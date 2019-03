The Retuses. «OMYT»

Проект Михаила Родионова The Retuses вспыхнул на радарах общественного внимания в начале 2010-х. Альбом «Waltz Baltika!», вдохновленный воспоминаниями о каникулах на Балтийском море, стал громким событием в тогдашней российской инди-музыке, несмотря на то что песни The Retuses были тихими и деликатными. Их автору было 19 лет — его романтичный акустический неофолк мгновенно очаровывал обаянием свежести и юности. После появления в 2013-м мрачного альбома «Astra» Михаил Родионов распустил The Retuses, почти не давал концертов и не писал новых песен. Спустя пять лет он вынырнул из омута молчания изменившимся и повзрослевшим и объявил о выходе нового альбома The Retuses — 22 марта. Мы представляем вам его первую (и титульную) песню, по которой становится понятно, что ее автору довелось многое пережить.

Я начал писать материал к этому альбому еще в 2014-м, практически сразу после выхода «Astra». Изначально планировал выпускать что-то вроде пьесы/мюзикла, расписал сюжетную линию, придумал героев. В какой-то момент мне показалось, что выпускать это в формате пьесы/мюзикла нельзя, так как и сами герои, и их реплики могут послужить аннотацией к материалу, а если учесть, что моя лирика построена на символах, а порой вообще абстрактна, то такой формат, скорее всего, не сработал бы. Получается, я противоречил бы сам себе. Так сложилось, что у меня выдался довольно напряженный период в 2013—2014-м. Как следствие, меня перестало интересовать то, что интересовало и радовало ранее. В какой-то момент я перестал слушать новую музыку, слетел с соцсетей, сузил круг общения до минимума, редко давал концерты, так как концерты сбивали с рабочего ритма и сильно утомляли эмоционально. Помимо написания материала я параллельно занимался своей студией: переделал в личную студию одну из своих комнат. Если в годы «Echo» и «Waltz Baltika!» я занимался музыкой, потому что получал удовольствие от самой игры и процесса записи, то «Astra» и «OMYT» — это эскапизм и вынужденная мера.





