в Петербург задолго до того, как я переехал жить в Могилев. А где репетировали «ЛСП», я вообще без понятия. Во всяком случае, на нашей точке я их не встречал )).

— Вас представляют как белорусский «Океан Ельзи». Как вам такое сравнение?

Серега: Это потому, что у нас есть песни на красивом непонятном языке? Мне нравится сравнение с «ОЕ», но наш Саша скорее лирик, чем физик.

Леня: Пасхалка для гитаристов — чтобы делать такие сравнения, нужно осилить гармонический и мелодический анализ ;). «ОЕ» мне всегда нравился больше остальных из той волны музыки, которую все полюбили после фильма «Брат-2», поэтому мне даже льстит сравнение с ним.

Дима: Относимся к этому нормально. Людям всегда нужны ориентиры, чтобы описать что-то. Мы будем стараться, чтобы через какое-то время люди говорили: «О, в этих ребятах есть что-то от Nizkiz!»

Саша: А еще надеемся, что тоже вскоре сможем собирать такие же огромные площадки )).

— Расскажите о песне и клипе «Интроверт» — как они появились?

Леня: Песня сначала появилась у Саши в голове. И на первых репетициях она звучала совсем по-другому. А потом мы притащили на базу миди-клавиатуру и барабанный сэмплер и стали экспериментировать с электроникой. В итоге получилось такое звучание, как сейчас, — с пульсирующим фортепиано, электронной перкуссией и пэдами.

Саша: У песни «Интроверт», как и у большинства наших песен, вполне реальная история, которую мы смогли рассказать именно так. Песни «Интроверт» и «Люстэрка» связаны не только тем, что они выпускались одна за другой и, по сути, являются продолжением одной истории, но и общим настроением. И если в «Интроверте» герой пытается «скрывать от людей себя», то в «Люстэрке» он уже хочет заглянуть в себя и понять, чего именно он так избегает. Все это и выливается в ту идею, которую мы воплотили в двух клипах. Только в этот раз мы использовали прием флешбэка (к клипу «Люстэрка»), чтобы показать, что привело главного героя к его нынешнему положению. Удалось ли ему найти все ответы? Как знать — может, это не финальная часть, и тогда стоит ждать продолжения истории! Нам понравилось ).

— Что вы думаете о состоянии русского рока? Какие рок-группы из России вам нравятся?

Серега: Мне кажется, что русский рок в последнее время выходит на какой-то новый уровень. Только я еще не понял, выше этот уровень или ниже. С большой симпатией отношусь к проектам Найка Борзова, а сейчас в моем плеере играет группа «Владимирский сентиментальный салон».

Леня: Честно говоря, о состоянии русского рока я не думаю вообще. Слишком много придется обобщать. По энергетике на концертах, например, нравятся «Порнофильмы».

— Недавно пришла новость, что Александр Лукашенко собирается выдвигаться на шестой срок. Пойдете за него голосовать?

Леня: Действительно новость ).

Серега: Как говорят у нас в Белоруссии: «А ты пойдешь на выборы Лукашенко?»





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ