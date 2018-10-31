rosemary loves a blackberry. «love you, Asia Aria Anna Maria Vittoria Rossa»

rosemary loves a blackberry — сольный проект Дианы Буркот, бывшей барабанщицы прекрасной московской группы Fanny Kaplan. В нем Диана экспериментирует с атмосферной танцевальной электроникой и сочиняет хрупкие и воздушные песенки. Летом у нее вышел второй альбом «Snowfake», на один из треков которого Диана сделала несколько разных версий клипа. COLTA.RU представляет ее новое видео из этого цикла — в нем работа над роликом к трехминутной песне, основанным на перформансе, приводит к новым и неожиданным результатам. Сам Диана расскажет нам о том, что здесь происходит и почему, а заодно и о своем втором альбоме тоже.

О видео и истории его появления

На данный момент существуют три версии клипа на трек «love you, Asia Aria Anna Maria Vittoria Rossa», в основе которых лежат истории трех разных девушек. Отталкивалась я изначально именно от документации перформансов девушек, но хотелось уложить их в форму музыкального видео, моего основного инструмента. К моменту монтажа истории Анны Юдаковой мне уже поднадоели и этот трек, и лепка клипов из того, что снято. К тому же стало очевидно, что форма клипа не вытягивает историю Ани, точнее, очень ее упрощает.

Видео, которое я представляю здесь, — не сокращенная версия в виде клипа, а полная документация акта. Для него я написала отдельный сопроводительный саундтрек — он мало насыщен музыкальной информацией, чтобы не отвлекать от того, что происходит в кадре. Вообще такой жанр, как саундтрек или музыка к спектаклю, — очень интересный и новый для меня в плане опыта. Раньше я писала музыку, которая самостоятельна сама по себе. Но недавно я оказалась в театральной резиденции, где писала музыку к спектаклю «Деревянный человечек» режиссера Алексея Размахова в рамках фестиваля «Арт-миграция». Обычно я пишу дорожек по пять-шесть и использую большой набор эффектов и обработок звука в целом. Но для спектакля мне пришлось сильно сузить свой обычный арсенал приемов.

В театре важны каждый шорох и каждый вздох, важен человек на сцене. Музыкой становится то, что говорит актер, как шуршит его одежда; музыка, которая именно музыка, играет сопроводительную роль, ее задача — скорее, ненавязчиво поддерживать, но не диктовать эмоции. По крайней мере, так было в том спектакле, в котором я принимала участие; подобного опыта у меня пока мало.

В этом видео все происходит иначе, но есть основное пересечение в том, что музыка задумана так, чтобы не отвлекать от самого действия. Аня и те жизненные обстоятельства, в которых она оказалась, очень меня затронули. Мне захотелось полнее, глубже и богаче показать это. Я так боялась потревожить то, что в кадре, что решила написать атмосферную музыку, которая была бы незаметна.

<a href="http://smikkelbaard.bandcamp.com/album/snowfake">snowfake by rosemary loves a blackberry</a>

Об альбоме «Snowfake»

Сам альбом — логичное продолжение первого: похожее звучание, обращение к тем же любимым на данный момент мной приемам. С другой стороны, я стала больше петь, и мой «лайв» сейчас состоит в основном из того, что есть гибкий плейбек, вокал и тело. Я больше не таскаю с собой чемодан педалей, миди или генераторы; мне стало интересно фокусироваться на голосе и на том, что я могу делать на сцене, как телом дополнить музыку. Хочется быть в пограничном состоянии между музыкальным и перформативным подходами. Мне хочется в лайвах больше пластики, тела как инструмента, я работаю над этим.

Я люблю этот альбом; знаю, что кто-то очень просто пишет музыку, и им я могу только позавидовать, потому что мне приходится проходить все круги ада. Не хочу обесценивать свой труд — этот альбом безумно много для меня значит, я молюсь, чтобы другие увидели, как много там заложено. Я выложилась на нем максимально: все треки выверены, я могу про каждый звук рассказать. Не знаю, как восприняли альбом; много сравнений, как обычно, но от этого никуда не деться — да и не надо, наверное. Это же как в библиотеке, чтобы было проще ориентироваться: это вот секция детективов. Кому-то не зашло, но в целом я слышу только положительные отзывы. Наверное, есть и другие, но, если так, я рада, что они до меня не доходят. Часто бывает непросто заниматься музыкой, думаю, не только у меня так. Некоторые люди так героически верны этому пути годами, что им только хорошее нужно говорить, а не топить критикой.

Я собиралась подготовиться к выходу второго альбома, найти лейбл, который выпустит меня на виниле, и так далее. Всего этого не произошло. Несмотря на то что я — очень четкий и разумный, земной человек, как мне кажется, я все равно очень тяжело планирую что-либо. В какой-то момент просто надоедает или нет желания заниматься организационными вопросами, и я пускаю все на самотек. Лейбл как-то нашелся, но ничем не помог. Возможно, в этом есть моя вина: я не пишу им каждый день, не спрашиваю, где кассеты, где ревью, где все это. Но очень надеюсь, что в какой-то момент все же найду тот лейбл, который сам будет плотнее со мной работать и делать все необходимое, ну или человека такого. Сама я, к сожалению, не справляюсь, у меня просто нет необходимых качеств, и я не могу насильно их себе привить, как ни старалась.

О новом альбоме я пока даже не задумывалась. В планах до Нового года доделать все хвосты, отыграть пару концертов и сделать паузу. Я приняла решение уйти с головой в работу не меньше чем на четыре месяца. Она тоже связана с музыкой, но это все же нечто другое, работа-работа.