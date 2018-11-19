Адам Эвальд. «That Day» и «Dust & Ashes»

У шведского барда Адама Эвальда, сочиняющего сладкозвучный акустический поп, какая-то особенная связь с Россией. Музыкант из Мальмё, неустанно путешествующий по свету с гитарой, бывал и выступал у нас не раз, написал несколько песен, вдохновляясь этим поездками, и даже посвятил свой новейший альбом «White Night Blackout» Санкт-Петербургу. Российская публика отвечает Адаму Эвальду взаимной симпатией: так вышло, что сразу два режиссера — выпускницы московской Wordshop Music Video, мастерской Андрея Мусина и Алены Кукушкиной, Наталья Ситникова и Катя Королева влюбились в его песни и сняли на них видеоклипы, больше похожие на короткометражные фильмы. Их мы и представляем вашему вниманию.

«That Day»

Адам Эвальд

Тот день в Ясной Поляне я никогда не забуду. Меня забрали в 15:00 на станции метро «Павелецкая» в Москве. Оттуда, как говорили, четыре часа езды до родового гнезда Льва Толстого. Какое классное чувство — сниматься в исторической деревне. И в старом кинотеатре! Я был действительно взволнован.

Прибыв на место, я был удивлен размером команды Натальи. Машины с людьми и грузовик с оборудованием заняли все пространство снаружи. Я совсем этого не ожидал. У них даже был парикмахер для меня, чтобы сделать стрижку «боб» идеальной.

Было сказано, что моя роль — одинокий киномеханик, показывающий трагедию пустому залу.

Пока я готовился к своей роли, съемочная группа проводила тестовые съемки. Вскоре я понял, что они уже провели несколько дней в съемках с другими актерами в других локациях, потому что кадры из тех дней транслировались сейчас на экране в том самом кинотеатре, в котором мы были. Я был ими полностью загипнотизирован. То, что я увидел, было удивительно. Такие красивые кадры. Каждый из них — как картина. Но была одна деталь, которая меня тревожила. Наталья Ситникова — гениальный режиссер и сценарист видео — нашла секретный ключ от потайной двери с секретным замком в моем сознании. Ее интерпретация моей песни слишком близко подобралась к темному и печальному периоду моей жизни. Изображения, показанные на экране в кинотеатре, преследовали меня. И я ведь не поделился ничем, кроме слов песни «That Day». Как она могла так близко подойти к истине? Неужели она знала обо мне больше, чем мне было известно? Я никогда ее об этом не спрашивал. Я просто сыграл свою роль, и она всколыхнула в моей голове старый вихрь, который я успокаивал годы.

В 9 часов следующего утра мы все поехали обратно в Москву. Мы не спали всю ночь. Я уснул в машине, как маленький ребенок в канун Нового года. Эмоционально я был полностью истощен. Все еще в отличном настроении. Несмотря на то что Наталья читала мои мысли, создавая сцены, мучительно идентичные реальности, я полюбил каждую минуту съемки.

Наталья Ситникова, режиссер

У каждого в жизни был такой день, о котором поет Адам. День, который ты не можешь принять, не можешь забыть, не можешь пережить. Хотя прошло уже много дней после него, а он все тебя не отпускает. Ты не веришь в этот день и застреваешь в нем. И кажется, что застрял навсегда. Будто ты погрузился глубоко-глубоко под воду, на самое дно. И это дно сухое, там только песок и совсем нет воды.

Сначала появилась история, а потом я услышала песню. И уже после двадцати первых секунд поняла, что это та самая музыка. Встреча с Адамом вживую только подтвердила, что это идеальное совпадение. Его сказочно-детский образ взрослого человека идеален для тапера-киномеханика в пустом заброшенном кинотеатре. Мы снимали целую ночь в кинозале далеко от Москвы. Я запомнила его еще несколько лет назад, когда мы были с режиссерской группой на студенческом кампусе в Ясной Поляне. Мы пересмотрели, наверное, все кинозалы Москвы, но этот кинозал постоянно маячил, всплывая в памяти. В итоге мы решили не придавать большое значение расстояниям и ехать снимать туда, куда хочется больше всего, — в Ясную Поляну.

Сцены на море были сняты во время безумной вылазки в Калининград. Мы впятером, включая актеров, отправились в авантюру на Куршскую косу. И все складывалось настолько удивительно, что в итоге мы залезли на песчаные дюны с зыбучими песками, куда запрещено выходить, а потом и вовсе встретили настоящую дикую лису, которая меня нисколько не боялась и, кажется, специально пришла к нам из леса, чтобы принять участие в съемках.

Самым сложным в этом музыкальном видео оказался для меня монтаж. Он затянулся на продолжительный срок и никак не хотел складываться. Возможно, потому что не так легко все-таки схлопнуть и перешагнуть этот бесконечный день.

«Dust & Ashes»

Катя Королева, режиссер

Прошедшие 12 месяцев навсегда запомнятся мне как время бесконечных вызовов самой себе, начиная от совершенно внезапного поступления на Wordshop, заканчивая тем, что ухожу я отсюда уже с первым полноценным клипом. И для меня наша академия — это не про change your head, а про change your life, потому что получилось именно так.

Наверное, какие-то невидимые силы привели меня сюда, сажали на ежевоскресную мастерскую, которая длилась с двух часов дня и до последней электрички (а в декабре я даже встретила там в ночь свой день рождения), и чуть позже познакомили не с кем-то, а с чудесным шведом по имени Adam Evald. Я сразу положила на него глаз и решила, что снимать свой дебютный клип буду только для него, остальные — полегче, вставайте в очередь после Адама! Собственно, Адам тоже был не против.

С идеей про сакральное существо, обитающее в шкафу бара, я жила достаточно долго, прежде чем поняла, насколько глубоко я хочу закопать смысл. Наверное, как и любой начинающий творческую деятельность человек, я боялась, что меня не поймут, но оказалось, что люди видят гораздо больше смыслов, чем мы думаем.

Подготовка к съемке заняла около двух месяцев. За это время все круги ада были пройдены трижды — я жила в постоянном страхе, что что-то может не получиться, кто-то отвалится или вообще не найдется, а меня сочтут сумасшедшей. Иногда так оно и было. Мне пришлось привлечь на помощь всех своих самых близких людей и даже родную бабушку, которая долго отнекивалась, но в итоге впервые в жизни снялась в клипе.

Несмотря на все мои сомнения, каким-то чудом у нас собралась огромная группа энтузиастов-профессионалов, которые на одном дыхании отработали 30-часовую смену и сделали мою мечту реальностью. С такой командой чувствуешь, что ты все-таки находишься в свое время на своем месте. Спасибо вам!

История под названием «Dust & Ashes» намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Если вы увидите ее в момент, когда вам будет нелегко и захочется все бросить, копните немного вглубь себя — и, надеюсь, она поможет вам найти ответы на мучающие вас вопросы.