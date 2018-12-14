«Мегаполис». «Снег идет»

Помните «Рождественский романс» на стихи Иосифа Бродского? У группы Олега Нестерова и Михаила Габолаева есть славная и добрая традиция — выпускать специальную песню к зимним праздникам. Новый зимний романс «Мегаполиса» написан на бессмертные стихи Бориса Пастернака. С этой песни в жизни настоящего московского ансамбля начинается новый этап — ряд его будущих композиций будет связан с поэзией известных авторов разных времен и стран.

Олег Нестеров

Каждый артист, я думаю, втайне мечтает о великих стихах для своих песен. И вместе с тем не может не относиться к ним с осторожностью. И дело даже не в ответственности и не в боязни не соответствовать калибру гения. Великие стихи, как правило, сами по себе являются музыкой, не оставляя места для иных звуков или нот. У нас все произошло так стремительно, что мы даже не успели ни о чем подумать, — перед глазами был текст, и музыка пришла с ходу, не захотев потом никуда уходить.

* * *

Видео на песню «Снег идет» снял Дмитрий Фикс, которого связывает с группой долгая история сотрудничества — в разное время он сделал для «Мегаполиса» целый ряд ярких работ: «Karl-Marx-Stadt», «Там» (со Львом Лещенко), «Осень-86» и «Я — весна».





«Снег идет» доступна на цифровых площадках.

Премьера песни «Снег идет» состоится 30 и 31 декабря 2018 года в ЦИМе в качестве новогоднего постскриптума к спектаклю «Из жизни планет».





ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ







































































