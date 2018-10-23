«Петля пристрастия». «Лучшее завтра»

Минская постпанк-группа «Петля пристрастия» готовит к выходу новый, пятый по счету, альбом, который должен выйти в начале 2019 года. Предлагаем вашему вниманию новый сингл с него — «Лучшее завтра», на котором группа настроена мрачно и категорично: «Лучик надежды на светлое завтра — фантом»:

Илья Черепко-Самохвалов

Время от времени возникает ощущение того, что пространство, где живешь, — огромная ментальная помойка, которой заправляют сладкоголосые монстры, пытающиеся всем рулить за счет бесконечной присказки о том, что наше будущее, ради которого ими совершаются мерзости, прекрасно. Соответственно, это ощущение вызывает чувство злости и отказ подчиняться навязанной формуле, слишком очевидной для того, чтобы в нее можно было всерьез поверить.





Концертные презентации сингла «Лучшее завтра»:

25.10 — Opera (Санкт-Петербург)

26.10 — Torvald (Витебск)

10.11 — RePublic (Минск)