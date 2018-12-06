Artemiev. «Сизигия»

В 2018 году группа Artemiev, основанная Павлом Артемьевым, экспериментировала с формой концертных выступлений: показывала спектакль «Концерт для флага с пакетом» для расширенного состава и 40 перформеров на сцене «Гоголь-центра» и устраивала концерт со световым шоу и салютом из конфетти в англиканском соборе Святого Андрея. Artemiev завершает насыщенный год третьим альбомом «Сизигия» — вдумчивыми и меланхоличными песнями, размышляющими о жизни в большом городе.

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Павел Артемьев

Я много думал о том, почему мы все селимся в городах, почему мы живем рядом, через стенку, но не вместе. Постепенно эта мысль стала навязчивой, и, когда сочинялись определенные песни с этого альбома, они выстраивались в ряд. На этот раз у альбома нет общей сюжетной линии, но есть общая идея, общее настроение. Эта идея — сопряжение, соединение. Надеюсь, что этот дух можно будет уловить в песнях. Год назад, когда я был в Нью-Йорке, в городе, где это соединение без слияния ощущается особенно глубоко, я увидел солнечное затмение и впервые услышал слово «сизигия» (от древнегреческого «сопряжение, соединение противоположностей») — термин, который используется в астрономии, философии, психологии, химии, — и понял, что это слово максимально созвучно идее альбома. Это про то, что мы вместе и не вместе одновременно. Это слово, которое точно описывает в том числе жизнь в современном городе.

Эта пластинка изначально задумана как история больших городов и их жителей, из чего состоит эта жизнь. Это альбом-наблюдение, в том числе и за самим собой. В моей жизни за эти полтора года было много разных событий, от глубоко печальных до искренне радостных. И, конечно же, все они так или иначе повлияли на «Сизигию». Как и с предыдущей пластинкой, я был бы рад, если бы вы послушали альбом от начала до конца: здесь есть своя общая картина, своя история, своя драматургия.





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