 
18 января 2019Современная музыкаПремьеры
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Preview_cover_picture«Сансара». «Чудовища» Preview_cover_pictureRace to Space. «Lost» (EIMIC remix) Preview_cover_picture«Мегаполис». «Снег идет» Preview_cover_pictureArtemiev. «Сизигия» Preview_cover_pictureАдам Эвальд. «That Day» и «Dust & Ashes» Preview_cover_picturerosemary loves a blackberry. «love you, Asia Aria Anna Maria Vittoria Rossa» Preview_cover_picture«Петля пристрастия». «Лучшее завтра» Preview_cover_pictureZerolines. «Марина» Preview_cover_pictureRSAC. «Неинтересно» Preview_cover_pictureOptimystica Orchestra. «Лень» Preview_cover_pictureРойшн Мерфи. «Jacuzzi Rollercoster» Preview_cover_picturePrince. «17 Days»
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«Сансара». «Чудовища»

Премьера песни с альбома-конструктора екатеринбургской группы: чудовища, с которыми мы сталкиваемся каждый день

текст: Александр Великанов
Detailed_picture© Сансара
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Новый релиз екатеринбургской группы «Сансара» ее фронтмен Саша Гагарин называет альбомом-конструктором. Все восемь песен диска «Мы станем лучше» появляются по очереди — одна за одной, каждая со своими историей, обложкой и клипом, которые «должны, как пазл, собраться воедино при непосредственном участии слушателей».

На данный момент вышли в свет две песни: заглавная — «Мы станем лучше» — и «О Москве». Сегодня мы представляем третью — «Чудовища»:

Саша Гагарин

О каких чудовищах я могу петь? О вполне реальных, близких каждому. О тех, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день. Читая Фейсбук, катаясь в метро, пребывая в офисах, в барах за полночь. О тех, которые в нас. Оказывается, лучше всех с ними справляются дети. Не то чтобы справляются. Скорее, приручают. Наш хороший друг из Екатеринбурга — художник Наташа Пастухова придумала однажды для детского лагеря «Нечайка» чудовищный курс о чудовищах.

Наташа Пастухова

Мы разбирали, кто же это такие — чудовища: фантастические существа из сказок или страшные монстры из-под кровати, живут ли они на облаках, в лесу или на дне ботинка и самое главное — из чего они состоят и с кем дружат. За три года я познакомилась со множеством невиданных ранее существ, а сейчас классифицирую их и готовлю волшебный каталог.

Саша Гагарин

Мы с Мирой, моей младшей дочкой, были на этом курсе и вытащили на свет «Всевидящее wi-fi-чудовище», а песня, которую вы слышите, получилась самой необычной на новом альбоме группы «Сансара». И самой любимой. А любимым я привык делиться.

Концертные презентации альбома «Мы станем лучше»:

12 апреля — «Дом печати» (Екатеринбург)
17 апреля — «Космонавт» (Санкт-Петербург)
25 апреля — «Москва» (Москва)

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